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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 10:56

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Koton Kolsuz Tulum

Koton Kolsuz Tulum

Bebeğinize çok yakışacak bu tulum sıcak havalar için ideal. Cep detayı olan tulumla bebeğinizin çok rahat edeceği kesin.

224 TL olan tulum Temu'da 284 TL.

Koton Kolsuz Tulum

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Koton Kemerli Ceket

Koton Kemerli Ceket

Bu ceket çok tatlı duruyor. Kombinlerinizi tamamlayacak bu ceketle çok şık olacaksınız. Gömlek yaka ceket kemerli bir model.

Mevsimlerde veya kalın ceket sevmeyen kişiler için harika. Astarsız kaşe kaban tarzında, kalınlık orta. Beden olarak bol güzel ürün.

%2 indirime giren ceket 616 TL, Temu'da ise benzeri 627 TL.

Koton Kemerli Ceket

Kadın Leopar Desenli Hırka

Kadın Leopar Desenli Hırka

Leopar desen seviyorsanız bu hırkayı da beğenebilirsiniz. Başka renkleri de olan hırka şık görünmenizi sağlarken sizi sıcak da tutuyor.

499 TL olan hırka Temu'da 566 TL.

Kadın Leopar Desenli Hırka

Halka Altın Kaplama Zincir Kolye

Halka Altın Kaplama Zincir Kolye

5'li halka şeklindeki kolye çok şık duruyor. Sade bir duruşu olan kolyeyle çok zarif gözükeceksiniz. Bu kolyenin altın kaplama zinciri ince modelde.

Ürün beklediğimden güzel geldi. Çok şık bir ürün. Paslanmaz çelik olması ayrıca güzel.

249 TL olan kolyenin benzeri Temu'da 264 TL.

Halka Altın Kaplama Zincir Kolye

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

PIQIUQIU Saç Kurutma Makinesi Tutucu

PIQIUQIU Saç Kurutma Makinesi Tutucu

Saç kurutma makinenizi koyacak bir yeriniz yoksa bu tutucuyu alabilirsiniz. Duvara montaj ederek kullanabildiğiniz için az yer kaplıyor. Çoğu saç kurutma makinesi için uygun ürün 218x95x70 mm boyutlarında.

507 TL olan ürünün Temu'da benzeri 873 TL.

PIQIUQIU Saç Kurutma Makinesi Tutucu

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EXCHIC Şal Hırka

EXCHIC Şal Hırka

Pelerin model bu hırka çok renkli. Şık hırkayı kışın bol bol giyeceğiniz kesin. Başka renkleri de olan hırka dolabınızda mutlaka olması gereken parçalardan.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan hırka 470 TL, Temu'da benzer bir hırka 1.048 TL.

EXCHIC Şal Hırka

Paşabahçe Borcam Yuvarlak Tencere

Paşabahçe Borcam Yuvarlak Tencere

Borcamlar evde en kullanışlı ürünler. Yuvarlak bu tencereyle sulu yemek yapmak da mümkün. Fırında yemek yapmak için uygun tencere mutfakta işinize çok yarayacak.

Tam istediğim gibi bir ürün, memnun kaldım

228 TL olan tencere Temu'da 579 TL.

Paşabahçe Borcam Yuvarlak Tencere

Koton Yüksek Bel Kot Pantolon

Koton Yüksek Bel Kot Pantolon

Yüksek bel modellerden olacak pantolon iki ayrı renkte. Koyu ve açık kot renginde olan pantolon çok farklı duruyor.

799 TL olan kot pantolonun benzeri Temu'da 804 TL.

Koton Yüksek Bel Kot Pantolon

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Herklotzn Vintage Saklama Kutusu

Herklotzn Vintage Saklama Kutusu

Vintage bu kutu çok güzel. Evde dekoratif olarak kullanabileceğiniz saklama kutusuna istediklerinizi koyabileceksiniz. Ahşap kutunun kendi kilidi de var. 

606 TL olan kutunun farklı desenlisi Temu'da 610 TL.

Herklotzn Vintage Saklama Kutusu

Sufe Proleo Mini Kase Seti

Sufe Proleo Mini Kase Seti

4 tane gelen mini kaseleri sos kaseleri olarak kullanmanız mümkün. Farklı renkteki kaseler yaprak şeklinde. 

175 TL olan kaseler Temu'da 357 TL.

Sufe Proleo Mini Kase Seti

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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