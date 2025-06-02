Yapay Zeka Destekli Araç Kamerasından Playstation 5'e: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 01.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Trust 21194 Portatif Taşınabilir Selfie Çubuğu
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JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör
Kawa D11 2 Kameralı Yapay Zeka Destekli GPS'li Araç Kamerası
Huawei Band 10 Akıllı Saat
Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense Bundle
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Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua Islak Kuru Robot Süpürge
Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet
HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı
JBL Wave Buds2 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
Xiaomi 10000 mAh USB-C Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı
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Klavye ve Kulaklık Temizleme Seti
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