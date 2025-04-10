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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 22:51

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Koton Pamuklu Kısa Kollu Basic Tişört

Koton Pamuklu Kısa Kollu Basic Tişört

Dar kesim bu tişört pamuklu. Mavi rengiyle çok güzel duran bu tişörtü hediye olarak da düşünebilirsiniz. Kısa kollu tişörtle yaz çok rahat geçecek!

Fırsat ürünü olan tişört 149 TL, Temu'da ise pembesi 208 TL.

Koton Pamuklu Kısa Kollu Basic Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Selfie Çubuğu Tripod

Selfie Çubuğu Tripod

115 cm tripodla gezerken rahat rahat fotoğraf çekilebileceksiniz. Uzaktan fotoğraflarınızı çekerken kimseye ihtiyacınız olmayacak tripodla selfie de çekmek mümkün.

231 TL olan ürün Temu'da 264 TL.

Selfie Çubuğu Tripod

Cosiness Kareli Küçük Boy Yağdanlık

Cosiness Kareli Küçük Boy Yağdanlık

Yağdanlık kullanmak mutfakta işleri çok kolaylaştırıyor. Kapaklı olduğu için kullanışlı bu yağdanlık küçük boy. 0.70 litrelik yağdanlık mutfakta çok işinize yarayacak.

134 TL olan yağdanlık Temu'da 136 TL.

Cosiness Kareli Küçük Boy Yağdanlık

Yakut Basmalı Metal Un Eleği

Yakut Basmalı Metal Un Eleği

Basmalı un eleği 350 gramlık. Metal elek paslanmaz çelik olduğu için uzun süre kullanmak mümkün. Tariflerinizi yaparken bu un eleğini çok kullanacaksınız. Unu elerken kolaylık sağlayacak ürün her mutfağa lazım!

146 TL olan elek Temu'da 153 TL.

Yakut Basmalı Metal Un Eleği

Arslan Group Bas Çek Mikser

Arslan Group Bas Çek Mikser

Evde büyük mikserler yerine bu küçük el mikseri işinizi görebilir. Bas-çek mikserle bir şeyleri çırpmak çok kolay oluyor. Paslanmaz çelik çırpıcı ile yorulmadan istediğiniz her şeyi çırpabilirsiniz.

94 TL olan mikser Temu'da 99 TL.

Arslan Group Bas Çek Mikser

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Koton Baskılı Crop Tişört

Koton Baskılı Crop Tişört

Pamuklu tişörtün küçük bir baskısı var. Beyaz renkli olduğu için her şeye uyan tişörtü yazın şortlarla ya da eteklerle giyebilirsiniz. 

Kalite güzel. Tshirt bedenim genelde XS dur . Bu üründe S küçük geldi.

141 TL olan tişört Temu'da 181 TL.

Koton Baskılı Crop Tişört

Koton Plaj Elbisesi Gömlek

Koton Plaj Elbisesi Gömlek

Plaj elbisesi olarak kullanılabilecek bu elbise oversize model. Uzun kollu gömleğin size yakışacağına eminiz. 

Arkası derin yırtmaçlı saçma duruyor ama ben terziye diktirdim ve şuan gayet güzel oldu. Boyu normal çok uzun değil çok kısada değil. 167 boy 56 kilo xs aldım kalıp geniş

302 TL olan gömlek Temu'da 322 TL.

Koton Plaj Elbisesi Gömlek

OSFA Metal Çek Bırak Dondurma Kepçesi

OSFA Metal Çek Bırak Dondurma Kepçesi

Dondurma kepçelerini dondurma koymak dışında birçok amaçla kullanmak mümkün. 4.5 cm ağız çapı olan kepçenin sapı 15.5 cm. Bulaşık makinesinde yıkanabilen kepçe evde olması lazım!

123 TL olan kepçe Temu'da 169 TL.

OSFA Metal Çek Bırak Dondurma Kepçesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

TENEVEAM Aroma Difüzörü

TENEVEAM Aroma Difüzörü

500 ml su tankı olan difüzör BPA içermiyor. Uzaktan kumandalı bu ürünün 7 rengi var. Evinizi mis gibi kokutacak bu difüzörün 2 sis seçeneği var. Zamanlayıcısı da olan difüzör kaçmaz bizce!

456 TL olan difüzörTemu'da 500 TL.

TENEVEAM Aroma Difüzörü

ELOSIS Akülü Fırça Başlığı

ELOSIS Akülü Fırça Başlığı

10 tane gelen fırça başlıklarının içinde yumuşak ve sert fırçalar var. Her yeri temizlerken kullanabileceğiniz başlıklarla döşemeleri, arabaları ve daha birçok yeri tertemiz yapabileceksiniz.

699 TL olan fırça başlığı Temu'da 905 TL.

ELOSIS Akülü Fırça Başlığı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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