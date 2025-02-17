Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Dış kapıya koyabileceğiniz bu paspas gelenlere sizin yerinize 'Hoş Geldiniz' diyor. Bu paspasın yazısı çok tatlı duruyor. Ev içinde de kullanabileceğiniz paspası gören herkes beğenecek.

434 TL olan paspas Temu'da 562 TL.

Idezek Dekoratif Paspas

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