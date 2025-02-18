onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 15:35

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Speck SmartShell Macbook Pro Koruma Kılıfı

Speck SmartShell Macbook Pro Koruma Kılıfı

Macbook için üretilmiş bu kılıf pembe rengiyle çok tatlı duruyor. Bilgisayarınızı koruyan kılıf çizilmesini engelliyor.

159 TL olan kılıf Temu'da 191 TL.

Speck SmartShell Macbook Pro Koruma Kılıfı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Koton Saten Sabahlık

Koton Saten Sabahlık

Sabahlık giymeyi seviyorsanız bu modele bir bakın deriz. Beli kuşaklı sabahlık saten kumaştan. İçinde rahat edeceğiniz sabahlık ayrıca çok şık!

Çok beğendim.

401 TL olan sabahlık Temu'da 444 TL.

Koton Saten Sabahlık

Jearqer Müslin Bebek Battaniyesi

Jearqer Müslin Bebek Battaniyesi

Bebeğinizi rahat ettirmek istiyorsanız bu battaniyeyi alabilirsiniz. Müslin kumaştan üretilen battaniye %100 pamuk. 110x100 cm büyüklüğündeki battaniye çok güzel bir ürün.

Müslin kalitesi çok iyi, makinaya attığım halde yumuşak dokusunu kaybetmedi. Çoğu aldığım müslin makinadan sonra hafif sertleşti. Boyutu da iyi. Tavsiye ederim.

320 TL olan battaniye Temu'da 384 TL.

Jearqer Müslin Bebek Battaniyesi

WOIRROIP Yapay Çiçek

WOIRROIP Yapay Çiçek

6 demet gelen yapay çiçekler çok güzel. İster evde ister dışarıda kullanabileceğiniz bu çiçekler UV ışınlarına dayanıklı. 

377 TL olan yapay çiçek Temu'da 394 TL.

WOIRROIP Yapay Çiçek

Hamur Orta Sehpa

Hamur Orta Sehpa

Orta sehpa için bu ürün ideal. Hem dekoratif hem kullanışlı ürünün doğal rengi çok güzel duruyor. İki raflı olduğu için evde çok işe yarıyor.

862 TL olan sehpa Temu'da 1.022 TL.

Hamur Orta Sehpa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahşap Denge Tahtası

Ahşap Denge Tahtası

Denge aletine ihtiyacınız varsa bu modele bakabilirsiniz. Ahşap tahta oldukça kaliteli. Güvenli şekilde egzersiz yapmanızı sağlayacak denge tahtası alt bacak kaslarının güçlenmesine yardımcı oluyor.

987 TL olan denge tahtası Temu'da 1.049 TL.

Ahşap Denge Tahtası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Panteer Ölçüm Kabı Seti

Panteer Ölçüm Kabı Seti

Tarif yaparken bu kaplara ihtiyacınız var. 3 parça gelen ölçüm kapları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. 1 litre, 500 ml ve 250 ml'lik gelen kaplarla mutfakta işleriniz çok kolaylaşıyor. 

599 TL olan kaplar Temu'da 908 TL.

Panteer Ölçüm Kabı Seti

De Valentini Gözlük

De Valentini Gözlük

Oval gözlük modellerinden biri olan bu gözlükle yaza damga vuracaksınız. Gözlerinizi güneşten korurken tarz olmanızı sağlayacak gözlüğün sarı çerçevesi var.

99 TL olan gözlük Temu'da 123 TL.

De Valentini Gözlük

ROLIZOE Banyo Paspası

ROLIZOE Banyo Paspası

Kalın banyo halısı yumuşacık bir model. Banyoda böyle tüylü paspaslar seviyorsanız kaçırmayın deriz. Kaymaz yapısıyla güvenli paspas 40x61 cm boyutlarında.

390 TL olan banyo paspası Temu'da 454 TL.

ROLIZOE Banyo Paspası

Atlantik Çam Duvar Rafı

Atlantik Çam Duvar Rafı

6 tane gelen duvar rafları evinizin havasını değiştirecek. Çam olan bu rafları duvara monte ederek en sevdiğiniz objeleri ya da kitapları koyabilirsiniz.

750 TL olan duvar raflarının benzeri Temu'da 788 TL.

Atlantik Çam Duvar Rafı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın