Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Balıkçı yaka kazak çok basic bir model. Her kıyafetle uyan bu kazağı ister günlük ister daha şık kombinleyerek özel etkinlikler için giyebilirsiniz. Gri renkli kazak çok güzel duruyor.

404 TL olan kazağın başka modeli Temu'da 451 TL.

Woolen Bloom Kazak

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