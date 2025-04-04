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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 14:22

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Babyjem Banyo ve Mama Oturağı

Babyjem Banyo ve Mama Oturağı

Bebeğinize banyo yaptırırken ya da mama yedirirken kullanabileceğiniz oturak oldukça kullanışlı. Pembe renkli oturak önden açılıyor. Önden açıp bebeğinizi rahatça oturtabilirsiniz.

799 TL olan oturak Temu'da 1.128 TL.

Babyjem Banyo ve Mama Oturağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Madame Coco Yastık

Madame Coco Yastık

2 tane gelen yastıklar çok rahat. Klimalı model olan yastıklarla gece uyku kaliteniz artıyor. 

498 TL olan yastık seti Temu'da 1.113 TL.

Madame Coco Yastık

Pomelo Best Sırt Çantası

Pomelo Best Sırt Çantası

Bebeğinizle dışarı çıktığınızda rahat etmek istiyorsanız bu çanta şart! İçine bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını koyabileceğiniz çanta gri renkli olduğu için kombinlerinize de uyuyor. Su geçirmeyen çanta oldukça geniş.

Ürün o kadar sağlam ki eskitmeniz imkansız. İçinden küçük cüzdan ve alt değiştirme örtüsü geliyor. İç ve dış cep gözleri gayet yeterli.Parasının hakkını veren bir ürün, kesinlikle tavsiye ederim.

663 TL olan çanta Temu'da 1.138 TL.

Pomelo Best Sırt Çantası

Hamur Yıkanabilir Kılıflı Puf

Hamur Yıkanabilir Kılıflı Puf

Bu taburenin kılıfı var. Pembe pufu istediğiniz odaya koyabilirsiniz. Bebeğinizin odasına yakışacak bu pufu oturmak ya da ayak uzatmak için kullanabilirsiniz. Yıkanabilir kılıfı sayesinde temizlenmesi çok kolay.

478 TL olan puf Temu'da 1.141 TL.

Hamur Yıkanabilir Kılıflı Puf

Busstier Çok Amaçlı Bambu Organizer Seti

Busstier Çok Amaçlı Bambu Organizer Seti

3 tane gelen organizerler çok şık. Bebeğinizin odasını düzenleyecek organizer setini başka amaçlarla da kullanabilirsiniz. Mutfaktan banyoya her yerde kullanılabilecek organizer setin içinde küçük, orta ve büyük boy bulunuyor.

449 TL olan organizer setin benzeri Temu'da 1.147 TL.

Busstier Çok Amaçlı Bambu Organizer Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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ADEN Çocuk Halısı

ADEN Çocuk Halısı

Çocuk odasına alabileceğiniz halı 120x180 cm boyutlarında. Kaymaz tabanı sayesinde çocuklarınız rahat rahat üzerinde oynayacak. Yıkanabilir olduğu için kolayca temizleyebileceksiniz.

879 TL olan halının uzaylısı Temu'da 1.158 TL.

ADEN Çocuk Halısı

Dolu Merdivenli Tuvalet

Dolu Merdivenli Tuvalet

Çocukların tuvaletlerini yapması için alabileceğiniz merdivenin kaymaz ayarı var. Merdivenli bu tuvaletle çocuklar hızlıca tuvalete alışıyor. 

2 yaşında kızım için aldım. Klozete tam uyumlu. Kullanmaya başladık.

686 TL olan merdivenli tuvalet Temu'da 1.171 TL.

Dolu Merdivenli Tuvalet

AvE HOME Teramom C Hamile Yastığı

AvE HOME Teramom C Hamile Yastığı

Hamileyken rahat etmek zor. Ama bu hamile yastığı sizin rahat etmeniz için tasarlanmış. C şekilli yastıkla rahat şekilde uyumak mümkün oluyor. Bu yastık 80x140 cm.

965 TL olan yastık Temu'da 1.179 TL.

AvE HOME Teramom C Hamile Yastığı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Karaca Home Jungle Bebek Nevresim Takımı

Karaca Home Jungle Bebek Nevresim Takımı

Bebeğiniz için alabileceğiniz nevresim takımı %100 pamuk. Bebeğinizi rahat ettirecek nevresim takımının deseni de çok güzel. Orman temalı bu nevresim takımı çok güzel!

764 TL olan nevresim takımı Temu'da 1.179 TL.

Karaca Home Jungle Bebek Nevresim Takımı

Hantoc Evrensel Buggy Bebek Arabası Güneşliği

Hantoc Evrensel Buggy Bebek Arabası Güneşliği

Bebeğinizin rahat etmesini istiyorsanız arabasına bu güneşliği alabilirsiniz. UV koruması olan güneşlik sayesinde güneşli günlerde bebeğinizle rahat rahat gezebilirsiniz. Suya da dayanıklı olan güneşlik her bebek arabasına uyuyor.

Bu ürün 1.075 TL. Temu'da ise 1.179 TL.

Hantoc Evrensel Buggy Bebek Arabası Güneşliği

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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