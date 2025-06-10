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Kombinlerin Tamamlayıcısı Ray-Ban’in Çok Satan Gözlük Modelleri

etiket Kombinlerin Tamamlayıcısı Ray-Ban’in Çok Satan Gözlük Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 13:56

RayBan'in en çok tercih edilen gözlük modellerini sizler için bir araya getirdik. Her zevke hitap eden bu modeller, kombinlerinizi tamamlamanın en şık yolu olacak. RayBan'ın eşsiz tasarımları, her daim modayı yakından takip edenlerin vazgeçilmezi olmuştur. Kendi tarzınıza uygun bir model bulacağınıza eminiz. 

Bu içerik 10.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ray-Ban Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban’in sevilen klasik modeli, şimdi daha iddialı bir görünümle geri döndü! Biraz daha büyük dikdörtgen lensler, göz alıcı yeni çerçeve renkleri ve cesur renkli camlarla yeniden tasarlanan bu model, stilinize anında dinamizm katacak.

Ray-Ban Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB3025 Klasik Aviator Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB3025 Klasik Aviator Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB3025 Klasik Aviator modeli, pilot gözlüklerinin en ikoniklerinden biri! Hem zamansız tasarımı hem de her kombine yakışan şıklığıyla, tarzını bir üst seviyeye taşımak isteyenlerin ilk tercihi.

Ray-Ban RB3025 Klasik Aviator Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Rb0840s Mega Wayfarer Kare Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Rb0840s Mega Wayfarer Kare Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB0840S Mega Wayfarer, kalın çerçevesi ve geniş yan detaylarıyla fark yaratan modellerden biri. Hem iddialı hem de klasik tarzı sevenlerin kesinlikle göz atması gereken bir gözlük!

Mega Wayfarer Kare Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Rb 3548N 001 48-21 Unisex Güneş Gözlüğü Hexagonal

Ray-Ban Rb 3548N 001 48-21 Unisex Güneş Gözlüğü Hexagonal

Hexagonal adı verilen bu model, sarı çerçevesi ve kare tasarımıyla dikkat çekiyor. Zarif ve sofistike bir görünüm sunan bu gözlük, stil sahibi bireylerin tercihi olacak.

Kullanıcı yorumu;

Çok beğendim. Kalitesi de ortada kesinlikle. Ürün orijinal çok net.

Ray-Ban Rb 3548N 001 48-21 Unisex Güneş Gözlüğü Hexagonal

Ray-Ban RB2140 901 50 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB2140 901 50 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB2140 901, unisex güneş gözlüğü denince akla gelen en klasik ve sevilen modellerden biri. Zamansız tasarımı sayesinde ister spor ister şık bir kombin yap, her stile kolayca uyum sağlar. 

Ray-Ban RB2140 901 50 Unisex Güneş Gözlüğü

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Rayban RB4187 622/8G Erkek Güneş Gözlüğü

Rayban RB4187 622/8G Erkek Güneş Gözlüğü

RB4187 622/8G Erkek Güneş Gözlüğü, ince çerçevesi ve siyah camı ile gözlük tutkunlarını kendine hayran bırakacak bir model. Zarif tasarımı ve kaliteli malzemeleri ile dikkat çeken bu model, güneş gözlüğü koleksiyonunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

Rayban RB4187 622/8G Erkek Güneş Gözlüğü

Ray-Ban 0RB4340-710/50 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban 0RB4340-710/50 Unisex Güneş Gözlüğü

Kendine has tarzı ve çarpıcı desenli yapısıyla, bu güneş gözlüğü modayı yakından takip edenlerin beğenisini kazanacak. RayBan'ın bu özel modeli, sıradanlıktan uzaklaşmak ve farklılaşmak isteyenler için ideal bir seçenek.

Kullanıcı yorumu;

Ürün elime çok hızlı ulaştı. Kalitesi çok güzel ve orijinal olduğunu düşünüyorum çünkü camında lazerle yazılmış RB var. Zaten satıcıyı da araştırarak almıştım. Çok memnun kaldım.

Ray-Ban 0RB4340-710/50 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB4441D 677973 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB4441D 677973 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Kahverengi tonlarındaki bu gözlük, özellikle kahverengiye olan ilgiyi artırmakla kalmayıp, oval yatay tasarımı sayesinde küçük yüz hatlarına sahip olanlara da mükemmel bir uyum sağlayacak.

Ray-Ban RB4441D 677973 53 Kadın Güneş Gözlüğü

RAY-BAN 4323 644971 51 UNİSEX GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

RAY-BAN 4323 644971 51 UNİSEX GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Rayban 4323 644971 51, şeffaf çerçeve tutkunlarına hitap eden mükemmel bir model. Bu özgün tasarım, hem kadınlar hem de erkekler tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

RAY-BAN 4323 644971 51 UNİSEX GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Ray-Ban Kadın Rb2299 Bayan Burbank Kedi Gözü Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Kadın Rb2299 Bayan Burbank Kedi Gözü Güneş Gözlüğü

RayBan'ın eşsiz tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Rb2299 modeli Burbank Kedi Gözü Güneş Gözlüğü, bayanların vazgeçilmez modellerinden biri.

Ray-Ban Kadın Rb2299 Bayan Burbank Kedi Gözü Güneş Gözlüğü

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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