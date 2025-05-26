Marshall Kulaklıktan Nespresso Kahve Makinesine: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 26.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Huawei Watch GT5 Akıllı Saat
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Marshall Minor IV BT Bluetooth Kulaklık
Marshall Willen II Bluetooth Hoparlör
Presonus Eris 3.5 (2. Nesil) 3.5" Medya Referans Monitör
Apple iPad Air 11" Tablet
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Apple AirTag
Bosch Home and Garden Islak ve Kuru Toz Emme Makinesi
Nespresso C62 Pixie Kahve Makinesi
WellHise Seyahat Tipi Universal Adaptör
Varta Powerbank 10.000mAh
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Tapo TP-Link C200 Güvenlik Kamerası
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