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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
14.06.2025 - 12:11

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 14.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yaz sıcaklarında terleme, koku ve cilt sorunlarına karşı etkili kişisel bakım ürünleri listelendi. Gündelik konfor için birebir olan bu ürünler, yaz aylarının kurtarıcısı olabilir.

Evcil hayvan sahiplerinin günlük ihtiyaçlarına yönelik indirimli ürünler bir araya getirildi. Mama kaplarından oyuncaklara kadar her şey daha uygun fiyatla ulaşılabilir.

Yaz sıcaklarında serinlemenin pratik yolu olan Kumtel portatif klima, BİM’e geliyor. Uygun fiyat ve taşınabilir yapısıyla dikkat çekiyor.

Hem nemlendirme hem hava temizleme özelliğiyle öne çıkan bu Dyson cihazı, teknoloji severlerin radarında. Sessiz çalışması ve şık tasarımıyla da tercih sebebi.

Kamp ve piknik sezonunun gözdesi Stanley termoslar, A101’in internet özel kampanyasında satışa çıkıyor. Uzun süre sıcak-soğuk muhafaza özelliğiyle öne çıkıyor.

Okuyucular bu hafta hem kült eserleri hem de güncel yayınları tercih etti. Kitap listesi her türden okura hitap ediyor.

Hem şehir içi hem doğa sürüşlerine uygun 26 jant bisiklet, uygun fiyatla ŞOK mağazalarına geliyor. Yaz aylarında spor yapmak isteyenler için ideal.

2025 yazının plaj modasına yön veren bikini modelleri listelendi. Renkli, desenli ve farklı kesimlerle her stile uygun seçenekler öne çıkıyor.

Kas ağrıları ve yorgunlukla baş etmek isteyenler için Robeve masaj tabancası kampanyada. Sessiz motoru ve farklı başlıklarıyla dikkat çekiyor.

Teknolojiden kişisel bakıma kadar birçok kategoride babaların beğendiği ürünler indirimde. Hediye arayışındaki herkes için ideal fırsatlar sunuluyor.

Yeni nesil nefes alabilir yapısıyla hem ebeveyn hem bebek konforunu düşünen bu kanguru detaylıca incelendi. Fiyat-performans açısından değerlendirmesi içerikte yer alıyor.

Babanıza özel bir şey almak istiyorsanız, bu kampanyalı ürünler göz atmaya değer. Uygun fiyatlı ama anlamlı hediye seçenekleri sunuluyor.

İki iddialı akıllı saat tasarım, özellik ve batarya performansı açısından kıyaslandı. Hangi modeli kimin tercih etmesi gerektiği detaylıca açıklandı.

Hem klasik hem yeni sezon Ray-Ban modelleri, şıklığı ve koruma özelliğiyle öne çıkıyor. Güneşin tadını stil sahibi çıkaranlara özel.

Tatil sonrası yenilenmek isteyenler için yeni sezonun öne çıkan parçaları derlendi. Hem rahat hem şık kombinler için harika fikirler sunuluyor.

Şapka, güneş kremi ve terlik gibi plajın olmazsa olmazları güncel modelleriyle listelendi. Hem işlevsel hem stil sahibi seçimler bir arada.

Bayram seyahatlerinde eşyalarını sığdıramayanlar için ideal valiz önerileri sunuluyor. Hem geniş iç hacim hem dayanıklılık ön planda.

İhtiyaç anında “Keşke olsaydı” dedirten küçük ev aletleri bu içerikte bir araya getirildi. Pratiklik arayanlar için ideal seçenekler.

Sosyal yorgunluk yaşayanlar için dinginleştirici ve farkındalık kazandırıcı kitap önerileri listelendi. Okurken ruhunuza da iyi gelecek türden.

Hem uygun fiyatlı hem içerik dolu kitaplar bütçe dostu okurları mutlu edecek. Sınırlı bütçeyle kaliteli kitaplara ulaşmak isteyenler için ideal liste.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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