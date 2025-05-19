Redmi Buds Active Kulaklıktan Yapay Zeka Destekli Araç Kamerasına: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
'Bu içerik iş birliği içeriyor.'
*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 17.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaber Ace K1 Projeksiyon Cihazı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kawa 2 Kameralı Yapay Zeka Destekli Wi-Fi GPS'li Araç Kamerası
Juo Magsafe 10000mAh Standlı 20W Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı
Redmi Buds 6 Active Kulakiçi Kulaklık
Spigen Apple Watch Kordon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Huawei Watch GT4 Akıllı Saat
Honor Pad X9 4GB 128GB Wi-Fi 11.6" Tablet
Philips Powerpro City Powercyclone Torbasız Elektrikli Süpürge
Next Start Pro 4K Media Player (2. Nesil)
JBL Go4 Bluetooth Hoparlör
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık
MiLi MiTag Go "Google Find My Device Lisanslı" Akıllı Takip Cihazı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın