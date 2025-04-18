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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 22:13

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Tabii bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Birshe Dyson Airwrap Düzenleyici

Birshe Dyson Airwrap Düzenleyici

Dyson Airwrap saç şekillendiriciniz etrafta dağınık duruyorsa o zaman bu düzenleyici size lazım. Saç şekillendiricinizi ve aksesuarlarını düzenli tutacak bu ürün kolayca monte edilebiliyor. Duvara asabileceğiniz düzenleyici yer de kaplamıyor.

626 TL olan düzenleyici Temu'da 1.007 TL.

Birshe Dyson Airwrap Düzenleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Wizsofer Lavabo Altı Rafı

Wizsofer Lavabo Altı Rafı

2 katlı bu organizer lavoba altı için ideal. Tezgaha da koyabileceğiniz raf birçok eşyayı ortadan kaldırıyor. Yüksekliği ayarlanabilir yapısı olan organizer temizlik malzemelerini koymak için çok iyi olacak.

770 TL olan raf Temu'da 786 TL.

Wizsofer Lavabo Altı Rafı

Bino Masaüstü Düzenleyici Raf

Bino Masaüstü Düzenleyici Raf

Mutfak ya da banyo için ideal bu raf masaüstüne koyulabiliyor. 2 katlı olduğu için birçok eşyayı sığdırabiliyorsunuz. Makyaj malzemeleri için de uygun raf çok şık duruyor. 

399 TL olan raf Temu'da 581 TL.

Bino Masaüstü Düzenleyici Raf

PIGPIGFLY Duş Rafı

PIGPIGFLY Duş Rafı

Duşun içine takabileceğiniz duş rafına şampuanlar, duş jelleri ve daha birçok şeyi koyabilirsiniz. Alüminyum bu sepet tek parça. Kendinden yapışkanlı bu rafları monte ederken delmenize gerek yok. 

Ürün çok kaliteli ve şık. Banyomuza ayrı bir hava getirdi. Yapıştırarak kullandım sağlam ve bir sıkıntı olmadı.

559 TL olan raf Temu'da 582 TL.

PIGPIGFLY Duş Rafı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Meleni Home Çekmece İçi Organizer

Meleni Home Çekmece İçi Organizer

6 tane gelen organizerler çekmece içine uygun. İçine kozmetik eşyalarınızı koyabileceğiniz bu düzenleyicileri başka amaçlarla da kullanabilirsiniz. Şeffaf olduğu için bu organizerler çok kullanışlı.

Gayet beğendim.

209 TL olan organizer Temu'da 267 TL.

Meleni Home Çekmece İçi Organizer

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Busstier Katlanabilir Çamaşır Sepeti

Busstier Katlanabilir Çamaşır Sepeti

3 bölmeli bu çamaşır sepeti çok kullanışlı. Siyah, beyaz ve açıklar için uygun sepet çok da dayanıklı. Katlanabilir çamaşır sepeti ile kirlilerinizi çok daha şık şekilde saklayabileceksiniz. 

699 TL olan sepet Temu'da 1.105 TL.

Busstier Katlanabilir Çamaşır Sepeti

Laluerck Tekerlekli Düzenleyici

Laluerck Tekerlekli Düzenleyici

3 katlı tekerlekli araba eşyalarınızı organize ederken kullanabileceğiniz bir ürün. Tekerlekli olduğu için istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Plastik bu düzenleyici oldukça sağlam. Evde ya da ofiste kullanabileceğiniz tekerlekli araba çok amaçlı bir ürün.

857 TL olan ürün Temu'da 1.183 TL.

Laluerck Tekerlekli Düzenleyici

Alper Banyo Havlu Askısı

Alper Banyo Havlu Askısı

Banyonuza asabileceğiniz askılık yapışkanlı. Uzun model havlulukla banyonuz daha temiz ve şık görünecek. Siyah renkli olduğu için her banyoya uygun. Bu ürün çok satanlarda da 1. sırada.

Gerçekten yapışkanı sağlam. Beğendim

129 TL olan askılığın benzeri Temu'da 282 TL. 

Alper Banyo Havlu Askısı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Banyor Banyo Rafı

Banyor Banyo Rafı

Banyo rafları banyonuzun daha düzenli olmasını sağlıyor. Yapışkanlı bu rafla banyonuza düzen gelecek! Çok satanlarda 1. sırada yer alan raf 2'li şekilde geliyor. Bu raflar plastik.

169 TL olan raf Temu'da 217 TL.

Banyor Banyo Rafı

Bovlen 4 Katlı Tekerlekli Organizer

Bovlen 4 Katlı Tekerlekli Organizer

Dar alanları değerlendirmek için kullanabileceğiniz bu organizer tekerlekli model. 4 katlı olduğu için birçok eşyayı ortadan kaldırıyor. Plastik rafı mutfaktan banyoya her yerde kullanmanız mümkün.

619 TL olan organizer Temu'da 1.208 TL.

Bovlen 4 Katlı Tekerlekli Organizer

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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