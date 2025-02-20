Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

5'li halka şeklindeki kolye çok şık duruyor. Sade bir duruşu olan kolyeyle çok zarif gözükeceksiniz. Bu kolyenin altın kaplama zinciri ince modelde.

Ürün beklediğimden güzel geldi. Çok şık bir ürün. Paslanmaz çelik olması ayrıca güzel.

249 TL olan kolyenin benzeri Temu'da 264 TL.

Halka Altın Kaplama Zincir Kolye

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