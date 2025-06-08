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Bayramlarda Akraba Terörüne Maruz Kalanlar İçin Mentali Toplamaya Yardımcı 11 Kitap

etiket Bayramlarda Akraba Terörüne Maruz Kalanlar İçin Mentali Toplamaya Yardımcı 11 Kitap

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 10:02

Kendinizi iyi hissetmek için biraz gülmeye mi ihtiyacınız var yoksa sizi tekrar hayata bağlayacak motive edecek bir şeyler okumaya mı? Merak etmeyin tercihiniz ne yönde olursa olsun listemizde kendinize uyacak bir kitap bulabilirsiniz. Size iyi hissettirecek, düşündürecek, gülümsetecek hatta bazen kahkahalar attıracak kitap önerilerimize mutlaka göz atın.

Ve merak etmeyin hemen okumaya başlayabilirsiniz çünkü Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. 

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Çıkmam Lazım Hayat Kaçıyor - Bünyamin Kapıcıoğlu

Çıkmam Lazım Hayat Kaçıyor - Bünyamin Kapıcıoğlu

Çok keyif alarak okuyacağınızın garantisini verebileceğim bu eserle başlamak istedim listemize.

Çünkü gülmek, düşünmek, iyi hissetmek... Hepsi ve daha fazlası bu kitapta!

Yer yer güldürüp yer yer düşündüren eser, okuru adeta bir psikoterapi seansına alıyor ve yaşamın gerçekleriyle yüzleştiriyor. 

Benliğimize ayna tutan Çıkmam Lazım Hayat Kaçıyor, sıkıştığı yerde hareketsiz kalan herkesi çekip çıkarabilecek güçte bir ilk roman.

Fiyatı 156 TL.

Çıkmam Lazım Hayat Kaçıyor - Bünyamin Kapıcıoğlu

Yazarın ikinci kitabı da burada.

Şimdi’nin Gücü: Gerçeği Arayanların Mutlaka Okumaları Gereken Bir Kitap

Şimdi’nin Gücü: Gerçeği Arayanların Mutlaka Okumaları Gereken Bir Kitap

Tolle, tüm ıstırap, endişe ve korkularımızın, dolayısıyla mutsuzluğumuzun gerçek kaynağını çarpıcı bir biçimde gösterip, onu şimdi ve burada nasıl aşabileceğimizi, huzur ve mutluluğa hemen şimdi nasıl kavuşabileceğimizi, bilincimizi hemen şimdi dönüşüme uğratıp nasıl aydınlanabileceğimizi, gerçek varlığımızla hemen şimdi nasıl birleşebileceğimizi anlatıyor. 

Şimdi'nin Gücü yaşamımızın her anının bir mucize olduğunu fark etmemizi sağlayan bir eser.

Fiyatı 170 TL.

Şimdinin Gücü - Eckhart Tolle

'Günümüzde depresyon ve intihar oranları bu kadar artmışken sanki bu kitap bize bir hediye gibi. Var Olmanın Gücü adlı kitaptan sonra bunu okuduğumda ciddi bir farkındalık kazandım. Kendimi depresif hissettiğim zaman yazarın verdiği tavsiyeleri daha doğrusu gerçekleri uygulamaya çalışıyorum. Mutlaka okuyun.'

İnsanın Anlam Arayışı - Viktor E. Frankl

İnsanın Anlam Arayışı - Viktor E. Frankl

Bütün dünyada 12 milyondan fazla satan İnsanın Anlam Arayışı'nda, kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatmaktadır. Okurlar, Frankl'ın tasvir ettiği toplama kampının, dünyayı daha büyük bir hapishane olarak kavramamızı sağlayacak parlak bir metafora dönüştüğünü fark edecektir. 

Fiyatı 126 TL.

İnsanın Anlam Arayışı - Viktor E. Frankl

'En zor koşullarda bile yaşayan insanların hayatta en ufak bir ana, olaya, fikre tutunması bile onları ne kadar güçlü kıldığını anlatan muhteşem bir eser. Her okunduğunda farklı yorumlanabilecek bir tarafı ve herkesin kendi ile bağdaştırabileceği bir cümle olduğuna eminim. Hayatın her döneminde okunabilecek ve hayatı yeniden düşünmenize yol açacak bir kitap.'

Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

'Yaşama sevinciyle dolu, dokunaklı ve nadiren rastlayacağınız türden bir roman.'

Tüm zamanların en sevilen hikayelerinden biri olan, kırktan fazla dile çevrilen, Oscar ödüllü bir sinema filmi için temel oluşturan ve yirminci yüzyılın en iyi romanlardan biri seçilen Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika'nın acımasız bir önyargı ile zehirlenmiş güneyinde geçen, sürükleyici, yürek burkan ve dikkat çekici bir büyüme hikayesi. Büyüleyici güzellikler ve vahşi eşitsizlikler dünyasında haksız yere korkunç bir suçla suçlanan siyahi birini savunmak için her şeyi riske atan bir adamın hikayesi çocuk kahramanın gözünden anlatılıyor.

Fiyatı 165 TL.

Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

'Küçük bir çocuğun ağzından koca insanların küçücük olayları kendileri gibi nasıl koca hale getirdiğini yalın bir dille aktardı. Devam kitabını okumak için sabırsızlanıyorum.'

Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

Dört Anlaşma kitabı, içsel olarak farkındalığa nasıl varacağınızı, kendi cehenneminizi nasıl cennete çevireceğinizi dört anlaşmayla açıklıyor. Bu anlaşmaları uzun vadede alışkanlığa dönüştürerek faydalarını görebilir ve hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Kendinizi dinginleştirmek ve farkındalığınızı artırmak için başvuracağınız bir başucu kitabı.

Aynı zamanda da sinema dünyasının üstün zekalı oyuncularından olan Sharon Stone ve Jody Foster'ın çevrelerine önerdiği bir kitap olduğunu da belirtelim.

Fiyatı 112 TL.

Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

'Okuduğum en iyi kitaplardan biri. Çok açık, çok net, çok hayattan, kimsenin ben bunu anlamadım diyemeyeceği bir dilde ve hatta sürükleyici bile denebilir. Lafı uzatmıyor, dolandırmıyor. Ama ben bu kitabı okuduğum en iyi kitaplardan biri olarak anlayacak noktaya gelmiş olabilirim. Bundan 15 sene önce bunu okumaya tahammül edebilir miydim? Hele 1999'da ilk Türkçe baskısı yapıldığında okusam ne düşünürdüm? O günkü Aydın'ın bu kitaptan bugünkü Aydın kadar yararlanması, anlam çıkarması mümkün müydü? O yüzden mutlaka okunması gereken bir kitap olarak önerebilir miyim emin olamıyorum. Kişisel gelişim değil de farkındalıklarını geliştirmek isteyenler, daha doğrusu farkındalıklarını diğerleriyle paylaşırken söyleyeceklerini disipline edemeyip bu ihtiyaçlarını gidermek isteyenler için harika bir rehber. '

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Mod Terapisi: Diğer Yollardan Gitmek

Mod Terapisi: Diğer Yollardan Gitmek

Vicdan, evham, utanç, panik, hüzün, reddedilme ve dışlanmışlık duyguları. Bu duygular size tanıdık geliyor mu? Sık sık belirli duygulara kapılıyor, inatçı kalıplardan kolay kolay kurtulamıyor musunuz?Elinizdeki kitap Şema Terapi Yaklaşımı ve Mod Modeli'ni temel alan bir kendine yardım kitabı... Bu yaklaşımın hedefi hayat kalitenizi düşüren ancak bir türlü kurtulamadığınız bu inatçı örüntülerin kökenlerini anlamak, bunların günlük yaşantınız üzerindeki etkilerini incelemek, değişiminizi ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamaktır.

Fiyatı 252 TL.

Mod Terapisi: Diğer Yollardan Gitmek

'Kendini tanımak isteyen herkesin muhakkak okuması gereken bir başucu kitabı.'

Ben Değeri Tiryakililiği: Duygusal Gerilimle Baş Edebilme

Ben Değeri Tiryakililiği: Duygusal Gerilimle Baş Edebilme

A. Kadir Özer bu kitabında, 'Ben' değeri tiryakiliğinin düşünce alışkanlıklarımıza sinmiş belirtilerini analiz edip çözümleyerek, duygusal gerilimlerle nasıl baş edebileceğimizin yollarını gösteriyor.

Fiyatı 207 TL.

Ben Değeri Tiryakililiği: Duygusal Gerilimle Baş Edebilme

'İnsanın önce kendini tanıması sonra insanları tanıması bakımından değerli bir kitap.'

Bir Çift Yürek - Marlo Morgan

Bir Çift Yürek - Marlo Morgan

Bir Çift Yürek, Amerikalı bir kadının Avustralya'da yaşadığı ruhsal yolculuğun öyküsü.

Bir Çift Yürek, yazarın kendi bastırdığı ilk basımından itibaren uluslararası bestseller olmuş ve tüm insanlığa eşsiz, zamanın derinliklerinden gelen güçlü bir mesaj iletmiştir. Eğer tüm varlıkların, aynı evrensel birliğin bir parçası olduğunu anlarsak, dünyamızı yokoluştan kurtarmak için halen geç kalmış sayılmayız. Varolan her şey inanılmaz derecede güzel ve hassas bir karşılıklı bağımlılık dengesinde bulunmaktadır. Eğer bu mesajı alabilirsek, o zaman bizim yaşamlarımız da Gerçek İnsanlar'ınki gibi bu yüce amaçla dolabilir.

Fiyatı 134 TL.

Bir Çift Yürek - Marlo Morgan

'Farklı bakış açısı kazandıran mükemmel bir kitap.'

Son - Ayşe Kulin

Son - Ayşe Kulin

SON, içinde tuhaf bir sıkıntısı olanların, memleketin hallerine dertlenenlerin, birini hep son gördüğü haliyle hatırlayacağını bilenlerin, ülkeden ülkeye savrulanların, üstüne gidildiğinde gözü hiçbir şeyi görmeyenlerin, aşk yerine umutla yetinmek zorunda kalanların hikayesi.

Denize doğru akarken birbirine karışan nehirlerin, tesadüflerin, denk gelişlerin, kesişmelerin, hiç unutmayanların, kördüğümleri çözmeyi dileyenlerin romanı

Fiyatı 204 TL.

Son - Ayşe Kulin

Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel

Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel

Mutsuz olmak için milyonlarca sebep bulabilirsiniz: Ekonomi, ülkenin hali, küresel ısınma, gelecek kaygısı, iyi dönerin artık çok zor bulunması. 

Ama gülmek için çok sağlam bir sebep var. Hayattayız. 

Bu elinizdeki kitap belki de sizin küçük çaplı ve hesaplı terapiniz. Kaybettiğinizi düşündüğünüz, oysa kanepe minderinin arasına kaymış neşeniz. Kim bilir?

Fiyatı 99 TL.

Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel

'Kitap çok komikti harika.  Yer yer güldüren yer yer düşündüren cinstendi.'

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Tatlı Rüyalar: Psiko-Absürt Romantik Komedi

Tatlı Rüyalar: Psiko-Absürt Romantik Komedi

Absürt olduğu kadar inandırıcı, çılgınca olduğu kadar zekice, fantastik olduğu kadar gerçekçi bir eser. Bilincin altını üstüne getiren müstesna bir komedi.

Fiyatı 154 TL.

Tatlı Rüyalar: Psiko-Absürt Romantik Komedi

'Mizahı, absürtlüğü çok hoşuma gitti. Bilim kurgu tarzında okumaya alıştığım tarzın bu sefer psikoloji ağırlıklı olması da ayrı bir tat katmış. Yazarın diğer kitaplarını da sipariş ettim bir çırpıda okuyacağım.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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