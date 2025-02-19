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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 10:20

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Karaca Kahve Fincanı Takımı

Karaca Kahve Fincanı Takımı

Çizgili model kahve fincanı 90 ml. Türk kahvesi içerken kullanabileceğiniz kahve fincanı sunum için de ideal. Bu fincan tabağıyla birlikte geliyor.

333 TL olan fincan Temu'da 390 TL.

Karaca Kahve Fincanı Takımı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DOWAN Porselen Tatlı Kaseleri

DOWAN Porselen Tatlı Kaseleri

300 ml olan bu kaseleri istediğiniz her şeyde kullanmanız mümkün. Dondurma, tatlı ya da başka şeyler için kullanabileceğiniz kaseler renkleriyle çok güzel duruyor. Makinede yıkanabilen kaseler 6 tane geliyor.

491 TL olan kaselerin benzeri Temu'da 671 TL.

DOWAN Porselen Tatlı Kaseleri

GANMFOYC Kemer Seti

GANMFOYC Kemer Seti

2 tane gelen kemerler ince model. Üzerlerinde toka olan kemerlerin biri siyah, diğeri kahverengi.

Fiyatına göre 2 adet göndermeleri çok iyi. Öndeki süsleri güzel, modern bir kemer clipsleri de modern.

232 TL olan kemerler Temu'da tanesi 194 TL.

GANMFOYC Kemer Seti

Modica Ministar Kartlık

Modica Ministar Kartlık

Kartlarınızı koymak için bir cüzdan arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Başka renkleri de olan kartlığa 8 kart sığıyor. 

Arkadaşım için aldım beğendiğini söyledi.

288 TL olan kartlık Temu'da 291 TL.

Modica Ministar Kartlık

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

JaeMoose Pamuklu Halı

JaeMoose Pamuklu Halı

Püsküllü halı çok güzel duruyor. 60x130 cm olan halı odanız için ideal. Pamuk olduğu için rahat halıyı odalar dışında koridor için de düşünebilirsiniz.

336 TL olan halının benzeri Temu'da 387 TL.

JaeMoose Pamuklu Halı

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Geometrik Detaylı Zincir Kolye

Geometrik Detaylı Zincir Kolye

İnce zincir kolye modellerinden olacak bu kolyenin ucunda halka var. Şık kolye kıyafetlerinize çok yakışacak.

99 TL olan kolye Temu'da altın kaplaması 138 TL.

Geometrik Detaylı Zincir Kolye

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DKIIL NOIYB Hilal Çanta

DKIIL NOIYB Hilal Çanta

Bu tarz çantalar son zamanlarda çok moda. Her kombine çok yakışan çantalardan olan bu çantanın beyaz rengi de var.

360 TL olan çanta Temu'da 384 TL.

DKIIL NOIYB Hilal Çanta

iBorn Kuş Besleyici

iBorn Kuş Besleyici

Kuşlar için dışarıya yiyecek koymak istiyorsanız bunu alabilirsiniz. 2 tane gelen besleyiciler 22 cm. Sağlam bu besleyiciler ile kuşlar rahat rahat koyduklarınızı yiyebilecek.

189 TL olan besleyicilerin benzeri Temu'da 229 TL.

iBorn Kuş Besleyici

Maiwamita Bebek Önlük Seti

Maiwamita Bebek Önlük Seti

Bebeğinize mama yedirirken etrafın batmasını istemiyorsanız bu önlükleri alabilirsiniz. Bebeğinizin kıyafetlerinin temiz kalmasını istiyorsanız bu tatlı önlükleri kaçırmayın.

4 tane gelen önlükler 168 TL, Temu'da ise beş tanesi 272 TL.

Maiwamita Bebek Önlük Seti

Sreuyong Kapı Askısı

Sreuyong Kapı Askısı

Kapıya asabileceğiniz bu tabloda 'Hoş Geldiniz' yazıyor. Şık bu tablo üzerindeki çiçek desenleriyle çok tatlı duruyor.

354 TL olan tablo Temu'da 592 TL.

Sreuyong Kapı Askısı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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