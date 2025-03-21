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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Sağlığınız İçin Gerekli Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Sağlığınız İçin Gerekli Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 12:22

Daha sağlıklı olmak ve sağlığınızı yakından takip etmek için kullanabileceğiniz bazı ürünler var. Sağlığınıza önem veriyorsanız o zaman bu ürünlere bir göz atın deriz! İlaç çantasından göz maskesine sağlığınız için gerekli ürünler burada. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Konix Antibakteriyel Jel

Konix Antibakteriyel Jel

Antibakteriyel jeller özellikle korona zamanında çok kullanılıyordu. Sonrasında da kullanmaya devam ettiğimiz antibakteriyel jeli toplu taşıma kullanıyorsanız kesin alın deriz.

Çok iyi ürün çok iyi fiyat. daha önce küçük paketleri kullanmıştım ürünü beğenmiştim elde kötü his bırakmıyor kokusu da fena değil bu fiyata bence kaçmaz. Kargo ertesi gün elime ulaştı.

5'li gelen jeller 750 TL.

Konix Antibakteriyel Jel

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

PAPILLOW Travelmed Seyahat Yastığı

PAPILLOW Travelmed Seyahat Yastığı

Seyahat ederken boyun ağrısı yaşamak çok doğal. Ama bu seyahat yastığı bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. 27x31 cm boyutlarındaki yastıkla daha rahat seyahatler yapabileceksiniz. 

%20 indirimli olan yastık 479 TL.

PAPILLOW Travelmed Seyahat Yastığı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Vanaca Grup Termojel Göz Maskesi

Vanaca Grup Termojel Göz Maskesi

Hem sıcak hem soğuk olarak kullanılabilen bu göz maskesi 3'lü şekilde geliyor. Kaynar suda bekleterek sıcak, buzlukta bekleterek soğuk kullanabileceğiniz göz maskesi gözlerinizi dinlendirmek için ideal ürünlerden.

Vanaca Grup Termojel Göz Maskesi

Valletta Figo Su Matarası

Valletta Figo Su Matarası

2 litrelik bu su şişesi sağlığına dikkat edenler için şart. Zaman işaretli olduğu için su içmeyi size hatırlatıyor. Pipetli şişenin içmesi de kolay. Bu su şişesi sayesinde günlük içmeniz gereken su miktarını tamamlayabileceksiniz.

Çok beğendim harika.

Valletta Figo Su Matarası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Bartek Buffer İlaç Saklama Kutusu

Bartek Buffer İlaç Saklama Kutusu

İlaç kullanıyor ama sürekli unutuyorsanız o zaman bu kap tam sizlik. 4 öğün olarak planlanan saklama kutusunun hepsi kapaklı. İlaçlarınızı rahat taşımanızı da sağlayacak saklama kutusunu her yere yanınızda götürebileceksiniz.

Küçük ve kullanışlı. Kapağının sert kapanmasını sevdim kendiliğinden açılmıyor.

Bartek Buffer İlaç Saklama Kutusu

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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CoatCoo İlaç Çantası

CoatCoo İlaç Çantası

İlk yardım çantasına ne zaman ihtiyaç duyacağınızı bilemezsiniz. 2 tane gelen bu çantanın büyük olanını arabaya ya da eve koyabilirsiniz. Küçük boyunu ise çantanıza koyarak her yere yanınızda götürebilirsiniz.

299 TL olan bu çantalar herkese lazım!

CoatCoo İlaç Çantası

Omron Dijital Tansiyon Aleti

Omron Dijital Tansiyon Aleti

Üst koldan tansiyonu ölçen bu alet her eve lazım. Tansiyonunuzu düzenli şekilde ölçmenize yardımcı olacak aletin kullanımı da çok kolay. Bu tansiyon aletinin bluetooth özelliği de var.

Cok tşk ederim küçük hediyeniz için ürün harika kullanımında çok kolay.

%6 indirimde olan tansiyon aleti şu an 1.911 TL.

Omron Dijital Tansiyon Aleti

Burdabuldu Stres Topu

Burdabuldu Stres Topu

Stres topları rahatlamanıza yardımcı oluyor. 2 tane gelen bu toplar gülen yüzlü olduğu için çok tatlılar. Yumuşak yapısı ile sıkarak stresli olduğunuz anlarda rahatlayabilirsiniz.

Çok beğendim kargo hızlı teşekkürler 🙏

Burdabuldu Stres Topu

Aksh Naruto Kurbağa Uyku Göz Bandı

Aksh Naruto Kurbağa Uyku Göz Bandı

Uyurken göz maskesi daha iyi uyumanızı sağlıyor. Işığı tamamen kesen kurbağa şekilli göz maskesini evde ya da seyahat ederken kullanmanız mümkün. 

Güzel ürün. Göz kapaklarını katlayarak ayarlamanız gerekiyor ben kendince katlayabildiğim kadarını gotoğraf olarak eklerim

299 TL olan göz bandı çok tatlı!

Aksh Naruto Kurbağa Uyku Göz Bandı

Wekijau Isıtmalı Çorap

Wekijau Isıtmalı Çorap

Kış için ideal çorap sayesinde ayaklarınız üşümüyor. Hem erkeklere hem kadınlara uygun çoraba özellikle kış sporları yapıyorsanız ihtiyacınız var bizce!

Wekijau Isıtmalı Çorap

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Xiaomi Mi Band 7

Xiaomi Mi Band 7

Sağlığınızı yakından takip etmenizi sağlayacak Mi Band 7 ile sağlık değerlerinize kolayca ulaşabiliyorsunuz. Şık bir tasarımı da olan Band 7 hayatınızı kolaylaştıracak!

Sıkıntısız olarak ve bur günde ulaştı. Orijinal ürün. Garanti belgesi var. Orijinal amabalajı koruma etiketli, ilk ben açtım. Ancak kutu tam ortadan hasar görmüş. Biraz daha özenli ambalaj yapılabilirdi. Kullanım kılavuzu (Türkçe bölümü) var %65 şarjlı olarak geldi, 5 dakikada %84 oldu.

Xiaomi Mi Band 7

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

Pulse Parmak Tipi Oksimetre

Pulse Parmak Tipi Oksimetre

Parmağa takılarak oksijeninizi ölçebileceğiniz bu ölçer evde olması gerekenlerden. Kolayca oksijen seviyenizi ölçebileceğiniz ölçerin ekranını rahatça okuyabiliyorsunuz.

Annem için aldım bir rahatsızlık geçirdi kandaki oksijen düştüğü için kullanıyoruz nabız,oksijen tamam güzel cihaz . Hızlı güvenli kaliteli firma emeği geçen herkese teşekkürler.

Pulse Parmak Tipi Oksimetre

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mulan
mulan
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