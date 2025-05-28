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Bohem Esintiler ve Küçük Dokunuşlarla Evinizin Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

etiket Bohem Esintiler ve Küçük Dokunuşlarla Evinizin Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.05.2025 - 13:46

Evine bohem bir hava katmak isteyenler burada mı? Mutfak tezgahını en pratik şekilde yenileyerek ya da sadece avizenizi değiştirerek evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Mutfaktan banyoya... Listemizde evinizin her odasına göre bir şey var. Bakmadan geçmeyin!

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Bu içerik 28.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Salonda ya da yatak odanızda kullanabileceğiniz evinizin havasını değiştirecek bohem rustik püsküllü avize.

Salonda ya da yatak odanızda kullanabileceğiniz evinizin havasını değiştirecek bohem rustik püsküllü avize.

Ev dekorasyonunuza zarif bir dokunuş katacak olan bohem rustik avize, hem estetik hem de fonksiyonellik arayanlar için ideal bir seçim olacaktır.

Hasır ve makrome detaylarıyla zenginleştirilmiş 35 cm çapındaki avize, doğallığı ve şıklığı bir araya getiriyor.

Hasır Ve Makrome Bohem Rustik Püsküllü Avize

Evine yaz esintilerini getirmek için geometrik çiçek desenli bir kanepe örtüsü.

Evine yaz esintilerini getirmek için geometrik çiçek desenli bir kanepe örtüsü.

180x130 cm ölçülerindeki kanepe örtüsü, bohem görünümün yanı sıra koltuklarınızı günlük aşınma ve yıpranmadan, dökülen sıvılardan ve lekelerden de korur. Özellikle çocuklu ve evcil hayvanlı aileler için mükemmel bir seçim olacaktır. Koruma ve şıklık bir arada!

Bohem Kanepe Örtüsü

Yaşam alanınızda kullanabileceğiniz sade tasarıma sahip yumuşacık bir yastık.

Yaşam alanınızda kullanabileceğiniz sade tasarıma sahip yumuşacık bir yastık.

Sade tasarımı ile evinizin her köşesine uyum sağlayacak şık ve konforlu yastığın çapı 40 cm. Merak edenler için kılıfı da çıkarılarak kolayca yıkanabiliyor.

Yumuşacık teddy kumaştan yapılan yastık hem çok rahat hem de çok şık.

Teddy Büyük Boy Top Yuvarlak Yastık

Makrome detayları ile duvarınıza zarafet katacak bir ayna.

Makrome detayları ile duvarınıza zarafet katacak bir ayna.

Zarif ve sade tasarıma sahip olan ayna yaşam alanınızı sıcacık bir havaya büründürmek için ideal.

Oturma odası ya da yatak odasında kullanabileceğiniz çok hoş bir parça.

Makrome Duvar Aynası

Evinizin dekoruna hoşluk katacak retro tarz dekoratif hasır dokuma sepet.

Evinizin dekoruna hoşluk katacak retro tarz dekoratif hasır dokuma sepet.

Taze, kurutulmuş ya da yapay çiçeklerle süsleyebileceğiniz, evinize rustik bir hava katacak olan dekoratif sepeti ister balkonunuzda kullanın ister oturma alanınızda.

Evinize sıcacık huzurlu bir hava katacak olan sepet, yüksek kaliteli örgülü hasır malzemeden üretilmiştir.

Dayanıklılığı konusunda içiniz rahat olabilir.

Rustik Bitki Sepeti

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Banyonuzun havasını değiştirecek bohem tarz doğal jüt bir paspas.

Banyonuzun havasını değiştirecek bohem tarz doğal jüt bir paspas.

%100 doğal jüt liflerinden üretilen bu paspas, bohem tarzın zarafetini banyonuza taşır. Rustik yapısı ile hem modern hem de klasik dekorasyonlara uyum sağlar.

Bohem Tarz Jüt Klozet Önü Paspası

'Çok şık ve kaliteli. Banyonun havasını değiştirdi.'

Ortama zarafet ve çekicilik katacak olan retro estetiğe sahip yenilikçi bir dekor.

Ortama zarafet ve çekicilik katacak olan retro estetiğe sahip yenilikçi bir dekor.

Kolay asılabilmesi için arkasında kancası bulunan yuvarlak aynayı, ister pratik bir makyaj aynası olarak kullanın ister zarif bir duvar dekorasyonu olarak.

Banyonuzda, giyinme odanızda veya aynaya ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir yerde kullanmak için mükemmel.

Bohem Rattan Ayna

Duvarları ya da eski mobilyaları kısa sürede ekonomik şekilde yenilemek isteyenler için dekoratif bir kaplama ürünü.

Duvarları ya da eski mobilyaları kısa sürede ekonomik şekilde yenilemek isteyenler için dekoratif bir kaplama ürünü.

İster mutfakta ister banyoda hatta masa ya da merdivenlerde kullanabileceğiniz kendinden yapışkanlı dekoratif bir duvar kağıdı.

Duvar kağıdı dediğimize bakmayın masa ya da mobilya kaplamak için de kullanabilirsiniz.

Sade döşenmiş bir ortama çok yakışacak dekoratif kaplama hem su geçirmez hem de yağa dayanıklı.

Bohemya Duvar Kağıdı

'Çok güzel görünüyor. Uygulaması kolay, çok iyi yapışıyor. İyi ki almışım.'

Mutfak tezgahınızı en pratik şekilde yenileyebileceğiniz ahşap görünümlü bir tezgah kaplaması.

Mutfak tezgahınızı en pratik şekilde yenileyebileceğiniz ahşap görünümlü bir tezgah kaplaması.

40cmx300cm ölçülerindeki kaplama kağıdı kendinden yapışkanlı ve su geçirmez özellikte.

Gerçekçi kahverengi ahşap damarlı deseni, evinize hoş retro bir hava katacak.

Ahşap Panel Duvar Kağıdı

'Tasarımı harika. Mutfağımda kullandım. Uygulaması kolay ve gerçek ahşaba benzediği için harika gözüküyor.'

Mutfağınıza anında farklı bir hava katacak rustik eviye bataryası.

Mutfağınıza anında farklı bir hava katacak rustik eviye bataryası.

Mutfak tezgahınızı yenilerken, minik bir dokunuş daha yapmak isteyenler için harika bir seçim.

Antik görünümlü eviye bataryası mutfağınızın havasını anında değiştirecek.

Antik Eskitme Rustik Eviye Bataryası

'Mutfağa farklı bir hava kattı. Ürün kaliteli ve rengi çok güzel. Özenle paketlenmişti, içinde musluğu sabitleyebilmek için anahtar çıkması işimizi kolaylaştırdı.'

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Mutfağınız için hem şık hem de kullanışlı bir eviye.

Mutfağınız için hem şık hem de kullanışlı bir eviye.

Leke tutmayan özelliği ile mutfağınızda her zaman temiz ve şık görünecek retro tasarımlı bir eviye.

Ayrıca, granit evyeler, antibakteriyel özellikleriyle mutfakta hijyenik bir kullanım sunuyor.

Farklı renk seçeneklerinden mutfağınıza uyanı seçebilirsiniz.

Eviye Ölçüsü: 1000x460 mm

Graforte Petto 1.5 Göz Granit Mutfak Eviye

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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