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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.04.2025 - 13:13

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Vigo Wood Laptop Sehpası

Vigo Wood Laptop Sehpası

Katlanır model çalışma sehpası laptop için kullanılabiliyor. Yatakta bilgisayarla uğraşmak istiyorsanız bu sehpayı alabilirsiniz. Telefon için de bölmesi olan sehpa evde çalışırken size çok yardımcı olacak!

Çok kullanışlı ve kaliteli. Fiyatı da böyle bir ürün için gayet iyi. Çok beğendim tavsiye ederim.

1.049 TL olan sehpa Temu'da 1.163 TL.

Vigo Wood Laptop Sehpası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

SHERCHPRY Sırt Çantası

SHERCHPRY Sırt Çantası

Sırt çantası en kullanışlı çantalardan. Bir yere giderken sırtınıza takıp rahat edeceğiniz çantanın modeli çok şık. 14x18 cm çantayı gören herkes çok beğenecek.

540 TL olan çantanın benzeri Temu'da 544 TL.

SHERCHPRY Sırt Çantası

Messido Çok Amaçlı Müslin Battaniye

Messido Çok Amaçlı Müslin Battaniye

55x55 cm olan battaniye, bebekler için ideal. Müslin kumaş battaniye rahat bir ürün. Bebeğinizin rahat etmesini istiyorsanız bu battaniyeyi alın deriz! 

110 TL olan battaniye Temu'da 118 TL.

Messido Çok Amaçlı Müslin Battaniye

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

VIKITA Yazlık Elbise

VIKITA Yazlık Elbise

Kızınıza alabileceğiniz elbise çok güzel. Unicorn deseni olan elbise pamuklu. Altı pembe etek olan elbiseyi çocuğunuz özel günlerde giyebilir. 

300 TL olan elbise Temu'da 342 TL.

VIKITA Yazlık Elbise

DeFactoFit NBA Wordmark Tişört

DeFactoFit NBA Wordmark Tişört

Bisiklet yaka tişörtün üzerinde NBA baskısı var. Günlük giyebileceğiniz tişört spor yaparken giymeye de uygun.

Görünüşü kalitesi hoşuma gitti ama ürün oversize. Regular fit yazdığına bakmayın. Normalde M giyiyorum ve M beden aldım ama çok büyük ve çok bol oldu. Eğer sizin için büyük olması önemli değilse kendi bedeninizi alabilirsiniz.

155 TL olan tişört Temu'da 156 TL.

DeFactoFit NBA Wordmark Tişört

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DeFacto Erkek Standart Fit Jogger

DeFacto Erkek Standart Fit Jogger

Spor yaparken giyebileceğiniz jogger, çok rahat. Günlük için üretilen eşofman altını ister evde ister dışarıda rahatlıkla giyebilirsiniz.

Herşeyi çok güzel. İnce kumaştan. Beden tam. Tavsiye ederim.

247 TL olan eşofman altının benzeri Temu'da 270 TL.

DeFacto Erkek Standart Fit Jogger

LTB Triko Hırka

LTB Triko Hırka

Yumuşak dokulu bu hırka önden düğmeli modellerden. Triko hırka hem şık hem de kullanışlı. Beyaz rengi de olan hırkanın nefes alabilir kumaşı var. 

%40 indirime giren hırka 548 TL. Temu'da ise başka model hırka 660 TL.

LTB Triko Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DeFacto Tişört

DeFacto Tişört

Yazın giyebileceğiniz bu tişört çok rahat. Sıcaklar için ideal tişört her şeyle uyuyor. Tek renk olduğu için kolayca kombin yapabileceksiniz. Başka renkleri de olan tişört çok satanlarda 1. sırada. 

146 TL olan tişört Temu'da 156 TL.

DeFacto Tişört

Slazenger ALONE Spor Ayakkabı

Slazenger ALONE Spor Ayakkabı

Rahat ayakkabıyı günlük olarak giyebilirsiniz. Başka renkleri de olan ayakkabı oldukça dayanıklı. Yumuşak tabanı olan spor ayakkabı hem şık hem kullanışlı. 

%26 indirimde olan ayakkabı 368 TL. Temu'da ise benzer bir sneaker 477 TL.

Slazenger ALONE Spor Ayakkabı

BETUFIARY Makyaj Organizatörü

BETUFIARY Makyaj Organizatörü

Makyaj malzemelerinizi düzenli hale getirecek organizatör oldukça geniş kapasiteli. Her malzeme için ayrı yeri olan organizatörle istediğiniz her şeyi kolayca bulabileceksiniz.

802 TL olan organizatör Temu'da 1.008 TL.

BETUFIARY Makyaj Organizatörü

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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