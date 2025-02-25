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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 10:26

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Erkek Polo Yaka Triko T-shirt

Erkek Polo Yaka Triko T-shirt

Slim Fit kalıbı olan bu tişört çok şık duruyor. Yazın favori parçalarınızdan olacak bu tişört güzel bir doğum günü hediyesi de olabilir. 

241 TL olan tişörtün benzeri Temu'da 336 TL.

Erkek Polo Yaka Triko T-shirt

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Çizgili Desen Kadın Pijama Takımı

Çizgili Desen Kadın Pijama Takımı

Takım pijamaları seviyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Önden düğmeli pijama takımı çok tatlı duruyor. Çok satanlarda 1. sırada yer alan pijama takımının size çok yakışacağı kesin.

%12 indirime giren pijama takımı 292 TL. Başka bir model ise Temu'da 341 TL.

Çizgili Desen Kadın Pijama Takımı

Lava Döküm Pizza Tavası

Lava Döküm Pizza Tavası

Pizza, gözleme ve daha birçok şey yapabileceğiniz pizza tavası 20 cm. Döküm tavayla lezzetli yemekler hazırlayabileceksiniz.

771 TL olan tava Temu'da 838 TL.

Lava Döküm Pizza Tavası

BEAUTELICATE Kadın Etek

BEAUTELICATE Kadın Etek

%100 pamuk olan etek çok güzel duruyor. Vintage model bir etek olan bu parça dantelli yapısıyla her yere uygun. Günlük giyebileceğiniz bu eteği özel günlerde de giyebilirsiniz.

290 TL olan etek Temu'da 320 TL.

BEAUTELICATE Kadın Etek

Paşabahce Borcam Izgara Yuvarlak Fırın Tepsisi

Paşabahce Borcam Izgara Yuvarlak Fırın Tepsisi

Fırına girebilen bu tepsi çok kullanışlı. Izgara özellikli borcamla lezzetli etler, tavuklar ve daha birçok şey yapabileceksiniz.

Oldukça kullanışlı ve pişirme için sağlıklı bir ürün. Tabanın grill çizgili olması kullanım avantajı sağlıyor fırın yemeklerinde oldukça işlevsel. Çap olarak biraz küçük sadece. İhtiyaca göre değerlendirilmeli.

275 TL olan fırın tepsisi Temu'da 594 TL.

Paşabahce Borcam Izgara Yuvarlak Fırın Tepsisi

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Mabbels Kupa Hogwarts Express

Mabbels Kupa Hogwarts Express

Harry Potter sevenler için ideal bir kupa olan bu kupa çok tatlı. Eğer siz seviyorsanız kendinize, sevdiğiniz biri Harry Potter hayranı ise ona hediye alabileceğiniz kupayı herkes çok beğenecek.

144 TL olan kupanın Temu'da başka baskılısı 270 TL.

Mabbels Kupa Hogwarts Express

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Ubitree Kozmetik Organizatör

Ubitree Kozmetik Organizatör

Makyaj malzemelerinizin dağınıklığından sıkıldıysanız o zaman bu organizatör tam sizlik. 16 bölmesi olan organizatörde tüm malzemeleriniz düzenli olacak. Şeffaf model organizatöre ruj, makyaj fırçası, parfüm ve daha birçok malzemeyi koyabileceksiniz.

154 TL olan organizatör Temu'da 214 TL.

Ubitree Kozmetik Organizatör

Mobee Unisex Ahşap Fırça

Mobee Unisex Ahşap Fırça

Ahşap model fırçayı ayakkabı ya da elbise için kullanmak mümkün. Elbiseleriniz ve ayakkabılarınızı temizlemek için bu fırça size çok yardımcı olacak.

ele güzel oturdu ve kullanımı güzel.

109 TL olan fırça Temu'da 165 TL.

Mobee Unisex Ahşap Fırça

Spotact Duvara Monte Askı

Spotact Duvara Monte Askı

Duvara monte bu askılar çok kullanışlı oluyor. 25x3,5 cm boyutlarındaki askıyı birçok amaçla kullanmak mümkün. Havluları ya da başka eşyaları asmak için bu askılar şart. Bu askının üzerinde 4 kanca var.

169 TL olan askı Temu'da 297 TL.

Spotact Duvara Monte Askı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Toys of Wood Oxford Ahşap Bulmaca

Toys of Wood Oxford Ahşap Bulmaca

Çocukların çok hoşuna giden bu ahşap bulmacayı çocuklar 18 aylıktan itibaren oynayabiliyor. Çiftlik hayvanlarını tanıyabileceği bulmaca ile çok eğleneceği kesin!

196 TL olan bulmaca Temu'da 353 TL.

Toys of Wood Oxford Ahşap Bulmaca

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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