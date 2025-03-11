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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 19:46

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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MISSHA Ahşap Saç Fırçası

MISSHA Ahşap Saç Fırçası

Saçınızı tararken elektriklenmesini önleyen bu tarak çok kullanışlı. Ahşap olduğu için dayanıklı tarakla saçlarınızı rahatça açabileceksiniz. Orta boylu fırça saçlar için ideal!

249 TL olan fırça Temu'da 285 TL.

MISSHA Ahşap Saç Fırçası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Romofy Oto Bagaj Organizer

Romofy Oto Bagaj Organizer

Bagajınız hep çok dağınıksa bu organizer o dağınıklığı toplamanıza yardımcı olacak. Kapaklı olduğu için daha kullanışlı bir model. Bagajdaki eşyaları derleyip toparlayan organizerle bagajınız çok daha düzgün görünecek.

Harika bi urun kullanışlı fiyati cok uygun.

Bahar Fırsatı olan bu ürün 161 TL, Temu'da ise 162 TL.

Romofy Oto Bagaj Organizer

Ews Şeffaf Sürahi

Ews Şeffaf Sürahi

1.5 litrelik bu sürahi çok şık duruyor. Şeffaf model sürahi buzdolabına da sığabiliyor. 

Buzdolabı kapağı için şeffaf ve kahverengi renk almıştım. Çok kullanışlı. Kapak suyu dökerken açılmıyor benzerleri gibi..

249 TL olan sürahi Temu'da 255 TL.

Ews Şeffaf Sürahi

A1 Dijital Çalar Saat

A1 Dijital Çalar Saat

Dijital saatleri seviyorsanız bu modeli de sevebilirsiniz. Kırmızı renkli saatin alarmı da var. Yani sadece dekoratif değil, aynı zamanda kullanışlı. 

Urun tahminimden daha basarili tarih sicaklik hepsi yaziyor. Annem icin alarm kurmak icin aldik 3 ince pil ile calisiyor.

%12 indirimde olan saat 219 TL. Temu'da ise benzeri 220 TL.

A1 Dijital Çalar Saat

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Koton Kısa Kollu Gömlek

Koton Kısa Kollu Gömlek

Yaza az kaldı. Yaz için dolabınıza yeni bir şeyler almak istiyorsanız bu gömleğe mutlaka bakın deriz. Tam yaz temalı bu gömlek kısa kollu. Yazın tatilde ya da dışarıda giymek için bu gömlek ideal!

%13 indirimde olan gömlek 260 TL, Temu'da ise ağaç modellisi 427 TL.

Koton Kısa Kollu Gömlek

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SERENESPORT by LUCKİZA Haki Tayt

SERENESPORT by LUCKİZA Haki Tayt

Cepli tayt çok kullanışlı. Spor yaparken telefonunuzu nereye koyacağınızı bulamıyorsanız cepli taytla bu derdiniz kalmıyor. Haki rengindeki tayt spor için ideal! Bu tayt aynı zamanda toparlayıcı özellikli.

179 TL olan taytın kısası Temu'da 183 TL.

SERENESPORT by LUCKİZA Haki Tayt

DeFacto Kadın Kısa Kollu Tişört

DeFacto Kadın Kısa Kollu Tişört

Oversize tişörtler yazın sık kullanılıyor. Bisiklet yaka tişörtün birçok rengi var. Kolayca kombin yapmanızı sağlayacak tişörtle yazın her gün farklı bir renk tişört giyebileceksiniz.

%17 indirime giren tişört 169 TL. Temu'da ise mavisi 203 TL.

DeFacto Kadın Kısa Kollu Tişört

GHONLZIN Fırın Eldiveni

GHONLZIN Fırın Eldiveni

Fırından bir şeyler almak için eldiven şart. Silikon bu eldiven ısıya dayanıklı. İçinde pamuk astar olduğu için elleriniz yanmıyor. Dışı ise kaymaz yüzeye sahip. 

200 TL olan fırın eldiveni Temu'da 251 TL.

GHONLZIN Fırın Eldiveni

Telefon Tutucu Tripod

Telefon Tutucu Tripod

Telefonla fotoğraf çekmek için tripodlar kullanılıyor. Bu tripod hem fotoğraf makinesi hem de telefon için uygun. Açıldığında 111 cm olan tripod kapatıldığında küçülüyor ve kolayca taşınabiliyor.

219 TL olan tripod Temu'da 320 TL.

Telefon Tutucu Tripod

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Dehalimited Mutfak Organizer

Dehalimited Mutfak Organizer

Mikrodalgayı koyduktan sonra tezgahta yer açmak için bu organizer ideal. Beyaz olduğu için mutfakların dekoruna uyan standın üstünde iki kat var. Baharatlıkları ya da başka eşyaları koyabileceğiniz stand size yer açacak.

879 TL olan organizerin benzeri Temu'da 1.042 TL.

Dehalimited Mutfak Organizer

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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