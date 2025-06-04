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Modern Esintiler ve Küçük Dokunuşlarla Evinizin Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

etiket Modern Esintiler ve Küçük Dokunuşlarla Evinizin Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 14:39

Evine modern bir hava katmak isteyenler burada mı? Mutfak tezgahını en pratik şekilde yenileyerek ya da sadece avizenizi değiştirerek evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Mutfaktan banyoya... Listemizde evinizin her odasına göre bir şey var. Bakmadan geçmeyin!

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Bu içerik 04.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yumuşak, gün ışığı renginde ışık sağlayan çağdaş tasarımlı led avizeler ile evinizi daha modern bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Yumuşak, gün ışığı renginde ışık sağlayan çağdaş tasarımlı led avizeler ile evinizi daha modern bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Yatak odanız, mutfak, oturma odası, yemek odası, ofis veya banyonuzda kullanabileceğiniz, minimalist bir aydınlatma çözümü sağlayan modern tasarıma sahip bir avize.

Dilerseniz uzaktan kumanda kullanılarak ışık şiddeti kısıp arttırılabilirsiniz. Sıcak beyaz 3000K'dan gün ışığı beyazı 6000K'ya geçiş yapabilir, karanlıktan aydınlığa 6000lm'ye kadar farklı ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ışık şiddetini ve rengini kişiselleştirebilirsiniz. 

2'li Üçgen Sarkıt Model Modern Led Avize

'Ürün çok güzel alacak olanlara tavsiye ederim.'

Oturma odanızda, yatak odanızda ya da salonda kullanabileceğiniz modern kanvas tablolar.

Oturma odanızda, yatak odanızda ya da salonda kullanabileceğiniz modern kanvas tablolar.

Canlı renklere sahip olan, tuval üzerine basılmış posterler çerçevesiz olarak geliyor.

Bu sayede evinize uyacak şekilde kendiniz çerçeveletebilir ya da çerçevesiz olarak asmayı tercih edebilirsiniz.

3'lü Tasarım Tablo

'Hızlı teslimat ve iyi malzeme, görünüşlerini gerçekten seviyorum.'

Kullanıldığı alana modern şık bir hava katan kuş şeklinde askılık.

Kullanıldığı alana modern şık bir hava katan kuş şeklinde askılık.

Askılık olarak kullanabileceğiniz zarif tasarımlı bir duvar dekoru.

Farklı renk seçenekleri de olan ürünü, kapı girişinde ya da yatak odanızda kullanabilirsiniz.

Dekoratif Tekli Kuş Duvar Dekoru

Alt kısmındaki sepeti ile ortama düzen katarken, modern ve sade görünümü ile göze hoş gelecek bir sehpa.

Alt kısmındaki sepeti ile ortama düzen katarken, modern ve sade görünümü ile göze hoş gelecek bir sehpa.

Bu sade yuvarlak sehpa, mat beyaz ve bej kombinasyonu sayesinde oturma odanıza veya yatak odanıza tarz katarken aynı zamanda altındaki sepeti sayesinde de ortadaki dağınıklığı toparlar.

Modern Yuvarlak Sehpa

'Kesinlikle parasını sonuna kadar hak eden bir ürün, bu kadar sağlam ve kaliteli olmasını beklemiyordum. Almayı düşünen varsa hiç beklemesin. Memnun kalacağından eminim:)'

Mutfak tezgahında size kolaylık sağlarken aynı zamanda şık duracak hareket sensörlü Led aydınlatma.

Mutfak tezgahında size kolaylık sağlarken aynı zamanda şık duracak hareket sensörlü Led aydınlatma.

Çift modlu olduğu için, dilerseniz sürekli ışık dilerseniz sensörlü mod olarak kullanabilirsiniz.

İki adet mıknatıslı magnet sayesinde mutfak tezgah altı, dolap içi, giyinme dolabı, kiler, koridor, yatak kenarı gibi çok çeşitli alanlarda kullanıma uygun ve oldukça kaliteli, şık bir ürün.

Şarjlı Hareket Sensörlü LED Şerit

'Ürünü çok beğenerek aldım. Yeni evimizde mutfak dolabında tezgah üzeri aydınlatma olarak kullandım.'

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Yatak odanıza modern bir hava katacak olan sensörlü duvar lambası.

Yatak odanıza modern bir hava katacak olan sensörlü duvar lambası.

Modern görünüme sahip olan led duvar lambası, karanlıkta otomatik olarak yanar, hareket algılandığında otomatik açılır, yaklaşık 20 saniye sonra hareket olmaz ise kapanır.

Dokunmatik kontrollü duvar aydınlatmasında parlaklığı ayarlamak için uzun süre basmanız, açma ve kapama için kısa basmanız yeterli olacaktır.

Led Duvar Lambası

Banyonuza uygun fiyata şıklık getirebilecek gold detaylı siyah renk bir banyo seti.

Banyonuza uygun fiyata şıklık getirebilecek gold detaylı siyah renk bir banyo seti.

Hem uygun fiyatlı hem de şık.

Siyah ve gold sevenler için tam bir fiyat performans ürünü olan banyo seti, banyonuza şıklık katacak.

Primanova Toskana Banyo Seti

'Kesinlikle tavsiye ederim kısa sürede sorunsuz bir şekilde geldi ürün duruşu kaliteli.'

Pürüzsüz mat siyah yüzeyi ile banyonuzdaki eşyaları düzenli tutarken şık bir görünüme de kavuşturacak bir banyo rafı.

Pürüzsüz mat siyah yüzeyi ile banyonuzdaki eşyaları düzenli tutarken şık bir görünüme de kavuşturacak bir banyo rafı.

Banyonuzda hem yerden tasarruf sağlar hem de modern ve şık görünüm katar.

Üstelik delmenize de gerek yok, kendinden yapışkanlı raf hem sağlam hem de kolay uygulanabilen bir yapıda.

Modern Banyo Rafı

'Ürün çok kaliteli ve şık. Banyomuza ayrı bir hava getirdi. Yapıştırarak kullandım sağlam ve bir sıkıntı olmadı.'

Güvenli kullanım için özel kaymaz tabanlı tasarıma sahip olan şık ve modern görünümlü bir banyo paspası.

Güvenli kullanım için özel kaymaz tabanlı tasarıma sahip olan şık ve modern görünümlü bir banyo paspası.

Modern tasarımı ve şık gri rengiyle evinize zarafet katan bu banyo paspası, kaymaz tabanı sayesinde güvenli bir kullanım sağlıyor.

Üzerindeki 'HOME' yazısı ile banyonuza minimalist bir dokunuş katarken, yüksek su emme kapasitesine sahip özel dokuma yapısı, banyonuzun kuru ve temiz kalmasına yardımcı oluyor.

Sihirli Banyo Paspası

Mekanınızı şık ve zarif hale getirmek için kullanabileceğiniz modern ve minimalist bir tarzda bir duvar dekoru.

Mekanınızı şık ve zarif hale getirmek için kullanabileceğiniz modern ve minimalist bir tarzda bir duvar dekoru.

Aynalı yuvarlak desenli zarif dekoratif ürün ile yaşam alanınıza hoş bir farklılık katabilirsiniz.

Modern Zarif Duvar Dekoru

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Düz ve pürüzsüz tabir ettiğimiz tüm alanlarda kullanılabileceğiniz kendinden yapışkanlı parlak beyaz kaplama folyosu.

Düz ve pürüzsüz tabir ettiğimiz tüm alanlarda kullanılabileceğiniz kendinden yapışkanlı parlak beyaz kaplama folyosu.

Parlak beyaz rengiyle mutfağınızın havasını anında değiştirecek, kolay uygulanan, kaliteli bir kaplama folyosu.

Tezgahınızdan masanıza kadar dilediğiniz her pürüzsüz yüzeyde kullanabilirsiniz.

Yapışkanlı Tezgah Kaplama Folyosu

'Gerçekten çok özen gösterilmiş bir ürün. Kaliteli. Paketin içine maket bıçağı, spatula ve çok güzel bir anlatım yazısı da koymuşlar. Tavsiye ederim'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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