Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

Dar kesim bu tişört pamuklu. Mavi rengiyle çok güzel duran bu tişörtü hediye olarak da düşünebilirsiniz. Kısa kollu tişörtle yaz çok rahat geçecek!

Fırsat ürünü olan tişört 149 TL, Temu'da ise pembesi 208 TL.

Koton Pamuklu Kısa Kollu Basic Tişört

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