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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 15:34

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DECRAFTS Seagrass Saklama Sepeti

DECRAFTS Seagrass Saklama Sepeti

Kapaklı bu saklama sepeti evde çok işe yarıyor. Özellikle banyoda kullanabileceğiniz bu sepet çok güzel duruyor. %100 doğal el dokuması bu sepetin 3 bölmesi var. 

Hızlı gönderi ve uygun fiyat güzel ürün teşekkürler amazon

268 TL olan saklama sepeti Temu'da 375 TL.

DECRAFTS Seagrass Saklama Sepeti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Board Masters Katlanır Kamp Koltuğu

Board Masters Katlanır Kamp Koltuğu

Çocuğunuzun dışarıda oturması için alabileceğiniz bu sandalye çok rahat. Çocuğunuzun seveceği desenleri olan koltuk katlandığı için az yer kaplıyor. Yanında bardak tutucusu da olan koltuk 

505 TL olan koltuk Temu'da 1.091 TL.

Board Masters Katlanır Kamp Koltuğu

Jerry Fabrics Paw Patrol Nevresim Takımı

Jerry Fabrics Paw Patrol Nevresim Takımı

Çocuğunuz için alabileceğiniz takımın yorgan kılıfı 100x135 cm. 40x60 cm yastık kılıfı da olan takıma çocuğunuz bayılacak. %100 pamuk olan takım çocuğunuzun odasına da çok yakışacak.

931 TL olan nevresim takımı Temu'da 1.148 TL.

Jerry Fabrics Paw Patrol Nevresim Takımı

Chantaky Unisex Çocuk Penguen Sırt Çantası

Chantaky Unisex Çocuk Penguen Sırt Çantası

Çocuklar için tasarlanan bu sırt çantası penguen şeklinde. Çocukların bayılacağı çantanın farklı renkleri de var. İçine kendi eşyalarını koyup taşılabilecekleri bu çanta çok da rahat.

129 TL olan sırt çantası Temu'da 222 TL.

Chantaky Unisex Çocuk Penguen Sırt Çantası

Midex UKX-901 BK Siyah Soprano Ukulele

Midex UKX-901 BK Siyah Soprano Ukulele

Ukulele çalıyorsanız ya da çalmayı istiyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Siyah rengiyle çok güzel duran ukulelenin çantası da var. Bu çantası sayesinde istediğiniz gibi taşıyabiliyorsunuz.

Oğluma aldım çok sevdi

879 TL olan ukulele Temu'da 1.157 TL.

Midex UKX-901 BK Siyah Soprano Ukulele

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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XJHWD Çin Kung Fu Çay Seti

XJHWD Çin Kung Fu Çay Seti

Çin çay seti çok güzel durmuyor mu? İçinde 25 ml'lik 4 tane bardak ve bir tane 150 ml'lik çaydanlık bulunan set çok şık bir parça. Evinizin en güzel parçalarından olacak setle ister çay içebilir ister dekorasyon amacıyla kullanabilirsiniz.

660 TL olan çay seti Temu'da 837 TL.

XJHWD Çin Kung Fu Çay Seti

Tuva Makerco Örgü Aksesuarları

Tuva Makerco Örgü Aksesuarları

Örgü yapıyorsanız bu aksesuarları alabilirsiniz. İçinde örgü yaparken kullanabileceğiniz ürünler olan örgü aksesuarları seti örgü yapan herkesin elinin altında olmalı!

118 TL olan setin benzeri Temu'da 348 TL.

Tuva Makerco Örgü Aksesuarları

LUMoony Püsküllü Omuz Çantası

LUMoony Püsküllü Omuz Çantası

Püsküllü bu çanta çok güzel. Her kıyafete uyacak çantanın işlemeleri ve renkleri çok güzel duruyor. Şık bu çantayı ister kendinize ister bir sevdiğinize hediye olarak alabilirsiniz.

güzel otantik bir çanta çok beğendim.

189 TL olan çantanın farklı modeli Temu'da 215 TL.

LUMoony Püsküllü Omuz Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Kujju Mama Sandalyesi

Kujju Mama Sandalyesi

Bebeğinizin mama sandalyesi yoksa buna bakın bizce! Pembe renkli sandalye titanyumdan üretilmiş. Hem kaliteli hem rahat mama sandalyesi ile bebeğiniz de siz de çok rahat edeceksiniz. 

999 TL olan sandalyenin benzeri Temu'da 1.019 TL.

Kujju Mama Sandalyesi

INTEX FIBER-TECH Klasik Yatak

INTEX FIBER-TECH Klasik Yatak

Her eve lazım bu şişme yatakla istediğiniz her an bir yatağınız olacak. Kolayca şişirilen bu yatak 99x191x25 cm. 

999 TL olan yatak Temu'da 1.102 TL.

INTEX FIBER-TECH Klasik Yatak

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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