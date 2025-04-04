Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

Hamileyken rahat etmek zor. Ama bu hamile yastığı sizin rahat etmeniz için tasarlanmış. C şekilli yastıkla rahat şekilde uyumak mümkün oluyor. Bu yastık 80x140 cm.

965 TL olan yastık Temu'da 1.179 TL.

AvE HOME Teramom C Hamile Yastığı

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