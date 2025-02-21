Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Askılı model tulumla bebeğiniz yazın çok rahat edecek. Hem sevimli hem rahat tulumun paçaları lastikli.

Rengi ve kumaşı çok güzel sadece bacak lastiklerini biraz dar buldum, bizim tontişin bacaklarını sıkabilir.. kumaşın kalitesini özellikle çok beğendim pamuk ve yumuşak viskon tarzında bı yapısı var.

Prime Fırsatı olan tulum 158 TL, Temu'da benzeri 240 TL.

Koton Tulum

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