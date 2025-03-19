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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 21:57

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Runbaby Müslin Bebek Bornoz

Runbaby Müslin Bebek Bornoz

75x75 cm boyutundaki bornoz müslin kumaştan. Müslin kumaş olduğu için bebeğinizin cildine zarar vermiyor. Banyodan sonra bebeğiniz bu bornoz sayesinde hızlıca kuruyabilecek.

254 TL olan bornoz Temu'da 311 TL.

Runbaby Müslin Bebek Bornoz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Omuz Askılı Seyahat Çantası

Omuz Askılı Seyahat Çantası

Omuzdan asılabilen bu spor çantası aynı zamanda elde de taşınabiliyor Spora ya da seyahate giderken kullanabileceğiniz çanta yeşil renkli. İçi oldukça geniş çantanın önü fermuarlı.

279 TL olan çanta Temu'da 343 TL.

Omuz Askılı Seyahat Çantası

NPCQUN Travel Essentials Şemsiye

NPCQUN Travel Essentials Şemsiye

Rüzgar geçirmeyen özelliği ile kaliteli şemsiye küçük olduğu için her yere taşınabiliyor. Yağmurlu havalarda çok işinize yarayacak şemsiye siyah renkli.

Hem çok pratik hem de kapandığında hiç yok gibi.

219 TL olan şemsiyenin benzeri Temu'da 323 TL.

NPCQUN Travel Essentials Şemsiye

KUYIGO Erkek Şortu

KUYIGO Erkek Şortu

Erkekler için tasarlanan şort yaz için ideal. Yazın rahat etmenizi sağlayacak şort günlük için uygun. Krem rengi şort her şeyle uyuyor.

356 TL olan şort Temu'da 378 TL.

KUYIGO Erkek Şortu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Hodbehod Bilgisayar Çalışma Masası

Hodbehod Bilgisayar Çalışma Masası

Portatif bu ürün ile yatakta ya da koltukta bilgisayar kullanabileceksiniz. Rahat çalışmanızı sağlayacak bu masa katlanabilir özellikte. 

Sürekli kullanıyorum gayet iyi. Siparişte hemen geldi.

%10 indirime giren masa Temu'da 1.105 TL.

Hodbehod Bilgisayar Çalışma Masası

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Kosingna Masa Altı Ayak Desteği

Kosingna Masa Altı Ayak Desteği

Masada otururken ayaklarınızı koyabileceğiniz bu destekle daha rahat çalışacaksınız. Kaymayan tabanı sayesinde yere sabitleniyor. Masaj silindirleri ile ayaklarınızın rahat etmesini sağlıyor.

829 TL olan ayak desteği Temu'da 1.129 TL.

Kosingna Masa Altı Ayak Desteği

Koton Midi Boy Elbise

Koton Midi Boy Elbise

Midi boy elbise modellerinden olan bu elbise sarı rengiyle tam yaza uygun. Kuşaklı elbisenin omzu açık. 

%13 indirime giren elbise 356 TL, Temu'da benzer bir elbise 386 TL.

Koton Midi Boy Elbise

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Gold Düğmeli Etek Takım

Gold Düğmeli Etek Takım

Gold düğme detaylı takım etek ve ceketten oluşuyor. Parçaları ayrı ayrı kullanabileceğiniz gibi birlikte olarak da bu takımı giyebilirsiniz.

649 TL olan takımın benzeri Temu'da 751 TL.

Gold Düğmeli Etek Takım

My Evilla Puffy Peluş Halı

My Evilla Puffy Peluş Halı

Uzun tüylü bu halı peluş modeliyle çok güzel duruyor. Yumuşacık olduğu için çok güzel bu halı pembe renkli. Kaymaz tabanlı halı yıkanabiliyor. Bu halı her yere uygun.

164 TL olan halı Temu'da 292 TL.

My Evilla Puffy Peluş Halı

FUSTY Elegant El Duşu

FUSTY Elegant El Duşu

Şık tasarımı ile çok güzel görünen bu el duşu krom. Yüksek tazyikli su veren el duşu paslanmaz özellikte. Kare duşları seviyorsanız bu el duşunu mutlaka deneyin deriz!

Güzel başarılılı ürün fiyat performans ürünü.

119 TL olan el duşu Temu'da 168 TL.

FUSTY Elegant El Duşu

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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