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İndirime Girse de Alsak Dediğimiz Dyson Humidify+Cool Hava Temizleyici

etiket İndirime Girse de Alsak Dediğimiz Dyson Humidify+Cool Hava Temizleyici

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 11:29

Evinizin havasını yalnızca temizlemekle kalmayıp, adeta doğayla buluşturur gibi ferahlatan bir teknolojiyle tanışmaya hazır olun: Dyson Humidify+Cool™ Ph2 DeNox! Uzun zamandır “İndirime girse de alsak!” dediğimiz bu çok yönlü hava temizleyiciyi sizin için detaylıca inceledik. Bakalım gerçekten beklentileri karşılıyor mu?

Bu içerik 12.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Dyson Humidify+Cool™ Ph2 De-Nox akıllı nemlendirme sistemi, güçlü hava temizleme özelliği ve serinletici etkisiyle yaşam alanlarınıza adeta taze bir doğa dokunuşu getiriyor.

Dyson Humidify+Cool™ Ph2 De-Nox akıllı nemlendirme sistemi, güçlü hava temizleme özelliği ve serinletici etkisiyle yaşam alanlarınıza adeta taze bir doğa dokunuşu getiriyor.

Geliştirilmiş filtreleme teknolojisi sayesinde artık %50 daha fazla NO2’yi otomatik olarak yakalayabiliyor. Yani şehir yaşamının kaçınılmaz kirleticilerine karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor.

Üstelik sadece havayı temizlemekle kalmıyor, aynı anda tüm odayı hijyenik bir şekilde nemlendirerek daha sağlıklı ve ferah bir ortam yaratıyor.

Üstelik sadece havayı temizlemekle kalmıyor, aynı anda tüm odayı hijyenik bir şekilde nemlendirerek daha sağlıklı ve ferah bir ortam yaratıyor.

Dyson Humidify+Cool™ Ph2, sadece sıradan bir hava temizleyici değil, adeta evinizin hava kalitesinden sorumlu akıllı bir asistan.

Ultraviyole Temizleme teknolojisi sayesinde, sudaki partiküllerin %99,9’unu hijyenik biçimde ortadan kaldırıyor yani nefes aldığınız her hava damlası, iç rahatlığıyla soluyabileceğiniz kadar temiz hale geliyor.

Ultraviyole Temizleme teknolojisi sayesinde, sudaki partiküllerin %99,9’unu hijyenik biçimde ortadan kaldırıyor yani nefes aldığınız her hava damlası, iç rahatlığıyla soluyabileceğiniz kadar temiz hale geliyor.

İçindeki tamamen yalıtımlı, 3 katmanlı HEPA H13 sınıfı filtreleme sistemi ise ultra ince partiküllerin %99,95’ini yakalayarak adeta gözle görülmeyen tehditlere karşı koruma kalkanı oluşturuyor.

Nerede olursanız olun, evinizin havasını kontrol altında tutmak artık parmaklarınızın ucunda! MyDyson uygulaması sayesinde hava kalitesini uzaktan izleyebilir, cihazınızı istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.

Nerede olursanız olun, evinizin havasını kontrol altında tutmak artık parmaklarınızın ucunda! MyDyson uygulaması sayesinde hava kalitesini uzaktan izleyebilir, cihazınızı istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.

Üstelik uygulama üzerinden günlük programlama yapabilir, size özel hava kalitesi raporlarıyla ortam koşullarını yakından takip edebilirsiniz. 

Kısacası, Dyson teknolojisi sadece havayı değil, yaşam konforunuzu da akıllıca yönetiyor.

Dyson Humidify+Cool™ Ph2 De-Nox Nemlendirme Özellikli Hava Temizleyici

Dyson Humidify+Cool™ Ph2 De-Nox Nemlendirme Özellikli Hava Temizleyicisine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Dyson Humidify+Cool™ Ph2 De-Nox Nemlendirme Özellikli Hava Temizleyicisine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Ürün havayı gerçekten temizliyor. Uyku kalitesi inanılmaz değişti. Bir süre bir odada kullandım. Hava kalitesi yeşil olduktan sonra başka bir odaya aldım. Grafikler anında değişti ve kısa sürede diğer odanın havasınıda temizledi. Sadece bu üründe nemlendirme özelliği var bu arada. Bebekli aileler için düşünmeden alın derim.

  • Evimdeki göremediğim tüm kötü gazları, havayı algılıyor. Soğutması gayet yeterli. Auto moduna alınca biraz yüksek sesli çalışıyor sadece ama etkisini kısa sürede gördüm. Tavsiye ederim.

  • Çocuğum alerjik olduğu için aldım. Yorumlamam için çok uzun süre kullanmam gerekir. Şu anlık iyi gibi. Bide bunun alt modelinde soğutması çok az diyorlardı ama bunun soğutması baya iyi şaşırdım. O amaçla almamıştım ama yazın onun için de iyi olur.

  • Ürünü beğendim. Bebekli ailelere kesinlikle öneriyorum.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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