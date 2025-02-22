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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.02.2025 - 10:58

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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MADGON Kadın Boks Eldiveni

MADGON Kadın Boks Eldiveni

Boks öğrenmek istiyorsanız ya da zaten biliyorsanız bu eldivenleri alabilirsiniz. Dayanıklı bu boks eldivenleri ile antrenman yaparken çok rahat edeceksiniz. 

440 TL olan boks eldiveni Temu'da 538 TL.

MADGON Kadın Boks Eldiveni

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

LAV Karen Salata Kasesi

LAV Karen Salata Kasesi

Bu salata kasesi oldukça büyük. Salataları sunarken ihtiyacınız olacak kase çok da şık bir model. 1900 cc büyüklükteki kase ile salata sunumlarınız çok daha güzel olacak!

Genelde salata kasesi olarak kullanıyorum memnunum f/p ürünü

130 TL olan kase Temu'da 734 TL.

LAV Karen Salata Kasesi

Nettenevime Yapay Ağaç

Nettenevime Yapay Ağaç

Monstera seviyor ama gerçeğine bakmakta zorlanıyorsanız bu yapay bitkiyi alabilirsiniz. 70 cm olan bitkinin üzerinde 18 yaprak var. Antrasit saksısıyla şık duran ağaç evinize çok yakışacak.

Güzel ürün. Yaprakları takması da kolay beğendim

599 TL olan bitki Temu'da 764 TL.

Nettenevime Yapay Ağaç

Mavi Trend Ahşap Büyük Kedi Salıncağı

Mavi Trend Ahşap Büyük Kedi Salıncağı

Ahşap bu salıncağa kediler bayılıyor. Büyük boy olduğu için rahat rahat yatabiliyorlar. Üzerinde yatak olan salıncaktan kediniz hiç inmek istemeyecek.

650 TL olan salıncağın benzeri Temu'da 961 TL.

Mavi Trend Ahşap Büyük Kedi Salıncağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

ROOFEI Nasır Rendesi

ROOFEI Nasır Rendesi

Ayaklardaki nasırı rendelemek için bu seti alabilirsiniz. Paslanmaz çelik ayak törpüsü ile cildinizi yumuşacık hale getirebileceksiniz. Ayak bakımı için bu sete ihtiyacınız var.

221 TL olan rendeye benzer bir model Temu'da 218 TL.

ROOFEI Nasır Rendesi

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TIME HOME DEVELOPMENT Tuval Standı

TIME HOME DEVELOPMENT Tuval Standı

Yağlı boya ya da resim yaparken kullanabileceğiniz tuval standı boya yapan herkese şart. Rahat rahat resim yapmak için bu tuval standını alabilirsiniz. Bu stant 175 cm.

691 TL olan stant Temu'da 974 TL.

TIME HOME DEVELOPMENT Tuval Standı

Ugitopi Tütü Elbisesi

Ugitopi Tütü Elbisesi

Tütü şeklindeki elbise kolsuz model. Bebeğinize çok yakışacak bu elbiseyi özel günlerde giydirebilirsiniz. 9-36 ay için uygun elbisenin 3 ayrı rengi var.

205 TL olan elbise Temu'da 305 TL.

Ugitopi Tütü Elbisesi

Lakpopya Cüzdan

Lakpopya Cüzdan

Cüzdan arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. 3 ayrı rengi olan cüzdanlar çok kullanışlı. İçinde 7 kart bölmesi, 1 kağıt para, 1 fotoğraf bölmesi bulunuyor. Geniş cüzdanları seviyorsanız bu cüzdan tam sizlik! 

291 TL olan cüzdan Temu'da 340 TL.

Lakpopya Cüzdan

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Ar Ajans Kanvas Tablo

Ar Ajans Kanvas Tablo

Bu 3'lü set çerçevesiz tablolardan oluşuyor. Her biri 30x40 cm boyutlarındaki tablolar çok şık. Evinizin dekoruna çok yakışacak tabloları gören herkes bayılacak.

299 TL olan tablo Temu'da 323 TL.

Ar Ajans Kanvas Tablo

LESING Vazoda Yapay Çiçekler

LESING Vazoda Yapay Çiçekler

Yapay çiçek almak istiyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Saksısıyla gelen çiçekler çok güzel duruyor. Canlı çiçek bakamayanlar için güzel bir alternatif olan vazo çiçekler her yere yakışıyor.

394 TL olan çiçekler Temu'da 429 TL.

LESING Vazoda Yapay Çiçekler

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mulan
mulan
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