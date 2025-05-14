onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Evinizin Küçük Dokunuşlarla Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

etiket Evinizin Küçük Dokunuşlarla Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 15:46

Minimumda para harcayarak maksimum verimi almak isteyenler burada mı? Mutfak tezgahını en pratik ve şık şekilde yenilemek isteyenler mesela ya da yatak odasının havasını değiştirmek isteyenler veya evine modern bir hava katmak isteyenler... Listemizde hepinize göre bir şey var. Bakmadan geçmeyin!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 14.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dokunmatik aydınlatmaya sahip olan modern bir banyo aynası.

Dokunmatik aydınlatmaya sahip olan modern bir banyo aynası.

Banyonuza şıklık katacak, dokunmatik led ışıklı banyo aynası, hem ölçü olarak hem görünüm olarak çok ideal.

Banyosuna modern bir dokunuş isteyenler kaçırmasın.

Ölçüleri 120x70 cm.

Led Işıklı Dekoratif Banyo Aynası

'Kaliteli, güzel, montajı kolay. Satıcı çok ilgili satın almadan teslimata kadar sürekli iletişim halindeydi siparişinizi tereddüt etmeden verebilirsiniz.'

Banyonuza, dolaplarınıza ya da salona kullanabileceğiniz kolay uygulanan vintage duvar kağıdı.

Banyonuza, dolaplarınıza ya da salona kullanabileceğiniz kolay uygulanan vintage duvar kağıdı.

Bu duvar kağıdı ile evinizin havası anında değişecek. İsterseniz banyonuza kullanın, isterseniz hole hatta isterseniz dolaplarınıza...

Tamamen zevkinize kalmış.

Su geçirmez olduğu için her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu duvar kağıdı kendinden yapışkanlı olduğu için uygulaması da son derece kolay.

Desenli Vintage Duvar Kağıdı

'Evin girişine kullandım ve harika görünüyor. Güzel ve kalın, çok dayanıklı bir duvar kağıdı.'

Bu ürün,  düz ve pürüzsüz tabir ettiğimiz tüm alanlarda kullanılabilir. 

Örnek olarak, ahşap, metal, plastik, fayans, mermer, cam, saten duvarlar için idealdir.

Mutfak tezgahınızdan dolaplara komple yenilemek için uygun fiyatlı bir seçenek. Üstelik görünümü de oldukça şık.

Mutfak Tezgahı ve Dolaplar İçin Kaplama Folyosu

'Gerçekten çok özen gösterilmiş bir ürün. Kaliteli. Paketin içine maket bıçağı, spatula ve çok güzel bir anlatım yazısı da koymuşlar. Tavsiye ederim.'

İster mutfağa ister kitaplığınıza uygulayabileceğiniz dokunmatik led ışık.

İster mutfağa ister kitaplığınıza uygulayabileceğiniz dokunmatik led ışık.

Bu aydınlatma harikası sadece aydınlatmaz, dolap ya da kitaplığınızda kullandığınızda dekor parçalarınızı sanatsal olarak vurgular.

Dokunmatik aç kapa tasarımı ve düşük enerji tüketimi ile evinize hoş bir hava katarken, aynı zamanda işlerinizi de kolaylaştıracak bir ışık.

Dokunmatik Led Işık

İç mekan dekorasyonuna katkılarının yanında, tepeden inen lambalara oranla güzünüzü daha az yoran minimalist bir lambader.

İç mekan dekorasyonuna katkılarının yanında, tepeden inen lambalara oranla güzünüzü daha az yoran minimalist bir lambader.

Minimalist tarzda hafif ışık veren kumandalı bir lambader.

Göz yormayan bir ışık ve minimalist tasarım isteyenler için ideal bir ürün.

Dekoratif Minimalist Led Lambader

Yorumlarda kumanda bağlantıları ile ilgili yorumlarda maviye bastığınızda kırmızı, kırmızıya bastığınızda mavi yandığına dair yorumlar mevcut. Bu sizi rahatsız edecekse almadan önce satıcı ile görüşmenizi öneririz.

'Kumandada kırmızıda basıyorsunuz beyaz yanıyor, ürün güzel ama kumanda bağlantıları yanlış yapılmış.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evinizdeki ufak tefek eşyaları depolayabileceğiniz dekoratif bambu kutular.

Evinizdeki ufak tefek eşyaları depolayabileceğiniz dekoratif bambu kutular.

El yapımı bambu saklama kutuları şık görünümü ile hem gözünüze hoş görünür hem de ortada dağınık duran ufak tefek eşyaları toplayarak düzen sağlar.

2'li Küçük Dekoratif Bambu Kutu

Şık tasarımı ile hem modern hem de rustik banyo dekorasyonlarına uyum sağlayan banyo düzenleyicili bir kirli sepeti.

Şık tasarımı ile hem modern hem de rustik banyo dekorasyonlarına uyum sağlayan banyo düzenleyicili bir kirli sepeti.

Metal ve ahşap kombinasyonuyla üretilmiş bu banyo düzenleyici, 2 raflı tasarımı sayesinde kişisel bakım ürünlerinizi düzenli bir şekilde saklarken alt kısmındaki çamaşır sepeti ile de kirli kıyafetlerinizi rahatça depolar. 

Hem görünümü şık hem de oldukça kullanışlı olan ürünün sepet hacmi de 40 litre.

Metal Ahşap Banyo Düzenleyici Kirli Sepeti

Ayağınızı uzatırken içine de etraftaki eşyaları depolayabileceğiniz saklama gözlü tatlı bir puf.

Ayağınızı uzatırken içine de etraftaki eşyaları depolayabileceğiniz saklama gözlü tatlı bir puf.

Altında saklama kabı olan pufu ister ayak uzatma taburesi olarak kullanın, ister ekstra oturma yeri ya da üzerine tepsi koyabileceğiniz bir sehpa olarak...

Hem kullanışlı hem de şık.

Saklama Gözlü Puf

Düz renk koltuklarınıza modern bir dokunuş katacak olan kaliteli kadife kırlent kılıfları.

Düz renk koltuklarınıza modern bir dokunuş katacak olan kaliteli kadife kırlent kılıfları.

Oturma ve yatak odanıza farklı renkler katarak evinin havasını değiştirmek isteyenler için güzel bir seçenek.

Kadife kumaşın yumuşak ve pürüzsüz hissi, evinizi şık bir şekilde dekore etmek için mükemmeldir.

Yastık dahil değildir. Sadece kılıf gönderilmektedir.

Kadife Kırlent Kılıfları

'Rengi canlı, altın rengi çizgisi var ve kumaşı yumuşak ayrıca kaliteli. Gizli fermuarlı var kullanırken dikkat edilmeli.'

Yatak odanızı sade bir şıklığa kavuşturacak kaliteli bir yatak örtüsü seti.

Yatak odanızı sade bir şıklığa kavuşturacak kaliteli bir yatak örtüsü seti.

Kapitoneli şık sade yatak örtüsü, yatak odanıza girdiğiniz anda içinizi ferahlatacak. Odanızın çok daha şık gözükmesini sağlayacak.

Tek kişilik setin ölçüleri 160x220 cm.

Çift kişilik setin ölçüleri 240x260 cm.

Karaca Home Viona Tek Kişilik Yatak Örtüsü Seti

Çift kişilik olanı da burada.

'Çok beğendim yumuşak kumaşı var içime sindi.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oturma alanınıza zarafet katacak modern ve dekoratif bir duvar aynası.

Oturma alanınıza zarafet katacak modern ve dekoratif bir duvar aynası.

Moda ve ev dekorasyonunun şık bir birleşimi olan metal ginkgo yapraklı ayna, oturma alanınızın havasını değiştirebilecek bir parça.

Hem ayna hem de sanatsal bir obje gibi düşünebileceğiniz bu dekoratif ayna, dayanıklı ve solmaya karşı da dirençlidir.

Metal Yaprak Duvar Aynası

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın