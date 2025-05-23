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Modern Klasiklerden Yeni Çıkan Kitaplara: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Modern Klasiklerden Yeni Çıkan Kitaplara: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 12:07

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 23.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Çiçeklenmeler - Melisa Kesmez

Çiçeklenmeler - Melisa Kesmez

Melisa Kesmez, hayatı ıskalamış bir kadının kocasının ölümünün ardından yeni bir başlangıç yapmak için cesaret arayışını anlatıyor. Türkan'ın 'her şey mümkün'lerle, yeşeren umutlarla 'dünyaya doğru' attığı adımlarını takip ederek okuru çiçekli bir içsel yolculuğa davet ediyor.

Çiçeklenmeler, bir büyüme hikayesi...

Fiyatı 123 TL.

Çiçeklenmeler - Melisa Kesmez

'Çok güzeldi, yas sürecinde olan biri olarak türkan karakteri ile benzerlikler yakaladım içimde. Yaşadığı hisleri duyguları anlayabiliyorum ne kadar kayıplarımız farklı olsa da. Çok hoşuma gitti bu kitap iyi ki okumuşum, yazarın açık ve yalın anlatımını, anlaşılır ve sıkmayan kalemini sevdim. Kısa ama içinde çok duygu barındıran, çok fazla hisse kapılmamı sağlayan bir hikayeydi. Başka kitaplarını da mutlaka alacağım kendisini keşfettiğim için çok mutluyum, emeğine sağlık. Tavsiye ederim bence bir şans vermelisiniz.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Para Bağırır Servet Fısıldar - Mert Başaran

Para Bağırır Servet Fısıldar - Mert Başaran

Zenginliğin önünde engel oluşturan en büyük yanlış nedir biliyor musunuz? Sahip olduğumuz parayı, varlığı onu büyütmeye değil gösterişe harcamak. Yani parayı bağırtmak… Yani… Sınıf atlama çabamızdan dolayı, hayranı olduğumuz ve onlarla aynı ortamda bulunma çabasında olduğumuz insanlar gibi olacağız diye ya da kendi çevremizdeki insanlara hava atacağız diye, çok da zevkimize uymayan şeyleri, aslında sahip bile olmadığımız parayla satın almaya çalışmak ve dolayısıyla kendimizi yıllar boyunca borçlandırmak. İşte zenginliğin önündeki en büyük engel bu. 

Oysa gerçek zengin 20 yıllık arabaya binmekten gocunmaz, sokakta görseniz kılık kıyafetiyle onu sıradan birinden ayırt edemezsiniz, olan parasını ise hava atmaya değil o parayı büyütmek için yatırıma kullanır. İspatı mı? Kitabımda anlattığım, neredeyse hepsi sıfırdan başlayıp dünyanın, Türkiye’nin en zenginleri arasına giren isimlerin hikâyelerini okuyun işte. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. 

Fiyatı 236 TL.

Para Bağırır Servet Fısıldar - Mert Başaran

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Zaman Makinesi - H.G. Wells

Zaman Makinesi - H.G. Wells

1895'te yayımlanan Zaman Makinesi, bilimkurgu edebiyatının köşe taşlarından biri olarak, kuşaklar boyu yazarları etkiledi. 21. yüzyılda yaklaşan çevre felaketlerine ve gezegenimizin yazgısına ilişkin kaygılara dair bir öngörü barındıran eskatolojik boyutuyla güncelliğini bugün de koruyor.

Fiyatı 30 TL.

Zaman Makinesi - H.G. Wells

'Artık kült bir eser, bilimkurgu tarihinin ilk kitaplarından. Kesinlikle okunmalı, şiddetle tavsiye ederim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bağlanma: Aşkı Bulmanın ve Korumanın Bilimsel Yolları

Bağlanma: Aşkı Bulmanın ve Korumanın Bilimsel Yolları

Bağlanma, ruh sağlıgı uzmanları Amir Levine ve Rachel Heller'ın yıllar süren araştırmalarına dayanan verilerle iki insan arasındaki ilişkiye büyüteç tutuyor. Kendinizi ve partnerinizi yakından tanımanıza, ilişkinizdeki çatışmaların kaynağına inip çözüm yollarını fark etmenize yardımcı oluyor.Unutmayın, ilişkilerimiz şansa bırakılmayacak kadar değerli.

Fiyatı 260 TL.

Bağlanma: Aşkı Bulmanın ve Korumanın Bilimsel Yolları

'Kaygılı bağlanan bir genç yetişkin olarak kendimi ve ikili ilişkileri anlamlandırmakta çok faydasını gördüm tavsiye ederim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Değişmek - Edouard Louis

Değişmek - Edouard Louis

Kendi kuşağının en önemli seslerinden biri olarak gösterilen Edouard Louis sadece kişisel bir macerayı, bir hayalin hikayesini ya da 'kendini kurtarış'ını anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıf, güç ve eşitsizlikle bölünmüş bir toplumun canlı bir portresini çiziyor. 

'Değişmek' sosyal sınıf, dönüşüm ve geçmişi geride bırakmanın tehlikeleri üzerine otobiyografik bir roman.

Fiyatı 177 TL.

Değişmek - Edouard Louis

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Annem Öldü mü? - Vigdis Hjorth

Annem Öldü mü? - Vigdis Hjorth

Aile ile birey çatışmasını ustaca işleyen, anne-kız ilişkisinin çıkmazlarını, anneliğin açmazlarını ve aile içi travma aktarımını korkusuzca irdeleyen Vigdis Hjorth, sarsıcı ve sorgulayıcı bir okuma deneyimi sunuyor. Bir de soru bırakıyor: Yara açmayan bir annelik, öldürmeyen bir sevgi mümkün mü?

Fiyatı 248 TL.

Annem Öldü mü? - Vigdis Hjorth

'‘Miras’ kitabını da çok beğenerek okuduğum yazarın bu yeni kitabını da çok beğendim. Anne-kız ilişkisini, çıkmazlarını çok yalın bir dille ve çarpıcı bir şekilde dile getirmiş. Mutlaka okuyun.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Acı Kahve - Agatha Christie

Acı Kahve - Agatha Christie

Agatha Christie'nin ilk tiyatro oyunu olan Acı Kahve, 1930 yılında ilk kez sahneye konulmuş ve ertesi yıl sinemaya uyarlanmıştır. Ölümünden yirmi bir yıl sonra roman halinde yayınlanan eser, haftanın en çok okunan kitapları arasında.

Polisiye romanları sevenler mutlaka okumalı.

Fiyatı 109 TL.

Acı Kahve - Agatha Christie

'Sürükleyici ve tavsiye ettiğim bir polisiye romanı.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Alaycı Kuş - Banu Avar

Alaycı Kuş - Banu Avar

Alaycı kuş, duyduğu her sesi taklit yeteneğine sahip bir kuştur. Amerikan istihbaratı bu nedenle olmalı ki Soğuk Savaş döneminde, 'Alaycı Kuş' adını verdiği operasyon (Mockingbird Operation)' ile gazetecileri kullanmıştı. Ve bu operasyon devam ediyor...Elitler, bu 'Alaycı Kuş'larla halkı ikna etmeye çalışırlar. İkna edemediklerini de oluşturdukları 'sahte muhalifler'e havale ederler. 

Fiyatı 131 TL.

Alaycı Kuş - Banu Avar

'Banu Avar ülkemiz için çok kıymetli bir gazeteci ve yazar. Yaşadığımız ülkede ve dünyada neler oluyor anlamak için çok güzel bir kitap hazırlamış.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Esrar-ı Cinayat - Ahmet Mithat Efendi

Esrar-ı Cinayat - Ahmet Mithat Efendi

Bir genç kızın cesedinin bulunmasıyla başlayan roman, intihar süsü verilerek öldürülmüş ikinci bir kişinin bulunmasıyla sürükleyici şekilde devam ederken, polis şefi Osman Sabri ile Muharrir Efendi'nin işbirliği ve dikkatli takipleri sonucu bambaşka bir hale bürünüyor. 

Dönemin adalet sistemini, yargılama usullerini rüşvet ve kayırmacılığı gözler önüne sererek eleştiren roman, yazarın usta işi üslubunu da yansıtarak şaşırtıcı bir sonla bitiyor.

Fiyatı 57 TL.

Esrar-ı Cinayat - Ahmet Mithat Efendi

'Polisiye unsuru var ancak polisiyeden çok hukuk adalet ve psikoloji üstüne durulmuş. Alınıp okunması gereken bir kitap.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sihirli Şeker Dükkanı - Hiyoko Kurisu

Sihirli Şeker Dükkanı - Hiyoko Kurisu

Okuyanlara göre anime tadında bir roman bu.

Tapınağın arkasında bir anda ortaya çıkan Alacakaranlık Çarşısı, bu dünya ile öteki dünya arasındaki boşlukta var olan gizemli bir mekan. Burası, insanların dertleri ve kaygıları nedeniyle varlıkları dengesizleştiğinde onları içine çeken bir yer. Çarşının içinde, insanları karşılayan tek yer ise “Sihirli Şeker Dükkanı”. Dükkanın sahibi olan Kogetsu, tuhaf güçlere sahip şekerler satar ve her şekerin ardında yatan anlamı keşfetmelerini sağlar. Bu şekerleri satın alan müşterilerin hayatları yavaş yavaş değişir. 

Bu öyküler, okuyanlara acı ve tatlı bir yolculuk sunarken, insan ruhunun derinliklerinde saklı kalan duyguları okşuyor. Gönlünüze dokunacak bu hikayelerde, kendinizden bir parça bulacak ve Kogetsu’nun dünyasına adım atarken gerçek ile hayalin iç içe geçtiği bu büyülü atmosferde kaybolacaksınız. 

Fiyatı 85 TL.

Sihirli Şeker Dükkanı - Hiyoko Kurisu

'Anime izler gibi okuduğum, ne ara bittiğini anlamadığım çok keyifli bir kitaptı.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Sarı Yüz - R.F. Kuang

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Bu haftanın en çok satan kitapları arasında zirvede olan Sarı Yüz ile listemizi sonlandırıyoruz!

Çok satan listelerinden uzun süredir inmeyen, son yılların en çok ses getiren romanı 'Sarı Yüz' Türkçe çevirisi ile karşınızda!

Elinizden bırakamayacağınız bir roman!

Fiyatı 133 TL.

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Geçen haftanın çok satan kitapları da aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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