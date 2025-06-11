Minimalist Tarz ve Küçük Dokunuşlarla Evinizin Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün
Evine sadeliğin zarafetini taşımak isteyenler burada mı? O zaman minimalist ev dekorasyonu önerilerimize mutlaka göz atın. Mutfak tezgahını en pratik şekilde yenileyerek ya da sadece avizenizi değiştirerek evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Mutfaktan banyoya... Fazlalıklardan kurtulup evini yenilemek isteyenler için listemizde evinizin her odasına göre bir şey var. Bakmadan geçmeyin!
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Bu içerik 10.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Yaşam alanınıza sade bir şıklık getirecek modern görünümlü bir tavan lambası.
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Yatak odanızda göz yormayacak ama aynı zamanda da çok şık duracak bir aplik.
Ortadaki tüm dağınıklığı toplayabilecek kapasiteye sahip sade şık tasarımı ile harika görünen bir tuvalet masası.
Banyonuzdaki dağınıklığı toplayacak sade ve kullanışlı bir düzenleyici.
Evinize modern bir dokunuş getirecek olan doğal ahşap çerçeveli üçlü tablo.
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Su geçirmez özellikli ve kendinden yapışkanlı olan mermer görünümlü folyolar, mutfağınızı yenilemek için bütçe dostu bir seçenek.
Oturma odanızda, banyonuzda ya da mutfağınızda kullanabileceğiniz çok şık minimalist tarza sahip bir vazo.
Alt tarafında büyük bir depolama alanı bulunan kullanışlı sade şık bir puf.
Minimal çizgilerle tasarlanmış, duvarınıza estetik bir görünüm kazandıracak olan dekoratif bir saat.
Dolaplarınıza yeni bir görünüm kazandıracak minimalist tarzda kulplar.
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Miniamlist tasarımı ile yatak odanıza şıklık katacak geniş çift çekmeceli tasarıma sahip bir komidin.
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