onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 14:45

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinbo Saç Düzleştirici

Sinbo Saç Düzleştirici

Saçlarınızı düzleştirmek için ideal düzleştiricilerden olan bu düzleştirici çok işinize yarayacak kesin. Oldukça hızlı ısınan bu düzleştiriciyi kullanarak saçlarınızı rahatça şekillendirebileceksiniz.

%10 indirimde olan düzleştirici 358 TL, Temu'da ise başka bir düzleştirici 590 TL.

Sinbo Saç Düzleştirici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Koton Mini Fırfırlı Elbise

Koton Mini Fırfırlı Elbise

Halter yaka bu elbise mini model. Yaza uygun elbiseyle cıvıl cıvıl olacaksınız. Turuncu rengiyle tam yaz elbisesi olan bu elbiseyi topuklu ya da spor ayakkabılarla tercih edebilirsiniz.

Tam tatilde giyilecek, rengiyle göz alacak çok tatlı bir elbise. Kumaşı esnek yani likralı kumaş değil. Güzel yumaşak bir kumaşı var. Arkasını bağlamaya yarayan ipler biraz uğraştırıyor ama o kadar da olur. 165 boy 53 kilo olarak s beden tercih ettim güzel oldu. Boyu da benim ölçülerime göre tam ideal, aşırı kısa değil, olması gereken kısalıkta. Genel itibariyle ben beğendim severek kullanacağım.

271 TL olan elbisenin farklı renkli olanı Temu'da 316 TL.

Koton Mini Fırfırlı Elbise

DeFacto Oversize Pamuk Tişört

DeFacto Oversize Pamuk Tişört

Oversize model bu tişört %100 pamuk. Her şeye yakışacak bu kısa kollu tişörtle yazın çok rahat edeceksiniz. Üzeri baskılı tişörtün hem önünde hem arkasında baskı var.

189 TL olan tişörtün farklı baskılısı Temu'da 254 TL.

DeFacto Oversize Pamuk Tişört

Lirazon Mutfak Servis Seti

Lirazon Mutfak Servis Seti

6'lı gelen bu setin içinde kepçe, kevgir, kaşık, spatula, maşa ve çırpıcı var. Yani mutfakta ihtiyacınız olan her şey bu sette var. Plastik servis seti ile yemek yapmak kolaylaşıyor.

199 TL olan servis setinin Temu'da yeşil renklisi 250 TL.

Lirazon Mutfak Servis Seti

Koton Çizgili Spor Tişört

Koton Çizgili Spor Tişört

Çizgili baskılı tişört spor yaparken kullanabileceğiniz modellerden. Günlük olarak da giyebileceğiniz tişörtün beyaz rengi de var. 

Gerçekten mükemmel bir ürün, kumaşı tahmin ettiğiniz ve resimde göründüğü gibi değil, tavsiye ederim.

139 TL olan tişörtün Temu'da farklı renklisi 242 TL.

Koton Çizgili Spor Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DeFactoFit Slim Fit Şort

DeFactoFit Slim Fit Şort

Slim Fit kalıplardan olan bu şort mavi rengiyle çok şık duruyor. Kısa paça şortlardan olan bu şort hem rahat hem şık parçalardan. Spor yaparken ya da günlük olarak giyebileceğiniz şortu beğeneceğinize eminiz!

205 TL olan şort Temu'da 242 TL.

DeFactoFit Slim Fit Şort

Akynite LED Gece Lambası

Akynite LED Gece Lambası

Sensörlü bu lambalar her eve lazım. Gece lambası olarak ideal bu lambalar hareket ettikçe yanıyor. Şarj edilebilir lambaları odalara, dolaplara ya da merdivenlere koyabilirsiniz.

Gerçekten İyi.

206 TL olan gece lambası Temu'da 309 TL.

Akynite LED Gece Lambası

DeFacto Kız Bebek Kareli Elbise

DeFacto Kız Bebek Kareli Elbise

Kareli elbise çok tatlı duruyor. Uzun kollu elbise hem günlük hem özel günler için ideal. Önden düğmeli elbise bebeğinize çok yakışacak!

252 TL olan elbise Temu'da 305 TL.

DeFacto Kız Bebek Kareli Elbise

NexiGo PS5 Şarj İstasyonu

NexiGo PS5 Şarj İstasyonu

Playstation 5 için alabileceğiniz bu şarj istasyonunda 2 tane kol şarj edilebiliyor. Sizi kablo derdinden kurtaracak bu şarj istasyonu ile kolayca kolları şarj edebileceksiniz. 

5/6 günde elime ulaştı. Kesinlikle alın. çok şık ve rahat. kablo derdinden kurtuldum.

238 TL olan şarj istasyonu Temu'da 344 TL.

NexiGo PS5 Şarj İstasyonu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Busstier Akıllı Kedi Oyuncağı

Busstier Akıllı Kedi Oyuncağı

Kediniz varsa bu oyuncağa bayılacağı kesin. Kendi kendine hareket eden oyuncağın ışığı da var. 3 oyun modu olan bu hareketli oyuncakla kediniz uzun süreler vakit geçirecek.

198 TL olan oyuncak Temu'da 243 TL.

Busstier Akıllı Kedi Oyuncağı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın