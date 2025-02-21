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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 10:30

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Koton İspanyol Paça Tayt

Koton İspanyol Paça Tayt

Taytları seviyorsanız bu tayta bayılacağınıza eminiz. Yüksek bel model taytlardan olan bu tayt İspanyol paça. Yeşil rengiyle çok güzel taytı istediğiniz gibi kombin yapabileceksiniz.

Çok güzel bir tayt. Pantolon gibi. Tam bedeninizi alın.

231 TL olan tayt Temu'da 284 TL.

Koton İspanyol Paça Tayt

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

INTERHOME Bıçak Bloğu

INTERHOME Bıçak Bloğu

Bıçaklarınızı nereye koyacağınızı bilemiyorsanız bu bloğu alabilirsiniz. Bıçaklarınızı ortadan kaldıracak bu ürün ahşap olduğu için çok şık duruyor.

Tüm bıçakları tek bir yerde toplamak istiyordum, ahşap seçenekler arasında en iyisi bu sanırım. Ürün tok ve ağır. Ölçüleri ideal gibi. 12 bıçak, bir de makas sığdırdım ama ekmek bıçağı için kısa kalıyor. Oldukça hızlı geldi.

445 TL olan bıçaklık Temu'da 888 TL.

INTERHOME Bıçak Bloğu

Coverzone Premium Organizer

Coverzone Premium Organizer

Çalışırken ihtiyaç duyabileceğiniz bu dosyanın bir tarafında yazı yazmalık yer var. Diğer tarafında ise hesap makinesi ve kartların koyulacağı bir bölme bulunuyor. Siyah renkli dosya ile çalışmak çok daha kolay!

399 TL olan organizer Temu'da 442 TL.

Coverzone Premium Organizer

Koton Tulum

Koton Tulum

Askılı model tulumla bebeğiniz yazın çok rahat edecek. Hem sevimli hem rahat tulumun paçaları lastikli. 

Rengi ve kumaşı çok güzel sadece bacak lastiklerini biraz dar buldum, bizim tontişin bacaklarını sıkabilir.. kumaşın kalitesini özellikle çok beğendim pamuk ve yumuşak viskon tarzında bı yapısı var.

Prime Fırsatı olan tulum 158 TL, Temu'da benzeri 240 TL.

Koton Tulum

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

HBS Buz Mavisi Sırt Çantası

HBS Buz Mavisi Sırt Çantası

Buz mavisi rengindeki çanta çok kullanışlı. Oldukça büyük çanta 35x25 cm boyutlarında. Günlük olarak kullanmak için ideal çantalardan biri olacak çanta kombinlerinize de uyacak.

439 TL olan çantanın benzeri Temu'da 520 TL.

HBS Buz Mavisi Sırt Çantası

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FINDKING Ash Wood Manyetik Bıçak Şeridi

FINDKING Ash Wood Manyetik Bıçak Şeridi

Mutfakta bıçakları koymak için bir yere ihtiyacınız varsa bu şeridi alabilirsiniz. 30,48 cm olan şeritle bıçaklarınız artık ortalarda olmayacak. 

579 TL olan şerit Temu'da 627 TL.

FINDKING Ash Wood Manyetik Bıçak Şeridi

Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi

Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi

2 tane gelen dikdörtgen borcamlar evde çok kullanışlı oluyor. Fırında yemek yaparken kullanabileceğiniz borcamları hediyelik olarak da kullanabilirsiniz. 

aynı gün ve iki defa fırına attım ve çok memnun kaldım. aklınızda soru işareti olmadan alabilirsiniz.

Fırsat ürünü olan ürünler 372 TL, Temu'da 879 TL.

Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi

Telvesse Aslankara Budama Makası

Telvesse Aslankara Budama Makası

Bahçeyle uğraşanlar ya da evde saksıları olanlar için budama makası şart. Bitkileri budarken kullanacağınız bu makas 21 cm. 

Evdeki çiçekler için aldım gayet yeterli ve ekonomik

169 TL olan makas Temu'da 288 TL.

Telvesse Aslankara Budama Makası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Home Turko Yarım Daire Kapı Önü Paspası

Home Turko Yarım Daire Kapı Önü Paspası

Yarım olan bu paspas kapınızın önüne çok yakışacak. 40x60 cm boyutlarındaki paspas doğal jüt. Kaymaz tabanıyla çok kullanışlı paspasın modeli de çok güzel!

189 TL olan paspasın benzeri Temu'da 273 TL.

Home Turko Yarım Daire Kapı Önü Paspası

Lazer Ölçüm Cihazı

Lazer Ölçüm Cihazı

Bir yeri ölçerken kullanabileceğiniz ölçüm cihazını her yere yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Evde, ofiste ya da her yerde bir şeyleri ölçmek için bu cihazı kullanabilirsiniz.

400 TL olan cihaz Temu'da 420 TL.

Lazer Ölçüm Cihazı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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