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Klasiklerden Yeni Çıkan Kitaplara: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Klasiklerden Yeni Çıkan Kitaplara: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 10:03

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 11.06.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yetişin Babalar: Doğumdan Ergenliğe Babalık Rehberi - Prof. Dr. Selçuk Şirin

Yetişin Babalar: Doğumdan Ergenliğe Babalık Rehberi - Prof. Dr. Selçuk Şirin

Annenin hücrelerine kadar hissederek yaşadığı mucizevi hamilelik dönemine baba bir izleyici olarak eşlik eder. Evladını kucağına aldığı andaysa babayı artık bambaşka bir hayat bekler. Maalesef bu heyecanlı ve büyük değişimde babalara yoldaşlık edecek pek bir kaynak yok. 

Elinizdeki kitap, işte bu büyük açığı kapatmak için kaleme alındı. Doğumdan ergenliğe uzanan bu babalık rehberinde Prof. Dr. Selçuk Şirin, bilimi yaşamla birleştiriyor. Modern dünyada çocuk yetiştirmek isteyen babalar için sade, gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası sunuyor. 

Eğer, 'İyi bir baba olmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum,' diyorsanız, bu kitap sizin için. Yetişin Babalar sadece baba adayları için değil, babalık sürecini gözden geçirmek isteyen kıdemli babalar ve çocuğunu yetiştirirken 'baba'ları da yetiştirmek zorunda kalan anneler için yazıldı. 

Can Bonomo, Cüneyt Özdemir, Emrah Safa Gürkan, Faruk Eczacıbaşı, Mirgün Cabas, Serkan Özübek ve Zülfü Livaneli de bu babalık yolculuğuna şahsi tecrübeleriyle eşlik etti.

Şimdi yetişme sırası siz babalarda...

Fiyatı 161 TL.

Yetişin Babalar - Prof. Dr. Selçuk Şirin

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü - Maud Ankaoua

Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü - Maud Ankaoua

Altını çizerek okumak isteyeceğiniz türden, okuru içine alan bir kitap bu.

Maelle her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan, yoğun tempoda koşturmaktan kendi mutluluğunu önceliği yapmayı unutmuş, Parisli mutsuz bir kadındır. En yakın arkadaşı Romane ile buluştuğunda öğrendiği gerçek sonucunda bir seçim yapmak zorunda kalır ve ondan istenen uzun, zorlu bir yolculuğa çıkar. Böylece mutluluğa giden hikayesi de başlamış olur. Tam da Tolstoy'un dediği gibi, 'Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar: Ya biri bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.'

Fiyatı 288 TL.

Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü - Maud Ankaoua

'Başlarda bilindik şeyleri anlatıyor gibi gelmişti hatta bu kadar betimlemeye gerek var mı diye düşündürdü. Ancak ilerledikçe ve okudukça öğreti zenginleşti ve derinleşti. Aynı zamanda aktı gitti sayfalar.. Hızlıca ve cümlelerin altını çize çize okuduğum bol yıldızlı bir kitap oldu.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Detaylar - Ia Genberg

Detaylar - Ia Genberg

Mucizevi türden bir roman.

Seksenlerin Stockholm’ünde, psikolojinin henüz gençlerin pervasızlıklarının adlarını koymadığı dönemde ev arkadaşlarının, dostların, sevgililerin, hayatı etkileyip belirleyen ama sonradan kaybolanların peşine düşülüyor. Dört etkileyici adımda günümüz insanının profili çiziliyor. Biz böyle yaşadık... Yalın ve dürüst anlatımıyla, bir kuşağın hemen hemen tüm dünyada yaşadıklarına da dokunan, insana unuttuklarını kâh gülümseterek kâh ürperterek hatırlatan, bir kadının gözünden bizim kayıp zamanımız.

Fiyatı 65 TL.

Detaylar - Ia Genberg

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Acı Yoruldu - Serhan Asker

Acı Yoruldu - Serhan Asker

Elde edilen gelir ile okul yapılan, 6 Şubat depremini konu alan gerçek ve acı bir hikaye...

Okumaya dayanamam diyorsanız bile bağış olarak düşünerek satın alabileceğiniz, çok fazla ders çıkarılabilecek, gözyaşları ile yazılmış bir eser.

Acılar birbiriyle yarıştırılamaz, fakat bu ülke 6 Şubat 2023'te bütün tarihinin en büyük acılarından birini, belki en büyüğünü yaşadı. Serhan Asker bu acılara tanık oldu. Dahası, onları teninde yaşadı. Elinizdeki kitap acıya tanıklığın, onu teninde yaşamanın benzersiz ürünüdür. Tıpkı bir savaş güncesi gibi. Doğanın acımasızlığına karşı insanca duruşun, direnişin güncesi. -Ataol Behramoğlu-

Harika bir kitap, okurken ağladım. Geliri de bağışlanıyor. Serhan Asker'e çok teşekkürler.

Fiyatı 136 TL.

Acı Yoruldu - Serhan Asker

'Yürek dayanırsa mutlaka okunmalı. Unutulmayacak bir acı yaşadık. Kendi adıma huzur veren, umut verense kitabın gelirinin bir okul yapımına harcanıyor olması. Serhan Asker kardeşim emeğine sağlık. Yaşananlar, yaşayanların dilinden aktarılmış. Bence mutlaka okunmalı.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

Tüm zamanların en sevilen hikayelerinden biri olan, kırktan fazla dile çevrilen, Oscar ödüllü bir sinema filmi için temel oluşturan ve yirminci yüzyılın en iyi romanlardan biri seçilen Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika'nın acımasız bir önyargı ile zehirlenmiş güneyinde geçen, sürükleyici, yürek burkan ve dikkat çekici bir büyüme hikayesi.

Büyüleyici güzellikler ve vahşi eşitsizlikler dünyasında haksız yere korkunç bir suçla suçlanan bir 'siyahi'yi savunmak için her şeyi riske atan bir adamın hikayesi çocuk kahramanın gözünden anlatılıyor.

Fiyatı 166 TL.

Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

'Kız kardeşime aldım, çok seveceğini biliyorum. Herkese keyifli okumalar.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kiraz Ağacının Ardından - Paola Peretti

Kiraz Ağacının Ardından - Paola Peretti

Çok sevilen bir gençlik romanı olan Kiraz Ağacı serisinin üçüncü kitabında karşımıza yeni maceralara atılmaktan korkmayan bir Mafalda çıkıyor. Bu yolculukta ona eşlik etmek isteyenler bu romanı mutlaka okumalı.

Fiyatı 196 TL.

Kiraz Ağacının Ardından - Paola Peretti

'Serinin ilk iki kitabı gibi bu da sürükleyiciydi.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Aşk-ı Memnu: Günümüz Türkçesiyle - Halit Ziya Uşaklıgil

Aşk-ı Memnu: Günümüz Türkçesiyle - Halit Ziya Uşaklıgil

Aşk-ı Memnu dizisinin tekrarının başladığı an, bir çoğumuz için yaz mevsimi de resmi olarak başlamış sayılıyor.

Her ne kadar 100. tekrarını da izlemiş olsak, kimileri bu ölümsüz eseri okuyarak yaşamayı tercih etmiş ki bu hafta çok satanlar listemize girmiş.

Dizilerle yetinmeyenler için, kütüphaneye koymalık tekrar tekrar okumalık harika bir klasik..

Çoğumuz bilse de yazmak adettendir. Aşk-ı Memnu yirminci yüzyıl başında İstanbul'da, Batılı yaşam tarzını benimsemiş bir toplum katında geçen gönül macerasını konu edinen eşsiz bir roman.

Fiyatı 70 TL.

Aşk-ı Memnu: Günümüz Türkçesiyle - Halit Ziya Uşaklıgil

'Özellikle eski İstanbul'u iliklerinize kadar hissedebileceğiniz nadide eserlerden. Herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Tavsiye ederim. Çok uygun bir fiyata almış oldum Amazon'a teşekkür ederim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Küçük Yuvarlak Taşlar - Melisa Kesmez

Küçük Yuvarlak Taşlar - Melisa Kesmez

Küçük Yuvarlak Taşlar, kaybedişlerin ve hayata yeni başlangıçların kitabı...

Melisa Kesmez, iç içe geçmiş birbirinden farklı hayatları, kendine özgü diliyle her birine ince ince bakarak, usul usul anlatıyor; insan ilişkilerini bir kuyumcu titizliğiyle işleyip, 'büyük resmin' detaylarını ustalıkla ortaya koyuyor. Üstelik doğayı, denizi, güneşi, doğumu ve ölümü de atlamadan...

Fiyatı 117 TL.

Küçük Yuvarlak Taşlar - Melisa Kesmez

'Yazardan okuduğum ilk kitaptı son olmayacak… Gayet akıcı ve bir oturuşta bitirebilirsiniz.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Çok satan listelerinden uzun süredir inmeyen, son yılların en çok ses getiren romanı 'Sarı Yüz'  bu haftanın en çok satan kitabı!

F. Kuang’ın sansasyon yaratan romanı, pandemi sonrası dünyanın hâlini çarpıcı bir biçimde gözler önüne seriyor. Sarı Yüz, ilk sayfadan son sayfaya temposunu hiç düşürmeden, çeşitlilik, ırkçılık ve kültürel sömürü gibi önemli meseleleri işlerken sosyal medyanın ürkütücü yüzünü de etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor.

Elinizden bırakamayacağınız bir roman!

Fiyatı 135 TL.

Sarı Yüz - R.F. Kuang

'Kitap güzel. Kuang daha önce okuduysanız bu kitabı da seversiniz. Akıcı. Bir gün gibi bir zamanda bitirebiliyorsunuz. Daha iyi olabilir miydi denildiğinde - daha ne olacaktı canım tadında bitiyor kitap.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

Bir solukta okuma garantisi olan mükemmel bir yapıt.

Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Zülfü Livaneli'nin 'istediğimi yapmaya en çok yaklaştığım kitap' dediği 1997 Balkan Edebiyat Ödüllü ilk romanı Engereğin Gözü, küçük yaşta hadım edilip Haremağası yapılmış siyahi bir kölenin, Habeş Süleyman'ın gözünden iktidar - birey ilişkisini anlatıyor. 

Fiyatı 182 TL.

Engereğin Gözü - Zülfü Livaneli

Harika bir kitap zaten su gibi akıp gidiyor Tüm kitapları Amazon'dan alıyorum. Gerçekten hızlı kargo ve diğer yerlere göre ciddi bir fiyat farkı var.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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İş Arkadaşı - Freida McFadden

İş Arkadaşı - Freida McFadden

Geçmişin günümüze hangi karanlık şekillerde sirayet edebileceğini ve bunun ölümcül sonuçlarını işleyen, elinizden bırakması imkânsız bir gerilim romanı.

Gerilim türünü sevenlerin kaçırmaması gereken bir roman.

Fiyatı 164 TL.

İş Arkadaşı - Freida McFadden

'Soluksuz ve büyük bir merakla okudum.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
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