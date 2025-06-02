onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik
Yapay Zeka Destekli Araç Kamerasından Playstation 5'e: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Yapay Zeka Destekli Araç Kamerasından Playstation 5'e: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 11:12

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 01.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trust 21194 Portatif Taşınabilir Selfie Çubuğu

Trust 21194 Portatif Taşınabilir Selfie Çubuğu

Yoksa siz de tatilde kullanmak için taşınabilir selfie çubuğu alanlardan mısınız?

Ürün uzun yıllar kullanabileceğiniz üst segment bir ürün değil ancak tatillerde işinize yarayacağı kesin.

Trust 21194 Portatif Taşınabilir Selfie Çubuğu

'Kullanılabilir bir ürün fiyatına göre performansı iyi.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olan JBL Clip5 hoparlör, haftanın çok satan elektronik ürünlerinden biri.

Stereo ses için iki Clip 5 hoparlörü birbirine bağlayabilir veya daha yüksek ses için birden fazla Auracast özellikli hoparlörü birbirine bağlayabilirsiniz.

JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

'İnanılmaz memnunum. Hem çok küçük ve portatif hem de çok iyi bir performansı var. Jbl kalitesi yine şaşırtmadı...'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Kawa D11 2 Kameralı Yapay Zeka Destekli GPS'li Araç Kamerası

Kawa D11 2 Kameralı Yapay Zeka Destekli GPS'li Araç Kamerası

Gelişmiş yapay zeka teknolojisi ve üstün donanımıyla sürüş ve park sırasında her anınızı koruma altına alan KAWA D11 akıllı araç kamerası, gece görüş performansından çift kanallı kayıt yeteneklerine kadar tüm özellikleri ile kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan bir ürün.

Ön kamera, 4K Ultra HD çözünürlükte, arka kamera ise 1080P Full HD çözünürlükte kayıt yaparak sürüş sırasında net ve kesintisiz görüntüler sunuyor. 

Kawa D11 2 Kameralı Yapay Zeka Destekli GPS'li Araç Kamerası

'Bu ürün gerçekten muhteşem. Görüntü kalitesi mükemmel. Türkçe menü iyi. Çakmaklıktan enerjiyi aldım ancak ilginç bir durum var araç stop ediyorum kamera da kapanıyor ama arabanın dışından arabayı sallarsam park modunda gibi hemen aktif olup kayda başlıyor. Araç xtrail. Araç Multimedyama da app indirdim oradan tüm kontrolleri ve izlemeyi yapabiliyorum.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Huawei Band 10 Akıllı Saat

Huawei Band 10 Akıllı Saat

Bu akıllı bileklik; kalp atış hızınızı, SpO2 değerinizi, solunum ritminizi ve anormal nefes alışverişlerinizi takip ediyor. Ayrıca, uyku süreniz, uyku kalite puanınız, derin uyku oranınız ve daha fazlası hakkında detaylı analizler sunuyor.

Gelişmiş 9 eksenli sensör ve yapay zeka destekli hareket tanıma teknolojisi ile donatılan HUAWEI Band 10, özellikle yüzme verilerinde ultra hassas sonuçlar sunarak 100'den fazla spor modu için zengin veri sağlıyor.

Huawei Band 10 Akıllı Saat

'Daha önce band serisi kullanıcısı olarak Band 10'dan çok memnun kaldım. Şarj süresi harika. Gayet şık tasarımı var. Sesli görüşme aramıyorsanız değerlendirin pişman olmazsınız.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense Bundle

Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense Bundle

PlayStation 5 Oyun Konsolu ve 2 adet DualSense'ten oluşan özel paket haftanın elektronik yıldızları arasında.

Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense Bundle

'Ürün açıklamaları ile birebir tutarlı sıfır kapalı kutu teslim edildi henüz kurma fırsatım olmadı cihazı Bilkom üzerinden garanti için teyit aldım +3 ay garanti süresi hediye edildi toplam 27 ay oldu Bilkom bu konuda çok ilgili satıcı sağlam ve ilgili tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua Islak Kuru Robot Süpürge

Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua Islak Kuru Robot Süpürge

Titreşimli mopu sayesinde avantajlı bir temizlik sunan Philips robot süpürge, hem süpürme hem de ıslak silme işlemini yapabilmesi sebebiyle kullanıcılar tarafından çok beğenilen bir ürün.

Küçük engelleri tanıma, ultra yüksek emiş gücü ve detaylı interaktif harita çıkarma özelliği sunan robot süpürge haftanın elektronik yıldızlarından biri.

Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua Robot Süpürge

'Kurulumu haritalaması ve kullanımı basit. İlk olarak wifi a bağlayıp güncelleme kuruyorsunuz sonra telefonunuza kurduğunuz aplikasyondan tüm ayarları gerçekleştiriyorsunuz. Haritalama bittikten sonra kendinize göre bir program hazırlayıp kaydediyorsunuz. Gitmesini istediğiniz ya da engellemek istediğiniz noktaları belirliyorsunuz. Alet sizin belirlediğiniz gün ve saatte otomatik olarak temizliğe başlıyor. Siz evde yokken bile temizlik yaptırabilirsiniz ve telefondaki aplikasyondan aletin durumu, konumu gibi bilgiler alabilir, aleti canlı olarak takip veya kontrol edebilirsiniz.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Karşınızda haftanın en çok satılan tableti ünvanına sahip olan, çoklu görevlerinizde daha az gecikme yaşamanız için 4 GB RAM kapasitesiyle sunulan Galaxy Tab A9+.

Dahili 64 GB depolama alanı tüm yüksek çözünürlüklü videolarınızı, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı depolamak için gerekli alanı sağlasa da dilerseniz, microSD kart ile depolama alanınızı 1 TB’ye kadar artırabilirsiniz. 

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

'Video izleme , internette gezinme , not alma gibi işlerimi çok rahatlıkla yapabiliyorum. 4 GB RAM , 64 GB hafızalı modelini kullanıyorum. Gerektiğinde 2. monitör olarak kullanmıştım SpaceDesk uygulamasını kullanarak. Memnun kaldım , şarjı ekran parlaklığına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor ama gayet uzun gittiğini söyleyebilirim , 2-3 gün şarj etmediğim zamanlar oldu. Sevmediğim tek yanı 3.5 saat gibi bir sürede tam şarj yapması (15 Watt şarj destekliyor).'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı

HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı

Cloud 2 kulaklığın geliştirilmiş hali olan Cloud 3 kulaklık, optimum dinleme deneyimi için açılı tasarımlı yeniden ayarlanmış 53 mm sürücüler içeriyor.

Kafa bandında ve kulak yastıklarında kullanılan HyperX şekil hafızalı yumuşak köpük, uzun oyun oturumlarına yardımcı olur.

HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı

'Kingston Hyperx 2 modelini 6 yıldır kullanıyordum ömrünü tamamladıktan sonra bu kulaklığa geçtim. Gerçekten kulakçık pedleri çok daha rahat hem mikrofon olsun hem rahatlık olsun hem de ses netliği olsun harika bir kulaklık Hyperx Cloud 2'nin 7.1 kablosu ile de test yaptım ürünü. Baya bir karşılaştırma yaptım benim bass sorunum olmadı sesi gayet güzel. Cloud 3 her türlü Cloud 2 den çok daha kaliteli bir kulaklık.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

JBL Wave Buds2 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

JBL Wave Buds2 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

'Aktif Gürültü Engelleme' ve 'Smart Ambient' teknolojilerini sunan JBL Wave Buds 2 kulaklık, bu haftanın en çok satan elektronik ürünlerinden bir diğeri.

Bu kulaklık, 8 cihaza kadar Bluetooth ile bağlanabilir ve aralarında geçiş yapılabilir.

ANC kapalıyken 40 saate kadar çalma süresi sunan kulaklık, JBL Pure Bass Sound özelliğine de sahip.

JBL Wave Buds2 Kablosuz Kulaklık

'Çok güçlü ve iyi bas arıyorsanız, JBL sizin için mükemmel bir markadır.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Xiaomi 10000 mAh USB-C Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Xiaomi 10000 mAh USB-C Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Küçük boyutu ve kullanışlılığı ile çok beğenilen powerbank için tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz.

Xiaomi 10000 mAh USB-C Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

'Telefonumu yaklaşık 2 kere 0'dan 100'e kadar şarj edebiliyor. Cihazı ilk aldığınızda şarja takın. 2-3 kere kullanıp, doldur boşalt yapın. Böylece performansı artacaktır. Amazon gerçekten efsane fiyat ve teslimat hızı ile tarih yazmaya devam ediyor :)'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Klavye ve Kulaklık Temizleme Seti

Klavye ve Kulaklık Temizleme Seti

20'si 1 arada klavye temizleme seti, klavyeyi temizleyebilen bir fırça, kulaklık ve kamera temizliği için aksesuarlar, bir sprey şişesi (sıvı içermez) ve ekran temizliği için bir fiber bez, mekanik klavye kapaklarının değiştirilmesi için küçük aletler ve bir sim kart iğnesi içeriyor. 

Klavyeleri, kulaklıkları, ekranları, cep telefonlarını ve kameraları temizlemeniz için gereken her şey bu sette.

Klavye ve Kulaklık Temizleme Seti

'Çok beğendim her elektronik aleti temizlemeye kullanılır. Kalitesi tatmin ediyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Geçen haftanın çok satan elektronik ürünleri de aşağıda...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın