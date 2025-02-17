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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 17:21

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Idezek Dekoratif Paspas

Idezek Dekoratif Paspas

Dış kapıya koyabileceğiniz bu paspas gelenlere sizin yerinize 'Hoş Geldiniz' diyor. Bu paspasın yazısı çok tatlı duruyor. Ev içinde de kullanabileceğiniz paspası gören herkes beğenecek.

434 TL olan paspas Temu'da 562 TL.

Idezek Dekoratif Paspas

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Chas Bete Salata Kasesi

Chas Bete Salata Kasesi

Cam kaseler çok şık. Her yere uygun bu kaseleri salata sunumlarında kullanabilirsiniz. Bunun dışında hazırlama aşamaları için de ideal kaseler. 2 tane gelen kaseler 20 cm'lik.

459 TL olan kaselerin Temu'da üçlüsü 917 TL.

Chas Bete Salata Kasesi

Soyizom Vintage Vazo

Soyizom Vintage Vazo

Metal bu vazo vintage model. Beyaz rengiyle her dekorasyona uyan vazoya ister yapay ister gerçek bitki koyabilirsiniz. Eviniz için güzel bir dekor olacak vazoyu ev hediyesi olarak da verebilirsiniz.

206 TL olan vazo Temu'da 439 TL.

Soyizom Vintage Vazo

KLİK SLİM Çocuk Duvar Saati

KLİK SLİM Çocuk Duvar Saati

Çocuklarınızın odasına alabileceğiniz duvar saati çok tatlı duruyor. Onların ilgisini çekebilecek saat rengarenk. Bu saatle çocuklarınız hızlıca saati öğrenebilecek.

539 TL olan saatin benzeri Temu'da 660 TL.

KLİK SLİM Çocuk Duvar Saati

Makkam Home Origami Bardak

Makkam Home Origami Bardak

Bu aralar her yerde gördüğümüz bu çizgili bardaklarla ister soğuk ister sıcak içecek sunumu yapabilirsiniz. Borosilikat camdan üretilen bardaklar çok şık duruyor.

Tanesi 104 TL olan bardakların Temu'da 6'lısı 995 TL.

Makkam Home Origami Bardak

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LTB Store Triko Hırka

LTB Store Triko Hırka

Önü açık model hırkalardan biri olan bu hırka siyah rengiyle her şeye uyuyor. Her kombinin üzerine giyebileceğiniz hırka kombinlerinize şıklık katacak.

%5 indirime giren hırka 712 TL. Temu'da ise başka bir model siyah hırka 975 TL.

LTB Store Triko Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Rotanev Mat Seramik Kül Tablası

Rotanev Mat Seramik Kül Tablası

Sigara kullanıyorsanız o zaman bir küllüğe ihtiyacınız var demektir. 10 cm bu küllük küçük olduğu için kullanışlı. 

94 TL olan kül tablası Temu'da 155 TL.

Rotanev Mat Seramik Kül Tablası

X-LADY ACCESSORİES Kalın Zincir

X-LADY ACCESSORİES Kalın Zincir

Kalın zincir kolyelerden hoşlanıyorsanız bu modeli de seveceğiniz kesin. Altın rengi kaplaması olan kolye tüm kıyafetlerle kombinlenebiliyor. 

177 TL olan zincir Temu'da 304 TL.

X-LADY ACCESSORİES Kalın Zincir

Herzberg Ayaklı Askılık

Herzberg Ayaklı Askılık

Kapı girişinde kabanları ve şapkaları asmak için bir yeriniz yoksa bu ayaklı askı çok kullanışlı. 3 katı olan askılığın 12 kancası var. Misafir geldiğinde kabanların nereye asılacağı derdi bu askılıkla bitiyor.

823 TL olan askılık Temu'da 864 TL.

Herzberg Ayaklı Askılık

Amosfun Şemsiye Kovası

Amosfun Şemsiye Kovası

Evde şemsiyeleri koyacak bir yeriniz yoksa bu kova size şart! Hem dekoratif hem kullanışlı bir ürün olan bu kova evinize şıklık katacak.

696 TL olan kovanın benzeri Temu'da 831 TL.

Amosfun Şemsiye Kovası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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