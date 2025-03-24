Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Halter yaka bu elbise mini model. Yaza uygun elbiseyle cıvıl cıvıl olacaksınız. Turuncu rengiyle tam yaz elbisesi olan bu elbiseyi topuklu ya da spor ayakkabılarla tercih edebilirsiniz.

Tam tatilde giyilecek, rengiyle göz alacak çok tatlı bir elbise. Kumaşı esnek yani likralı kumaş değil. Güzel yumaşak bir kumaşı var. Arkasını bağlamaya yarayan ipler biraz uğraştırıyor ama o kadar da olur. 165 boy 53 kilo olarak s beden tercih ettim güzel oldu. Boyu da benim ölçülerime göre tam ideal, aşırı kısa değil, olması gereken kısalıkta. Genel itibariyle ben beğendim severek kullanacağım.