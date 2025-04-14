Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

Kapaklı bu saklama sepeti evde çok işe yarıyor. Özellikle banyoda kullanabileceğiniz bu sepet çok güzel duruyor. %100 doğal el dokuması bu sepetin 3 bölmesi var.

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268 TL olan saklama sepeti Temu'da 375 TL.

DECRAFTS Seagrass Saklama Sepeti

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