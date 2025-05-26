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Marshall Kulaklıktan Nespresso Kahve Makinesine: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Marshall Kulaklıktan Nespresso Kahve Makinesine: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 11:50

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 26.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Huawei Watch GT5 Akıllı Saat

Huawei Watch GT5 Akıllı Saat

Karşınızda bu haftanın en çok satın alınan akıllı saati!

İkonik tasarımının yanı sıra hassas ve kapsamlı sağlık takibi ile de çok beğenilen bir saat.

Huawei Watch GT5 46mm Akıllı Saat

'Tek kelimeyle muazzam bir saat! Daha önce Xiaomi Watch S4 almıştım, ancak kaba tasarımı ve yeterince premium hissettirmemesi nedeniyle iade ettim. Bu saat ise hem ince bileklerime rağmen kolumda çok şık duruyor hem de gerçekten kaliteli bir hissiyat veriyor. Saatle birlikte ayrıca metal kordon satın aldım, böylece klasik saat görünümüne de kavuşturdum. Sayısız kadran seçeneği sayesinde tarzınıza göre özelleştirebiliyor, hava durumu, günlük spor ve sağlık takibini de oldukça başarılı şekilde yapıyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Marshall Minor IV BT Bluetooth Kulaklık

Marshall Minor IV BT Bluetooth Kulaklık

Suya karşı dayanıklı olan ve 30 saate kadar çalma süresine sahip olan Marshall kulaklıkların dokunmaya duyarlı kulaklık başlıkları ile müziğinizi ve telefon görüşmelerinizi kontrol edebilirsiniz.

Kulaklığınızı çıkarttığınızda müzik otomatik olarak durur, taktığınızda ise tekrar çalmaya devam eder.

Marshall Minor IV BT Bluetooth Kulaklık

'Bu kulaklıkları hediye olarak aldım ve paketlemeden önce test ettim, gerçekten harika bir kulaklık! Ses kalitesi gerçekten iyi. Hediye ettiğim kişi de çok sevdi. Ürün harika.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Marshall Willen II Bluetooth Hoparlör

Marshall Willen II Bluetooth Hoparlör

Hafif tasarımı ve güçlü sesi ile bu haftanın en çok satılan hoparlörü Marshall Willen II karşınızda!

Marshall Willen II Bluetooth Hoparlör

'Odanın neresinde olursa olsun yanımdaymış gibi. Ses kalitesi çok temiz, su gibi berrak. Şarjı için 17 saat yazıyor. İlk kullanımda epey kullandım. 17 saat olmasa da 13-14 saat kullanmışımdır. Çok hızlı şarj oluyor. Üzerinde şarj göstergesi var. Dahili mikrofonuna ihtiyaç duymadım, duyacağımı zannetmiyorum. '

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Presonus Eris 3.5 (2. Nesil) 3.5" Medya Referans Monitör

Presonus Eris 3.5 (2. Nesil) 3.5" Medya Referans Monitör

PreSonus Eris serisi stüdyo monitörleri, dünya genelindeki profesyonel ses mühendisleri tarafından kayıtlarından en iyi sonuçları almak için kullanılmakta. Şimdi, aynı performans seviyesini ev stüdyonuza Eris 3.5 ile getirebilirsiniz. Eris 3.5, kompakt ve kullanımı kolay bir paket içinde stüdyo kalitesinde ses sunuyor. 

Presonus Eris 3.5 (2. Nesil) Medya Referans Monitör

'Ses kalitesi, yüksekliği, bas olarak çok beğendim. Bu kadar memnun kalacağımı beklemiyordum. Ses kısık da olsa yüksek de olsa gayet tatmin edici bir kalite ve derinlikte performans sunuyor. Bilgisayar ile odamda kullanıyorum.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Apple iPad Air 11" Tablet

Apple iPad Air 11" Tablet

Karşınızda bu haftanın en çok satan tableti!

Tüm gün süren pil ömrü ve güçlü performansı ile çok beğenilen bir tablet.

M2 çip sayesinde güçlü uygulamaları ve yoğun grafiklere sahip oyunları aynı anda kusursuz bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. 

Apple iPad Air 11' Tablet

'Her zamanki iPad ve Apple kalitesi. Ekosistemimin değişmezi. Diğer markalar ile yan yana gelince anlıyorsun farkını.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Apple AirTag

Apple AirTag

Ultra Geniş Bant teknolojisine sahip 'Tam Konum Bulma' özelliği sizi doğrudan yakınlardaki AirTag’inize yönlendirebiliyor (belirli iPhone modellerinde). Daha uzaktaki eşyaları ise Bul ağındaki yüz milyonlarca Apple aygıtının yardımıyla bulabiliyorsunuz.

Eşyaları kaybetmeye son!

Apple AirTag

'Beklediğim kalitede çok iyi çalışıyor. Aracımın lokasyonunu takip için almıştım. Tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Bosch Home and Garden Islak ve Kuru Toz Emme Makinesi

Bosch Home and Garden Islak ve Kuru Toz Emme Makinesi

Yüksek emiş gücü sayesinde pislikleri mükemmel biçimde toplayan toz emme makinesi tam bir fiyat performans ürünü.

Bosch Islak ve Kuru Toz Emme Makinesi

'Bilmeyenler için: Bu, evinize alacağınız bir elektrik süpürgesi değil!!! Evet o işi de yapar ama malzeme kalitesinden fonksiyonlarına kadar her şey sizin örneğin marangozluk gibi işler yaparken kullandığınız aletleri bağlayıp hem aletiniz çalıştığı anda süpürgenin devreye girmesiyle hem de çıkam talaşları emebilmesiyle temiz çalışabilmenize yönelik tasarlanmış. Bu alet tozun kirin içinde sorunsuz çalışabilecek, toz torbası tıkanmadan talaş emebilecek güçlü bir emme makinesi, elektrik süpürgesi değil!!! Tekrar ediyorum elektrik süpürgesi olarak da kullanırsınız ama o zaman da o kategorideki ürünlerle karşılaştıracaksınız ve bu adil olmayacak.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Nespresso C62 Pixie Kahve Makinesi

Nespresso C62 Pixie Kahve Makinesi

Mutfakta yer kaplamayan, ufak tasarımına rağmen harika kahveler yapan Nespresso C62 Pixie kahve makinesi, haftanın en çok satan elektronik ürünleri arasında.

Nespresso C62 Pixie Kahve Makinesi

'İki aydır kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Hem tasarımı çok şık hem de mutfakta fazla yer kaplamıyor. 19 bar basınç gücü sayesinde kahvenin tadı yoğun ve aroması tam yerinde.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

WellHise Seyahat Tipi Universal Adaptör

WellHise Seyahat Tipi Universal Adaptör

İngiliz Amerikan Ve Avustralya tarzı prizlerini dönüştürme imkanı sağlayan bu aparatı yanınızda istediğiniz şekilde taşıyabilirsiniz. Hafif ve ebatı küçük olduğu için taşıması kolaydır.

WellHise Seyahat Tipi Universal Adaptör

'Kapsamlı, tüm ülke prizleri ile uyumlu, pratik, yer kaplamıyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Varta Powerbank 10.000mAh

Varta Powerbank 10.000mAh

Aynı anda 3 cihazı şarj edebileceğiniz powerbank, haftanın en çok satılan elektronik ürünleri arasında.

Varta Powerbank 10.000mAh

'Uzun zamandır kullanıyoruz 4-5 defa şarj ediyor rahatlıkla.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Tapo TP-Link C200 Güvenlik Kamerası

Tapo TP-Link C200 Güvenlik Kamerası

Kaliteli görüntü sunan ve tam bir fiyat performans ürünü olarak gösterilen wifi güvenlik kamerası, haftanın en çok satan elektronik ürünleri arasında.

Tapo TP-Link C200 Güvenlik Kamerası

'Harika bir kamera 1'den fazla kişi telefonuna uygulamayı indirerek girebiliyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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