Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

6 tane gelen duvar rafları evinizin havasını değiştirecek. Çam olan bu rafları duvara monte ederek en sevdiğiniz objeleri ya da kitapları koyabilirsiniz.

750 TL olan duvar raflarının benzeri Temu'da 788 TL.

Atlantik Çam Duvar Rafı

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