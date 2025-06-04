Modern Esintiler ve Küçük Dokunuşlarla Evinizin Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün
Evine modern bir hava katmak isteyenler burada mı? Mutfak tezgahını en pratik şekilde yenileyerek ya da sadece avizenizi değiştirerek evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Mutfaktan banyoya... Listemizde evinizin her odasına göre bir şey var. Bakmadan geçmeyin!
'Bu içerik iş birliği içeriyor.'
*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 04.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yumuşak, gün ışığı renginde ışık sağlayan çağdaş tasarımlı led avizeler ile evinizi daha modern bir görünüme kavuşturabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oturma odanızda, yatak odanızda ya da salonda kullanabileceğiniz modern kanvas tablolar.
Kullanıldığı alana modern şık bir hava katan kuş şeklinde askılık.
Alt kısmındaki sepeti ile ortama düzen katarken, modern ve sade görünümü ile göze hoş gelecek bir sehpa.
Mutfak tezgahında size kolaylık sağlarken aynı zamanda şık duracak hareket sensörlü Led aydınlatma.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yatak odanıza modern bir hava katacak olan sensörlü duvar lambası.
Banyonuza uygun fiyata şıklık getirebilecek gold detaylı siyah renk bir banyo seti.
Pürüzsüz mat siyah yüzeyi ile banyonuzdaki eşyaları düzenli tutarken şık bir görünüme de kavuşturacak bir banyo rafı.
Güvenli kullanım için özel kaymaz tabanlı tasarıma sahip olan şık ve modern görünümlü bir banyo paspası.
Mekanınızı şık ve zarif hale getirmek için kullanabileceğiniz modern ve minimalist bir tarzda bir duvar dekoru.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düz ve pürüzsüz tabir ettiğimiz tüm alanlarda kullanılabileceğiniz kendinden yapışkanlı parlak beyaz kaplama folyosu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın