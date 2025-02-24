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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 14:52

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Woolen Bloom Kazak

Woolen Bloom Kazak

Balıkçı yaka kazak çok basic bir model. Her kıyafetle uyan bu kazağı ister günlük ister daha şık kombinleyerek özel etkinlikler için giyebilirsiniz. Gri renkli kazak çok güzel duruyor.

404 TL olan kazağın başka modeli Temu'da 451 TL.

Woolen Bloom Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

SGerste Ahşap Mutfak Gereçleri Seti

SGerste Ahşap Mutfak Gereçleri Seti

4 parça gelen bu sette mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz her şey var. Ahşap olduğu için hem kullanışlı hem şık set yapışmaz özellikte. İçinde spatula, kaşık, kepçe olan setteki parçaların ucunda halka var, bu sayede asabiliyorsunuz.

372 TL olan setin Temu'da 5'lisi 485 TL.

SGerste Ahşap Mutfak Gereçleri Seti

KALIDI Kanvas Bez Çanta

KALIDI Kanvas Bez Çanta

Bez çantaları sevenler için bu model çok güzel. Yeşil renkli çantanın 2 rengi daha var. Fermuarlı olduğu için kullanması çok kolay. Okul, ofis ya da günlük olarak kullanabileceğiniz çanta çok rahat.

Yanımda eşya taşıyabilmek için aldığım bir çanta. Geniş, derin ve kanvas kumaştan olduğu için sağlam. Bu nedenle gayet beğendim, birçok yerden baktım en uygunu bu. Siyahını da aldım.

225 TL olan çanta Temu'da 278 TL.

KALIDI Kanvas Bez Çanta

Pearhead Hello Baby Fotoğraf Albümü

Pearhead Hello Baby Fotoğraf Albümü

Yeni bebeği olanların alabileceği bu fotoğraf albümüne 200 fotoğraf sığıyor. Bebeğiniz için çok güzel bir hatıra olacak bu albüme onun en güzel fotoğraflarınızı saklayabileceksiniz.

666 TL olan albümün benzeri Temu'da 704 TL.

Pearhead Hello Baby Fotoğraf Albümü

KRUIHAN Kadın Şal

KRUIHAN Kadın Şal

Leopar desenli her şeye bayılıyorsanız o zaman bu şal tam sizlik! İstediğiniz kombinle kullanabileceğiniz şal özellikle siyahlara çok yakışıyor.

248 TL olan şal Temu'da 284 TL.

KRUIHAN Kadın Şal

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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IKEA ORDNING Mutfak Gereci Tutucu

IKEA ORDNING Mutfak Gereci Tutucu

Mutfağınızı daha düzenli hale getirmek için bu ürünü alabilirsiniz. 18x12x12 cm boyutlarındaki tucucu paslanmaz çelikten. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bu ürünle mutfakta her şeyiniz daha derli toplu olacak! 

Siparişin ertesi günü geldi. Orijinal etiketli ve kabartmalı ikea ürünü. İkeadaki kargo ücretine selam olsun.

339 TL olan tutucu Temu'da 471 TL.

IKEA ORDNING Mutfak Gereci Tutucu

Koton Kolsuz Tulum

Koton Kolsuz Tulum

Kolsuz model bu tulum bebeğinize çok yakışacak. İçine tişört ya da bodyle giydirebileceğiniz bu tulumla rahat edeceği kesin.

284 TL olan tulumun benzeri Temu'da 321 TL.

Koton Kolsuz Tulum

Rufus Concept Tüylü Ayı Silikon Mum Kalıbı

Rufus Concept Tüylü Ayı Silikon Mum Kalıbı

Ayılı bu mum kalıbı çok güzel. Tüylü ayı görünümünde mumlar yapmak istiyorsanız o zaman bu kalıbı alın deriz. Herkese mum hediye etmek için bu kalıp ideal!

195 TL olan kalıp Temu'da 269 TL.

Rufus Concept Tüylü Ayı Silikon Mum Kalıbı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Cotton Coming Pamuklu Erkek Bebek Çorabı

Cotton Coming Pamuklu Erkek Bebek Çorabı

Pamuklu bu çoraplar çok rahat. Bebeğinizin minik ayakları rahat etsin istiyorsanız o zaman bu çorapları alabilirsiniz. 9 tane gelen çoraplar mavi tonlarında. 

173 TL olan çoraplar Temu'da 12'lisi 319 TL.

Cotton Coming Pamuklu Erkek Bebek Çorabı

Zeynep Tekstil Comfy Bornoz Sabahlık

Zeynep Tekstil Comfy Bornoz Sabahlık

Sabahları giymek için alabileceğiniz bu sabahlık yumuşak kumaştan. Krem rengiyle çok şık duran sabahlık soğuk sabahlarda vazgeçilmeziniz olacak.

439 TL olan sabahlığın başka modeli Temu'da 687 TL.

Zeynep Tekstil Comfy Bornoz Sabahlık

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mulan
mulan
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