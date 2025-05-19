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Redmi Buds Active Kulaklıktan Yapay Zeka Destekli Araç Kamerasına: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Redmi Buds Active Kulaklıktan Yapay Zeka Destekli Araç Kamerasına: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 10:01

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 17.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yaber Ace K1 Projeksiyon Cihazı

Yaber Ace K1 Projeksiyon Cihazı

Karşınızda bu hafta en çok satılan projeksiyon cihazı.

Gündüz aydınlıkta da rahatlıkla izleyebileceğiniz, 150.000 saat kullanım süresine sahip olan projeksiyon cihazı tam bir fiyat performans ürünü.

Yaber Ace K1 Projeksiyon Cihazı

'Yaklaşık üç aydır kullanıyorum. Genellikle gündüz kullanıyorum. Işık gücü yeterli. Stabil bir şekilde çalışıyor. İstediğim Android program dosyalarını bilgisayarıma indirip usb bellek vasıtasıyla kolayca projeksiyon işletim sistemine yükleyebiliyorum. Bu sayede sadece üreticinin AppStore'una bağımlı kalmadan dilediğiniz programları kullanabilirsiniz.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Kawa 2 Kameralı Yapay Zeka Destekli Wi-Fi GPS'li Araç Kamerası

Kawa 2 Kameralı Yapay Zeka Destekli Wi-Fi GPS'li Araç Kamerası

KAWA D11 Akıllı Araç Kamerası, gelişmiş yapay zeka teknolojisi ve üstün donanımıyla sürüş ve park sırasında her anınızı koruma altına alır. 

Ön kamera, 4K Ultra HD çözünürlükte, arka kamera ise 1080P Full HD çözünürlükte kayıt yaparak sürüş sırasında net ve kesintisiz görüntüler sunar. 

Kawa 2 Kameralı Yapay Zeka Destekli Wi-Fi GPS'li Araç Kamerası

'Bu ürün gerçekten muhteşem. Görüntü kalitesi mükemmel. Türkçe menü iyi.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Juo Magsafe 10000mAh Standlı 20W Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Juo Magsafe 10000mAh Standlı 20W Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Juo JMP710 Manyetik Magsafe Standlı 10.000mAh 20W kendinden type-c kablolu taşınabilir şarj aleti (powerbank) ile ekstra güç kablosuna gerek duymadan akıllı telefon, tablet (Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei v.b) gibi cihazlarınızı rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Cihaz üzerinde yerleşik olarak 20W çıkış gücüne sahip USB-C tip kablo bulunmaktadır. 

Juo Magsafe 10000mAh Standlı 20W Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

'Xiaomi 14T PRO telefon kullanıyorum dik pozisyonda telefonu tutabiliyor ama yatay kullanım beklemeyin bu telefondan kaynaklı bir durum. iPhone ile test ettiğim zaman anladım ki çekimi çok güçlü ve sıkıntısız. Aktif kullanımda telefonla orantılı ısınma gözlemledim. Küçük cihaz olması soğutma kısmında çok büyük avantaj sağlamış kesinlikle değdi aldığıma.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Redmi Buds 6 Active Kulakiçi Kulaklık

Redmi Buds 6 Active Kulakiçi Kulaklık

Haftanın çok satan kulaklığı, fiyatına göre gayet tatmin edici bir performans sunuyor.

30 saat uzun pil ömrüne sahip olan kulaklık, oldukça hafif ve kompakt bir ürün.

Redmi Buds 6 Active Kulakiçi Kulaklık

'Beklentilerimi karşılayan üst düzey performansa sahip bir kulaklık.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Spigen Apple Watch Kordon

Spigen Apple Watch Kordon

Akıllı saat yedek kayışları içinde en çok satan model karşınızda!

Bu akıllı saat kayışı, çıkarılabilen klips tasarımıyla her bileğe uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olan bir ürün.

Spigen Apple Watch Kordon

'Çok şık ve gerçekten güzel.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Huawei Watch GT4 Akıllı Saat

Huawei Watch GT4 Akıllı Saat

Karşınızda haftanın en çok satan akıllı saatlerinden biri.

Hem şık hem de kullanışlı bir saat arayanlar için güzel bir tercih olacaktır.

Huawei Watch GT4 Akıllı Saat

'Merhaba. 14 pro max ile eşleştirdim. Tüm bildirimleri mesaj içeriklerini görebiliyorum. Bazı yorumlarda Apple ile uyumu yok bildirimler görünmüyor yazıyordu korkarak aldım ama gayet tüm bildirimler okunuyor. Fiyat performansın üstünde bir ürün.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Honor Pad X9 4GB 128GB Wi-Fi 11.6" Tablet

Honor Pad X9 4GB 128GB Wi-Fi 11.6" Tablet

Bu haftanın en çok satılan tableti karşınızda!

Ses kalitesi, şarj dayanma süresi ve uygun fiyatı ile çok beğenilen bir tablet.

Honor Pad X9 4GB 128GB Wi-Fi 11.6' Tablet

'Çok araştırdım bu fiyat segmentinde bence en iyisi bu. Sesi güzel 6 hoparlör var. Ekranı IPS ve canlı. 120 hz yenileme hızı. İçinden 10w şarj aleti çıkıyor. 22 watt hızlı şarjı destekliyor. Kılıf çeşidi piyasada çok. Bence değerlendirilebilir. Android 13 olarak geliyor ve Android 14 veya 15 almayacak galiba. Bence bu avantaj. Güncelleme geldikçe android cihazlarda yavaşlama problemleri oluşuyor çünkü. Bunun için 13'de kalması bir artı. 10 yaşındaki kızım için aldım. Oyunlarda hiç ısınma yaşanmıyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Philips Powerpro City Powercyclone Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips Powerpro City Powercyclone Torbasız Elektrikli Süpürge

Karşınızda haftanın en çok satılan elektrikli süpürgesi.

PowerCyclone ve TriActive başlık teknolojisine sahip yeni Philips PowerPro City elektrikli süpürge yüksek performanslı temizlik sonuçları veriyor. Toz haznesi, hijyenik boşaltma için tasarlanan ürünün alerji filtresi de ince tozun %99,90'ından fazlasını yakalıyor.

Hem hafif hem güçlü bir süpürge arayanlar için ideal seçim.

Philips Powerpro City Torbasız Elektrikli Süpürge

'Ürün anneler günü haftasında almama rağmen ertesi gün elime ulaştı. Ürünün kompakt ve hafif olması başlıca tercih nedenimdi. Ona rağmen çok güçlü ve işimizi fazlasıyla gördü annem de çok memnun kaldı tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Next Start Pro 4K Media Player (2. Nesil)

Next Start Pro 4K Media Player (2. Nesil)

Sadece kumandası ile bile bir sürü övgüler almış, sesli komut verebileceğiniz, televizyon keyfinizi arşa çıkaracak bir medya oynatıcı.

Next Start Pro 4K Media Player (2. Nesil)

'Ürün beklediğimden çok çok iyi. Hiç kasılma donma olmadı. Umarım uzun ömürlü olur. Televizyonum Dijitsu 43DS9800. Dijitsu'yu aldığımızda lisanslı olduğunu sanarak almıştık. Keyifli bir şey izlemek mümkün değildi. İyi ki bu ürünü aldım. Lisanslı olduğu için herhangi bir sorun yaşamadım.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

Avucunuzun içine sığan boyutuyla zengin, güçlü baslar ve JBL Pro ses kalitesi sunan bluetooth hoparlör, bu hafta en çok satılan elektronik ürünlerden biri.

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

'Bu kadar küçük ve hafif bir cihazın bu denli güçlü ve kaliteli ses çıkarması şoke etti beni. Parasını son kuruşuna kadar hak eden mükemmele yakın bir hoparlör.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık

Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık

Bu haftanın en çok satan kulak üstü kulaklığı tam bir fiyat performans ürünü.

Dışarıya ses vermediği için toplu alanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz kulaklığın şarjı da oldukça kolay.

Katlanabilir tasarımı sayesinde taşıması da pratik.

Lenovo HD200 Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık

'Lenovo HD200 kulaklık ses kalitesini gerçekten beğendim. Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde hem telefona hem tablete saniyeler içinde bağlanıyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

MiLi MiTag Go "Google Find My Device Lisanslı" Akıllı Takip Cihazı

MiLi MiTag Go "Google Find My Device Lisanslı" Akıllı Takip Cihazı

Bu ürün sadece Android ile uyumludur.

MiTag Go, Google Find My Device lisanslı akıllı takip cihazı ile değerli eşyalarınızı artık kolayca takip edebilirsiniz. 

Şık ve kompakt tasarıma sahip dairesel cihaz, çanta, cüzdan, anahtarlık gibi eşyalarınıza kolayca takılabilir. Hafif ve dayanıklı yapısı sayesinde günlük kullanıma uygundur. 

MiTag Go 'Google Find My Device Lisanslı' Akıllı Takip Cihazı

'Ürün çok güzel işe yarıyor. Diğer tanınmış markaların ürününden daha stabil çalışıyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Geçen haftanın çok satan elektronik ürünleri de aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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