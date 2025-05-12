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Philips Buharlı Düzleştiriciden Tüy Toplayıcı Ruloya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Philips Buharlı Düzleştiriciden Tüy Toplayıcı Ruloya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 10:31

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Robot süpürgeden Stanley termosa, akıllı takip cihazından Puma spor ayakkabıya. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Dreame L10S Pro Gen 2 Robot Süpürge

Dreame L10S Pro Gen 2 Robot Süpürge

Dreame robot süpürge, bu haftanın yıldızları arasında!

Bu robot süpürgenin güçlü emiş gücü sayesinde inatçı toz ve kirlere bile hızlıca elveda diyebilirsiniz. Dreame robot süpürgenin akıllı paspas kaldırma özelliği sayesinde zeminler temizlenirken halılarınız da kuru kalır.

Dreame L10S Pro Gen 2 Robot Süpürge

'Ürünü çok araştırdım Dreame markasında kararımı verdim. İki üç gündür kullanıyorum tercih sebebim 7000 PA çekim gücü + mop kaldırma özelliği olduğu içindi ve gerçekten tatmin edecek düzeyde evi temizliyor. Genel temizliğinizi yapıp devamında bunu günlük kullanırsanız uzun süre temizliğinizi korumuş olursunuz ihtiyaç mı bence kesinlikle ihtiyaç, imkanı olan alsın aldırsın.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Fakir Aroma Master Kahve Makinesi

Fakir Aroma Master Kahve Makinesi

Manuel ve otomatik ayarları sayesinde kişiye özel kahve demleme imkanı sunan Fakir Aroma Master kahve makinesi, bu haftanın yıldızları arasında.

V60 demleme tekniğini başarılı bir şekilde uygulayabilen kahve makinesi, kahve/su oranı ve su sıcaklığı gibi parametreleri ayarlama kolaylığı da sağlıyor.

Fakir Aroma Master Kahve Makinesi

'Cihaz çok güzel ve şık. Malzeme kalitesi çok iyi. Kahve hiçbir noktada plastiğe temas etmeden demleniyor bu çok iyi. Manuel demlemede 98 derece otomatik demlemede 93 derece max su sıcaklığı mevcut. Isıtma özelliği yok olmasına da gerek yok zaten v60 demlemeleri anlık tüketim içindir. '

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Arzum AR1101-G Shake'n Take Joy Kişisel Blender

Arzum AR1101-G Shake'n Take Joy Kişisel Blender

Meyve ve sebzeleri hızlıca parçalayarak içime hazır hale getiren güçlü blender, meyve sebze tüketmeyen çocuklara içecek hazırlamak için de ideal.

Arzum AR1101-G Shake'n Take Joy Kişisel Blender

'Süper bir ürün. Hızlı parçalaması harika. Maydanoz, elma, su, roka ile denedim. Elmaları bir kez kabuklu bir kez de kabuksuz çektim. Kabuklu da gayet içilebilir ve pipetten geçecek kadar güzel parçaladı. Tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Smarter Tüy Toplayıcı 12'li Yedek Rulo + Aparat

Smarter Tüy Toplayıcı 12'li Yedek Rulo + Aparat

Evde evcil dostu olanların kurtarıcısı olan bir ürün.

Tüyleri etkili bir şekilde toplama kapasitesine sahip, yapışkanı kuvvetli ve fiyatı da uygun. 

Smarter Tüy Toplayıcı 12'li Yedek Rulo + Aparat

'Diğerleri gibi kâğıt değil hemen yırtılmıyor, rulosu geniş, başka markaların sapları ile uyumlu değil. İndirimden almıştım beğendiğim için tekrar alırım.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Kiwi KCC-4327 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Kiwi KCC-4327 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Güçlü emiş gücü ve buhar püskürtme özellikleri ile etkili temizlik sağlayan ürün, Türkçe sesli komut sistemi ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Leke çıkarma konusunda başarılı bulunan ürün, fiyat-performans açısından oldukça tatmin edici.

Kiwi KCC-4327 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

'Ürün bugün geldi deneme amaçlı kullandık gayet başarılı bulduk. Özellikle Türkçe konuşarak ne yapmanız gerektiğini söylemesi süper. Buhar püskürtmesi de çok güzel.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Philips STH7050/30 Buharlı Düzleştirici

Philips STH7050/30 Buharlı Düzleştirici

Philips buharlı düzleştirici pratikliği sevenler için ideal. Hızlı bir şekilde giyinmeden önce kırışıklıklardan kurtulmanızı sağlayan buharlı düzleştirici, tatilde de oldukça kullanışlı oluyor.

Philips STH7050/30 Buharlı Düzleştirici

'Ütü yapmayı özellikle yaz aylarında sevmiyorum ki zaten kışın da ütü çok gerekmiyor. Yazın özellikle tişörtler hep ütü istiyor bu ürün de o açıdan kurtarıcı. Kırışık giymektense ufak geçişlerle düzeltmek daha mantıklı, dışarı çıkmadan ne giyeceğini seç hemen düzelt çık. Çabucak ısınıyor.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Onvec Smart Tag Akıllı Takip Cihazı

Onvec Smart Tag Akıllı Takip Cihazı

Ürünün en beğenilen özellikleri arasında kolay kurulumu, fiyat-performans dengesi ve iPhone ile uyumluluğu yer alıyor.

Anahtarlarınızı, çantanızı ya da diğer değerli eşyalarınızı bu cihazla takip ederek, kaybetme derdine son verebilirsiniz.

Onvec Smart Tag Akıllı Takip Cihazı

'Üründen çok memnunuz, Onvec fiyat performans ürünleri sunuyor. Yorumlara bakarak aldık ama beklediğimden iyi performans veriyor. İnsanların az olduğu yerlerde anlık ve sık sinyal vermiyor ama yine de yakınlarında Apple cihazları varsa hemen konum güncelliyor. Gps üzerinden anlık bilgi alabileceğiniz cihazlar bu kadar küçük değil ve sürekli şarj ve pil sorunu oluyor. Bu cihazda tek pille 1 sene dediler muhtemelen daha fazla gider gibime geliyor. Çok memnunuz teşekkürler Onvec.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Kiwi Kspg 4809 Sensörlü Tuz & Karabiber Değirmeni

Kiwi Kspg 4809 Sensörlü Tuz & Karabiber Değirmeni

Pratik ve şık bir ürün.

Sensörlü yapısı, kullanım kolaylığı sağlarken, kalınlık ayarı ile öğütme tercihi de sunuyor. 

Motor gücü sayesinde himalaya tuzunu dahi rahatça öğütüyor.

Kiwi Sensörlü Tuz & Karabiber Değirmeni

'Sağlam şekilde geldi. Eğince hemen başlıyor öğütmeye hassasiyeti iyi.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

2.3 litre kapasiteli Stanley termos, haftanın yıldızları arasında.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

'Sabah çay koyduk işe çıkmadan akşam 9'da geldiğimizde hala çok sıcaktı. Piknik için hayli hayli yeterli - arkadaşlarım kahveyi kaynar içtiler neredeyse. İçinde de herhangi rahatsız edici bir koku bırakmıyor çok memnun kaldık.'

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Philips 3000 Serisi Airfryer Large

Philips 3000 Serisi Airfryer Large

4.1 litre pişirme kapasitesine sahip olan Philips airfryer, haftanın yıldızları arasında.

Philips 3000 Serisi Airfryer Large

'Gelir gelmez kullandım. İlk kullanımda koku yapabilir denmişti ama ben böyle bir şey tecrübe etmedim. İlk kullanım öncesi çıkarılabilir aparatları yıkayıp, kuruladım. Sonrasında ise 180 derecede 3 dk. boş çalıştırdım. Belki bu yüzden koku yapmadı bilemiyorum. Devamında dondurulmuş patates ve tavuk pişirdim. Gayet güzel oldu. Bu ürüne özel değil ama yiyeceklerin yağsız / veya sadece kendi yağı ile pişiriliyor olması benim için en büyük artı. Elektrik tüketimi ile ilgili bir yorumda bulunamıyorum ama fırına göre çok daha az sürede pişirebiliyor olması muhakkak elektrik faturasını da pozitif anlamda etkileyecektir. Örneğin dondurulmuş patates için 16 dk yeterli oldu.'

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Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı

Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı

36-48 arası numarası bulunan rahat ve konforlu Puma marka spor ayakkabı, haftanın en çok satan spor ayakkabısı.

Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı

'Ayakkabıyı alalı 1 hafta oldu, çok rahat. Ayakkabının üstü de sanki sünger hissiyatı veriyor, ayağını süngerin içine sokmuşsun gibi, çok konforlu bir ürün.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Hoala Araç İçi Ön Cam Güneşliği

Hoala Araç İçi Ön Cam Güneşliği

Çok satan güneşlik şemsiyesi, aracınızı güneşin zararlı etkilerinden korumanın yanı sıra, sürüş konforunuzu da artıran önemli bir aksesuardır. Özellikle yaz aylarında aracınızın içini serin tutarak daha keyifli bir sürüş deneyimi sunar.

Hoala Araç İçi Ön Cam Güneşliği

'Diğer katlanabilir güneşliklere göre daha iyi bir ürün. Ön konsolu uzun bir aracınız varsa daha iyi kapatabilir.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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