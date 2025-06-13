Klasiklerden Yeni Çıkan Kitaplara: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Annenin hücrelerine kadar hissederek yaşadığı mucizevi hamilelik dönemine baba bir izleyici olarak eşlik eder. Evladını kucağına aldığı andaysa babayı artık bambaşka bir hayat bekler. Maalesef bu heyecanlı ve büyük değişimde babalara yoldaşlık edecek pek bir kaynak yok.

Elinizdeki kitap, işte bu büyük açığı kapatmak için kaleme alındı. Doğumdan ergenliğe uzanan bu babalık rehberinde Prof. Dr. Selçuk Şirin, bilimi yaşamla birleştiriyor. Modern dünyada çocuk yetiştirmek isteyen babalar için sade, gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası sunuyor.

Eğer, 'İyi bir baba olmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum,' diyorsanız, bu kitap sizin için. Yetişin Babalar sadece baba adayları için değil, babalık sürecini gözden geçirmek isteyen kıdemli babalar ve çocuğunu yetiştirirken 'baba'ları da yetiştirmek zorunda kalan anneler için yazıldı.

Can Bonomo, Cüneyt Özdemir, Emrah Safa Gürkan, Faruk Eczacıbaşı, Mirgün Cabas, Serkan Özübek ve Zülfü Livaneli de bu babalık yolculuğuna şahsi tecrübeleriyle eşlik etti.

Şimdi yetişme sırası siz babalarda...

Fiyatı 161 TL.

Yetişin Babalar - Prof. Dr. Selçuk Şirin

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