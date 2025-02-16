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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 11:13

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Hosoncovy Masa Aynası

Hosoncovy Masa Aynası

Ahşap çerçeveli ayna çok güzel duruyor. Makyaj masanıza koyabileceğiniz aynanın standı var. Dikdörtgen ayna odanızın dekoruna çok uyacak. Makyaj yaparken bu ayna hep yanınızda olacak!

267 TL olan ayna Temu'da 410 TL.

Hosoncovy Masa Aynası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DeFacto Regular Fit Polo Yaka Kazak

DeFacto Regular Fit Polo Yaka Kazak

Çizgili model kazak tam kışa uygun. Eteklerle, pantolonlarla yakışacak kazak çok güzel duruyor. Bol kazakları seviyorsanız bu kazağı da seveceğiniz kesin. 

Çok güzel bir kazak. Çok beğendim.

599 TL olan kazağın benzer bir modeli Temu'da 743 TL.

DeFacto Regular Fit Polo Yaka Kazak

EMORES Galaxy Duvar Saati

EMORES Galaxy Duvar Saati

31 cm'lik duvar saati modern bir saat modeli. Şık ve güzel bu saati evinizin en güzel yerine asabilirsiniz. Başka renkleri de olan saatin her rengi ayrı güzel!

Sessiz çalışıyor, beğendim.

431 TL olan duvar saati Temu'da 534 TL.

EMORES Galaxy Duvar Saati

TBSCWYF Kapitone Yelek

TBSCWYF Kapitone Yelek

Kapitone kumaştan olan yelek çok şık. Rahat bu yeleği dışarıdaki aktivitelerde giyebilirsiniz. Soğuk günlerde yürüyüş yaparken bu yelek hep yanınızda olacak!

578 TL olan yelek Temu'da 823 TL.

TBSCWYF Kapitone Yelek

LUNAHOME5 PREMİUM Sufle Kabı

LUNAHOME5 PREMİUM Sufle Kabı

6 tane gelen sufle kaplarıyla lezzetli sufleler yapacağınız kesin. Beyaz kaplarla sadece sufle değil, başka şeyler yapmanız da mümkün.

500 TL olan kaplar Temu'da 754 TL.

LUNAHOME5 PREMİUM Sufle Kabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Kitap Görünümlü Kutu

Kitap Görünümlü Kutu

2'li gelen bu ürünler kitap görünümlü. Dekoratif bu kutulara istediğinizi koyabileceksiniz. Oturma alanınızı güzelleştirecek kutular evinizin dekoruna katkı olacak.

279 TL olan kutular Temu'da 280 TL.

Kitap Görünümlü Kutu

BUFFER Silikon Sırt Kesesi

BUFFER Silikon Sırt Kesesi

Hem masaj yapan hem temizleyen banyo fırçasının uzun bir sapı var. Ucu silikon bu fırça ile banyoda rahat edeceksiniz. Ucu yumuşak fırça ile sırtınızı kolayca keseleyebileceksiniz.

119 TL olan sırt kesesi Temu'da kısa saplısı 136 TL.

BUFFER Silikon Sırt Kesesi

Lav Tokyo LAV Atıştırmalık Kase

Lav Tokyo LAV Atıştırmalık Kase

2'li gelen kaseler mutfakta çok işinize yarayacak. Yoğurt, atıştırmalık, meyve ve hatta yemek koyabileceğiniz kaselerden birkaç tane alıp takım yapabilirsiniz.

Karavan için aldım; hem yemek tabağı, hem çorba kasesi hem de salata kasesi olarak kullanıyorum.

220 TL olan kaselerin dört parçalısı Temu'da 785 TL.

Lav Tokyo LAV Atıştırmalık Kase

Patihomes Kedi Tırmalama Tahtası

Patihomes Kedi Tırmalama Tahtası

Kediler bu tırmalama tahtalarına bayılıyor. Üzerinde hem oyuncak hem tırmalama tahtası olan bu oyuncağı kedinizin seveceğine eminiz. Altında toplar olan oyuncakla kediniz çok eğlenecek.

699 TL olan kedi tırmalama tahtasının benzeri Temu'da 1.043 TL.

Patihomes Kedi Tırmalama Tahtası

Bimotif Müslin Kumaş Mendil Seti

Bimotif Müslin Kumaş Mendil Seti

Müslin kumaştan üretilen bu mendiller 6 tane geliyor. 30x30 cm olan mendillerle bebeğinizin ağzını silebilirsiniz. Düz renkli mendiller bebekleri olanlar için çok kullanışlı oluyor.

299 TL olan mendil setinin Temu'da 4 parçalısı 309 TL.

Bimotif Müslin Kumaş Mendil Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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