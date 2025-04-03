Katlanır model çalışma sehpası laptop için kullanılabiliyor. Yatakta bilgisayarla uğraşmak istiyorsanız bu sehpayı alabilirsiniz. Telefon için de bölmesi olan sehpa evde çalışırken size çok yardımcı olacak!

Çok kullanışlı ve kaliteli. Fiyatı da böyle bir ürün için gayet iyi. Çok beğendim tavsiye ederim.

1.049 TL olan sehpa Temu'da 1.163 TL.

Vigo Wood Laptop Sehpası

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