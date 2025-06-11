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Minimalist Tarz ve Küçük Dokunuşlarla Evinizin Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

etiket Minimalist Tarz ve Küçük Dokunuşlarla Evinizin Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 10:03

Evine sadeliğin zarafetini taşımak isteyenler burada mı? O zaman minimalist ev dekorasyonu önerilerimize mutlaka göz atın. Mutfak tezgahını en pratik şekilde yenileyerek ya da sadece avizenizi değiştirerek evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Mutfaktan banyoya... Fazlalıklardan kurtulup evini yenilemek isteyenler için listemizde evinizin her odasına göre bir şey var. Bakmadan geçmeyin!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yaşam alanınıza sade bir şıklık getirecek modern görünümlü bir tavan lambası.

Yaşam alanınıza sade bir şıklık getirecek modern görünümlü bir tavan lambası.

Sade tasarımı sayesinde hemen hemen her odada kullanılabileceğiniz lamba parlama yapmaz, titremez. Bu sayede gözlerinizi korur ve rahat bir atmosfer yaratır.

Modern Minimalist Tavan Lambası

Yatak odanızda göz yormayacak ama aynı zamanda da çok şık duracak bir aplik.

Yatak odanızda göz yormayacak ama aynı zamanda da çok şık duracak bir aplik.

İster dik ister yatay olarak kullanabileceğiniz modern tasarıma sahip olan gün ışığı ledli ürün, özellikle yatak odaları için ideal bir seçim olacaktır.

Modern Tasarım Aplik

Ortadaki tüm dağınıklığı toplayabilecek kapasiteye sahip sade şık tasarımı ile harika görünen bir tuvalet masası.

Ortadaki tüm dağınıklığı toplayabilecek kapasiteye sahip sade şık tasarımı ile harika görünen bir tuvalet masası.

Bu tuvalet masası, modern ve şık tasarımı ile mekanınıza sofistike bir dokunuş katar. 

Üç geniş çekmecesi sayesinde eşyalarınızı düzenleyebilir, ortada göz yoran kozmetik ürünlerinizi rahatlıkla saklayabilirsiniz.

LED Işıklı Makyaj Aynalı Tuvalet Masası

Banyonuzdaki dağınıklığı toplayacak sade ve kullanışlı bir düzenleyici.

Banyonuzdaki dağınıklığı toplayacak sade ve kullanışlı bir düzenleyici.

Dilerseniz rafları ayırarak 2 katlı olarak da kullanabileceğiniz ortadaki eşyaları göz önünden saklayarak daha sade bir banyoya kavuşmanızı sağlayacak uygun fiyatlı bir düzenleyici.

'2 adet banyom var bu plastik raf 3 katlı. Ben 2 katını bir banyomda 1 rafını da 2. banyomda kullandım. Demonte olarak geliyor bu yüzden ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz.'

Tekerlekli Dikdörtgen 3 Katlı Raf Ünitesi

'Beklediğimden çok daha kullanışlı. Montajı kolay.'

Evinize modern bir dokunuş getirecek olan doğal ahşap çerçeveli üçlü tablo.

Evinize modern bir dokunuş getirecek olan doğal ahşap çerçeveli üçlü tablo.

Işığa, neme ve suya dayanıklı tablolar, ahşap çerçeveli olduğu için kaliteli bir görünüm sunarken aynı zamanda minimalist tasarımı ile evinize hoşluk getirmek için ideal.

Ahşap Çerçeveli Minimalist 3’Lü Tablo

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Su geçirmez özellikli ve kendinden yapışkanlı olan mermer görünümlü folyolar, mutfağınızı yenilemek için bütçe dostu bir seçenek.

Su geçirmez özellikli ve kendinden yapışkanlı olan mermer görünümlü folyolar, mutfağınızı yenilemek için bütçe dostu bir seçenek.

Mermer görünümlü yapışkan folyo su geçirmez özellikte olduğu için, mutfak ve banyo tezgahları için idealdir. Uygulaması da bakımı da son derece kolay olan ürün, mutfağınızı pratik şekilde yenilemek için harka bir seçenek.

Mermer Görünümlü Yapışkan Folyo

Oturma odanızda, banyonuzda ya da mutfağınızda kullanabileceğiniz çok şık minimalist tarza sahip bir vazo.

Oturma odanızda, banyonuzda ya da mutfağınızda kullanabileceğiniz çok şık minimalist tarza sahip bir vazo.

İçi boş seramik vazo, lüks ve minimalist tarzda bir ev dekorasyonu için ideal bir seçim olacaktır.

Renklerin öne çıkması için, içine yapay çiçekler ekleyebilirsiniz.

Modern Minimalist Daire Delikli Vazo

Alt tarafında büyük bir depolama alanı bulunan kullanışlı sade şık bir puf.

Alt tarafında büyük bir depolama alanı bulunan kullanışlı sade şık bir puf.

Pufun şık altın metal ayakları keten kumaşla mükemmel bir uyum sağlayarak odanıza modern, klasik bir tarz kazandırır. 

Aynı zamanda depolama alanı olarak da kullanabileceğiniz puf, size hem yerden kazandırır hem de evinize düzen getirmenize yardımcı olur.

Keten Depolama Alanlı Dolgulu Puf

Minimal çizgilerle tasarlanmış, duvarınıza estetik bir görünüm kazandıracak olan dekoratif bir saat.

Minimal çizgilerle tasarlanmış, duvarınıza estetik bir görünüm kazandıracak olan dekoratif bir saat.

Sessiz mekanizması sayesinde gürültü yapmadan çalışan saati,  rahatlıkla yatak odası dahil tüm yaşam alanlarınızda kullanabilirsiniz.

Geniş alanlarda dikkat çekici bir şıklık sunan ürün, duvarınızda tek yıldız parça olarak kullanmak için ideal.

Metal Duvar Saati

Dolaplarınıza yeni bir görünüm kazandıracak minimalist tarzda kulplar.

Dolaplarınıza yeni bir görünüm kazandıracak minimalist tarzda kulplar.

Dolaplarınıza yeni bir görünüm katmak isteyenler için kaliteli bir duruşu olan sade dolap kulpları.

İster mutfaktaki dolaplarınıza ister salona... Her yere uyum sağlayacak sadelik ve şıklıkta bir ürün.

Modern Minimalist Dolap Kulpları

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Miniamlist tasarımı ile yatak odanıza şıklık katacak geniş çift çekmeceli tasarıma sahip bir komidin.

Miniamlist tasarımı ile yatak odanıza şıklık katacak geniş çift çekmeceli tasarıma sahip bir komidin.

Yatak odanız için şık aynı zamanda sade ve de kullanışlı olan bir komidin.

Abartıdan uzak şıklığı sevenler için ideal bir parça.

Yuvarlak Çekmeceli Komidin

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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