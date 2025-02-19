Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Kartlarınızı koymak için bir cüzdan arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Başka renkleri de olan kartlığa 8 kart sığıyor.

Arkadaşım için aldım beğendiğini söyledi.

288 TL olan kartlık Temu'da 291 TL.

Modica Ministar Kartlık

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