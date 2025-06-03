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Geçtiğimiz Ay Bunlar Okundu! Mayıs Ayının En Çok Satan Kitapları

etiket Geçtiğimiz Ay Bunlar Okundu! Mayıs Ayının En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 13:31

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Mayıs ayının en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Aralarından favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 01.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Sarı Yüz - R.F. Kuang

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Çok satan listelerinden uzun süredir inmeyen, son yılların en çok ses getiren romanı 'Sarı Yüz' Mayıs ayının en çok satan kitabı!

Elinizden bırakamayacağınız bir roman!

Fiyatı 135 TL.

Sarı Yüz - R.F. Kuang

'Kitap güzel. Kuang daha önce okuduysanız bu kitabı da seversiniz. Akıcı. Bir gün gibi bir zamanda bitirebiliyorsunuz. Daha iyi olabilir miydi denildiğinde - daha ne olacaktı canım tadında bitiyor kitap.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Stepford Kadınları - Ira Levin

Stepford Kadınları - Ira Levin

Stepford Kadınları, normal denilenin gizlediği ürkütücülüğü ve kusursuz kadınlarıyla paranoyaya uzanan bir feminist gerilim romanı.

Stepford kusursuz bir kasabadır. Ancak, Joanna'nın canını sıkan bazı şeyler vardır. Her şey fazla kusursuz, herkes fazla mutlu, kadınlar fazla itaatkardır. 

Stepford'ın kusursuzluğunun altında yatan gerçekler açığa çıkacak mıdır? Peki ya Joanna, Stepford tarafından yutulmaktan kendini kurtarabilecek midir?

Stepford Kadınları, erkek egemen toplumun kayan maskesi.

Fiyatı 86 TL.

Stepford Kadınları - Ira Levin

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Emanet - Yael van der Wouden

Emanet - Yael van der Wouden

Emanet, yasak bir aşkın büyüsünü, bir evin duvarlarına sinmiş fısıltıları ve geçmişin inatla direnen ağırlığını anlatıyor. Yael van der Wouden, 2024 Booker kısa listesine kalan bu usta işi ilk romanıyla insan ruhunun en mahrem köşelerine dokunurken bizleri yalnızca bir hikayenin içine çekmekle kalmıyor, aynı zamanda unutmanın ağırlığını ve hatırlamanın cesaretini sorgulatıyor.

Fiyatı 239 TL.

Emanet - Yael van der Wouden

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Kiraz Ağacının Ardından - Paola Peretti

Kiraz Ağacının Ardından - Paola Peretti

Çok sevilen Kiraz Ağacı serisinin üçüncü kitabında karşımıza yeni maceralara atılmaktan korkmayan bir Mafalda çıkıyor. Bu yolculukta ona eşlik etmek isteyenler bu romanı mutlaka okumalı.

Mafalda, okuluna yeni gelen kız ile tanışınca yeni en iyi arkadaşını bulduğunu düşünüyor. Moony tam da onun anlaşabileceği türde biri: kitaplara bayılıyor, ilginç kıyafetler giyiyor ve haksızlığa karşı sesini yükseltmekten çekinmiyor. Ancak onun da hayatında her şey yolunda gitmiyor. 

Fiyatı 121 TL.

Kiraz Ağacının Ardından - Paola Peretti

'Diğer iki kitap gibi bu da çok güzel.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Baharın İlk Şarkısı - Bahar Eriş

Baharın İlk Şarkısı - Bahar Eriş

Talih ve yetenek arasındaki kırılgan dengede, insanın kendini gerçekleştirme mücadelesini anlatan Baharın İlk Şarkısı, kozasını sabırla ören bir tırtıl gibi, karanlığın içinde kendine yol arayanların ve fırtınalara rağmen umut etmekten vazgeçmeyenlerin romanı. 

Bahar Eriş bu kitabındaki incelikli anlatımıyla her yara izinin bir şarkıya dönüştüğünü, yeniden doğuşu ve en karanlık fırtınalarda bile saklı olan ilkbaharı usulca hatırlatıyor.

Fiyatı 102 TL.

Baharın İlk Şarkısı - Bahar Eriş

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

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Dünyaya Açılan Tekne - Elaine Feeney

Dünyaya Açılan Tekne - Elaine Feeney

Dünyaya Açılan Tekne, zihni onu sürekli meşgul eden sıradışı bir çocuğun dünyayı anlamlandırma çabasına, öğrencilerinin hayatlarına dokunan iki öğretmenin kesişen yollarına, bir çocuğun hayalleri için bir araya gelen insanlara dair dokunaklı bir hikaye. 

Jamie O’Neill on üç yaşına geldiğinde hayatta çok istediği iki şey vardı: Sürekli hareket makinesi yapmak ve onu doğururken ölen annesiyle iletişime geçmek. Onun zihninde bu ikisi çok yakından bağlantılıydı. Üstelik etrafındaki her şeyin onu şaşkına çevirip kafasını karıştırdığı yeni okulunda kendisine yardımcı olabilecek iki kişiyle de tanışmıştı. 

Fiyatı 131 TL.

Dünyaya Açılan Tekne - Elaine Feeney

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

İlişkiler, çift olma hali, bu konuda kanıksadıklarımız, susturulduklarımız bahsinde ilk akla gelen isim, ülkemizin kıymetli psikiyatrlarından Gülcan Özer; uzun zaman sonra okurlarıyla buluşuyor!

Bu kitapta; hayat akıp giderken ilişkilerin, aşkların başına ne geldiğine dair her şey konuşuluyor. 

Fiyatı 147 TL.

Bu İlişkiyi Konuşmalıyız - Gülcan Özer

'Instagram'dan da takip ettiğim bir psikiyatri uzmanı olan yazarın, verdiği demeçlerin yazılı bir derlemesi, beklediğim gibi gidiyor şimdilik. İkili ilişkilerde fayda sağlayabilecek bilgiler mevcut.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Aile ile birey çatışmasını ustaca işleyen, anne-kız ilişkisinin çıkmazlarını, anneliğin açmazlarını ve aile içi travma aktarımını korkusuzca irdeleyen Vigdis Hjorth, sarsıcı ve sorgulayıcı bir okuma deneyimi sunuyor. Bir de soru bırakıyor: Yara açmayan bir annelik, öldürmeyen bir sevgi mümkün mü?

Fiyatı 249 TL.

Annem Öldü mü? - Vigdis Hjorth

'‘Miras’ kitabını da çok beğenerek okuduğum yazarın bu yeni kitabını da çok beğendim. Anne-kız ilişkisini, çıkmazlarını çok yalın bir dille ve çarpıcı bir şekilde dile getirmiş. Mutlaka okuyun.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Bir solukta okuyacağınız bir kitap.

'İnsan olmanın ne anlama geldiği sorusuna ışık tutan, maddi ve manevi güçlüklerle dolu bu yolda bize ihtiyaç duyduğumuz yardım elini uzatan hikayelerle dolu bir kitap.'

Fiyatı 144 TL.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

'Tekrar tekrar okumalık, terapi gibi kitap.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

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Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigori Petrov, 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde' isimli eserinde, uzun yıllar ulus kimliğine sahip olamamış, işgaller, toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk ve türlü güçlüklerle boğuşmuş küçücük bir ülkenin her yönden kalkınmasının hikayesini  büyük bir hayranlık ve sevgiyle anlatıyor.

Fiyatı 32 TL.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

'Herkesin okuması gereken, kendinize çok şey katmanızı sağlayacak bir kitap. Toplumu geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu ve halk olarak bunu nasıl başarabileceğimizi anlatıyor. Okuyun ve okutturun.'

En çok satılan kitapların hepsini görmek istersen burada.

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Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

'Bu roman hem karanlığın hem de aydınlığın, umudun romanıdır.' -Yaşar Kemal-

Benzersiz bir kitap bu! Daha önce bu romana benzeyen, aynı değere sahip olan ve sürekli, beklenmeyen sürprizler taşıyan bir kitap okumadığımı belirtiyorum. Yeni bir okura demek isterdim ki; evet, oku ve şaşır!

Fiyatı 181 TL.

Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

'Evet 100 kitap arasına girecek kadar muhteşemdi. Taht oyunları bu kadar güzel yazılabilirdi.'

Yörüngede - Samantha Harvey

Yörüngede - Samantha Harvey

Samantha Harvey kendisine 2024 Booker Ödülü'nü kazandıran, görkemi şiirselliğine eş bu romanında okuru Dünya'nın, yaşamın ve insanlığın mucizesine tanık olmaya ve hayran kalmaya davet ediyor.

Fiyatı 93 TL.

Yörüngede - Samantha Harvey

'Uzun zamandır okuduğum en güzel romanlardan biri.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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