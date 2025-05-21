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Mutfaktan Banyoya Evinizin Küçük Dokunuşlarla Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

etiket Mutfaktan Banyoya Evinizin Küçük Dokunuşlarla Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 08:48

Minimumda para harcayarak maksimum verimi almak isteyenler burada mı? Mutfak tezgahını en pratik ve şık şekilde yenilemek isteyenler mesela ya da yatak odasının havasını değiştirmek isteyenler veya evine modern bir hava katmak isteyenler... Listemizde hepinize göre bir şey var. Bakmadan geçmeyin!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 20.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Perdelerinizi zarafet katacak kanca gerektirmeyen mıknatıslı bir tutucu.

Perdelerinizi zarafet katacak kanca gerektirmeyen mıknatıslı bir tutucu.

Kanca gerektirmediği ve mıknatıslı bir tasarıma sahip olduğu için kolayca takabileceğiniz perde tutucular hem şık hem de zarif.

Üstelik fiyatı da çok uygun.

Perdelerinizi şık bir şekilde toplamak için ideal.

Manyetik İnci Perde Askısı (4 adet)

'Oldukça güzel ve fiyatı kalitesine göre şaşırtıcı derecede iyi.'

Mutfak tezgahını hem zahmetsizce hem de düşük bütçeyle yenilemek isteyenler için ahşap efektli kendinden yapışkanlı bir kaplama.

Mutfak tezgahını hem zahmetsizce hem de düşük bütçeyle yenilemek isteyenler için ahşap efektli kendinden yapışkanlı bir kaplama.

Her ne kadar mutfak tezgahı desek de, yaratıcılığınızı kullanarak bu ürünü evin farklı alanlarında da değerlendirebilirsiniz.

Ahşap görünümlü kaplama, tüm pürüzsüz yüzeyler, düz duvarlar ve mobilyalar için uygundur. Örneğin, kapı, masa, dolap, merdiven gibi alanlarda da kullanabilirsiniz.

Ahşap Efektli Kendinden Yapışkanlı Kaplama

'Mutfak tezgahım için kullandım, kesilmesi ve uygulaması çok kolay.'

Ahşap görünümlü mutfak tezgahınıza çok yakışacak akıllı bir evye.

Ahşap görünümlü mutfak tezgahınıza çok yakışacak akıllı bir evye.

Mutfakta yeniliğe ihtiyacı olanlar, tezgahı kapladıktan sonra evyeyi de değiştirerek tamamen farklı bir mutfağa kavuşabilirler.

Üstelik bu evye su lekesi tutmayan yapıda, temizlenmesi çok kolay ve de dayanıklı.

Ürüne Dahil Olan Parçalar:

  • Akıllı Bardak Yıkama Sistemi. 

  • Bıçak Tutucu Kutu. 

  • Su Arıtma Musluğu. 

  • Uzatılabilir Batarya Musluk. 

  • Batarya Şelale. 

  • Sıvı Sabunluk. 

  • Delikli Yıkama Bölümü. 

  • Deliksiz Yıkama Bölümü. 

  • Ahşap kesme tahtası 

Akıllı Evye Seti

'Ürün gayet güzel, sadece bardak yıkama aparatından su sızdırıyordu, silikonlayıp sorunu çözdük, ürün doğrama tahtası, delikli sebze yıkama aparatı ve metal bir ek aparat ile beraber geldi.'

Eskiyen koltuklarınızı yenilemenin en pratik yolu olan streç koltuk kılıfları.

Eskiyen koltuklarınızı yenilemenin en pratik yolu olan streç koltuk kılıfları.

Farklı renk seçenekleri olan koltuk kılıfları ile, koltuklarınız yepyeni gözükecek. Üstelik bunun için bütçenizden az bir miktar ayırmanız da yetecek.

Üstelik bu kılıflar kaymıyor, yani çocuklarınız üzerinde zıplasa da, evcil dostunuz sürekli inip çıksa da, kılıflarınız hep sabit kalacak.

Koltuk Minderi Kılıfları

'Mükemmel esneklikte bir kumaşı var, çok beğendim.'

Daha fazla koltuk örtüsü seçeneği için buraya tıklayabilirsiniz.

İster dikey ister yatay olarak konumlandırabileceğiniz doğal ahşap dekoratif bir ayna.

İster dikey ister yatay olarak konumlandırabileceğiniz doğal ahşap dekoratif bir ayna.

Ölçüleri 110x50 cm olan aynayı ister dikey olarak hole ya da yatak odanıza koyabilir, isterseniz yatay olarak salona koyabilirsiniz.

Doğal ahşap ayna, evinize sıcak bir hava katacak...

Ahşap Dekoratif Salon Duvar Ayna

'Son derece başarılı bir ürün.'

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Banyonuzun havasını anında değiştirecek Led ışıklı bir ayna.

Banyonuzun havasını anında değiştirecek Led ışıklı bir ayna.

120x60cm ölçülerindeki aynanın aydınlatmaları dokunmatik olduğu için oldukça kullanışlı.

Hem şık hem de uzun ömürlü bir ürün.

Dekoratif Led'li Banyo Aynası

'Ürünün malzeme kalitesi, ışık yoğunluğu, kargo paketleme ve sonrasında satıcının ilgi alakası kesinlikle harika. Eliniz alet tutuyor ise montajını bir kaç ölçü alarak matkap ile kolaylıkla yapabilirsiniz.. Fiyat olarak birçok platformu karşılaştırarak en uygun bu satıcıdan aldım.. Sonra satıcının nette ki telefonundan irtibatla aklımdakilerin yanıtını aldım.. Her anlamda memnun olduğum bir alışveriş oldu.. Başka ihtiyacım olursa yine tercih ederim.. Teşekkürler.'

Eski banyo setinizle vedalaşma vakti gelenler için hem uygun fiyatlı hem de şık görünen bir set.

Eski banyo setinizle vedalaşma vakti gelenler için hem uygun fiyatlı hem de şık görünen bir set.

Farklı renk seçenekleri de olan banyo seti, uygun fiyata güzel görüünen  bir banyo seti almak isteyenler için ideal.

Siyah rengi ile de çok göze batmaması artısı.

Primanova Nely Banyo Seti

'Çok beğendim, daha önce de buna benzer başka marka ürün kullandım ve hiç memnun kalmadım ayrıca Primanova kalitesini, farkını anladım. Teşekkürler.'

Banyonuzdaki karmaşayı düzeltecek, şampuan ve duş jellerinizi hizaya sokacak şık bir düzenleyici.

Banyonuzdaki karmaşayı düzeltecek, şampuan ve duş jellerinizi hizaya sokacak şık bir düzenleyici.

Klasik bir banyo rafından fazlası. Her ürün için özel yer düşünülmüş.

Köşe duş rafı 6 güçlü yapıştırıcı ve 4 kanca içeriyor.

Ayrıca 2 adet diş macunu kovası, 1 adet jilet standı, banyo süngerleri, tıraş bıçakları ve diğer yıkama aksesuarları için çok fazla alana sahip olan bir ürün.

Paslanmaz Çelik Banyo Düzenleyici

'Kaliteli bir ürün.'

Minimalist tasarımıyla sade ve şık bir dekorasyon stili sunan üçlü tablo seti.

Minimalist tasarımıyla sade ve şık bir dekorasyon stili sunan üçlü tablo seti.

Oturma alanınıza göz yormadan hoş bir hava katacak olan minimalist tasarımlı bir tablo seti.

Duvarlarınız bomboş ise ya da eski tablolardan sıkıldıysanız, bu set eviniz için güzel bir değişiklik olacaktır.

Ahşap Çerçeveli Güneş Kuş Desenli 3’lü Tablo

'Baskı kalitesi güzel. Çivi yerine vida ile askı aparatının takılması çok iyi olmuş. Başka yerden aldığımızda çivi gönderdikleri için çıtalar kırılıyordu. Tavsiye ederim.'

Evinizin çeşitli alanlarında kullanabileceğiniz modern bir aydınlatma.

Evinizin çeşitli alanlarında kullanabileceğiniz modern bir aydınlatma.

İster televizyon arkasına ister yatağınızın altına...

Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış.

Fantastik RGBIC LED ışık zinciri sadece TV arka plan aydınlatması olarak değil, aynı zamanda LED iç aydınlatma olarak da kullanılabilir. Ayarlanabilir parlaklık ve birçok renk kendi tarzınızı tasarlamanızı sağlar, renkli LED şeritler aydınlatma sırasında iyi bir atmosfer sağlar!

Televizyonda kullandığınızda göz yorgunluğunu azaltır

Arkadan Aydınlatmalı RGBIC LED Şerit (4 metre)

'Yurt dışından beklediğimden hızlı geldi. Hem kumanda hem de uygulama oldukça başarılı. Uygulamadan daha çok kontrol mevcut. Müzik senkronizasyonu için farklı modlar hem uygulamada hem de kumandada mevcut. Ortama farklı bir hava kattı. Özellikle RGBIC olması nedeniyle tercih etmiştim. Şeridi hep aynı renk yapmak zorunluluğunuz yok böylece. Tavsiye ederim.'

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Evde romantik bir hava yaratmak isteyenler için tealight mumluk.

Evde romantik bir hava yaratmak isteyenler için tealight mumluk.

Hem şık hem kaliteli.

Şık ve loş bir ambiyans yaratmak için harika!

3'lü Set Tealight Mumluk

'Oldukça güzel bir ürün, şık ve dekoratif bir tealight mumluk arayanlar için en kalitelisi bu.'

Daha fazla dekoratif obje için buraya tıklayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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