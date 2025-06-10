onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
ŞOK'a 26 Jant Bisiklet Geliyor! 7 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a 26 Jant Bisiklet Geliyor! 7 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
10.06.2025 - 13:50

ŞOK 7 - 14 Haziran 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 - 14 Haziran 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Grande 26 Jant Bisiklet 4.490 TL,

Grande 26 Jant Bisiklet 4.490 TL,

  • Figürlü Köpük Tabanca Seti 75 TL,

  • Lisanslı Tekli Köpük 14,50 TL,

  • Etkinlik Kitap Çeşitleri 34,95 TL, 

  • Blok Metal Çek-Bırak Off Road Araç 200 TL, 

  • Dollyland Minkie Dondurma 299 TL,

  • Asa Köpük 32,50 TL, 

  • Su Tabancası 89,95 TL, 

  • Graffiti Desenli Su Atıcı 100 TL,

  • Dollyland Minkie Deniz Kızı Seti 149 TL,

  • Havuzlu Ördek Yakalama Seti 199 TL, 

  • Çek Çek Sepet Sahil Arabası Yazlık Set 199 TL, 

  • Büyük Kova Seti 119 TL, 

  • Kova Seti 100 TL, 

  • Pilsan Tonton Arabalar 75 TL, 

  • İş Araçları 149 TL,

  • 128 Parça Blok Set 249 TL,

  • 25 TL üstü alışverişlerde Signal White System 75 ml + White Now Lekesiz Beyazlık Diş Macunu 50 ml 99 TL, 

  • Difaş Proclinic Smokers Diş Fırçası 49 TL, 

  • 3 litre Duru Sıvı Sabun 110 TL, 

  • 100 gram Biscolata Nirvana Fındıklı Gofret 35 TL,

  • 350 ml Elidor Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri 79 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam