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Her Kombine Uyum Sağlayan Tarzıyla Vans’ın Çok Satan Ayakkabı Modelleri

etiket Her Kombine Uyum Sağlayan Tarzıyla Vans’ın Çok Satan Ayakkabı Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 21:03

Vans'ın en popüler ayakkabı modellerini sizler için bir araya getirdik. Her kombinasyonla mükemmel uyum sağlayan bu tarz, geniş bir kitle tarafından tercih ediliyor. Kendine has tarzı ve rahatlığıyla ön plana çıkan Vans, sokak modasının vazgeçilmez markalarından biri. İster spor, ister casual, her türlü tarza uyum sağlayan bu ayakkabıları sizler için derledik. 

Bu içerik 03.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Vans Old Skool Unisex Günlük Ayakkabı

Vans Old Skool Unisex Günlük Ayakkabı

Vans Old Skool, klasik tarzıyla her dönemin favorisi! Hem unisex oluşuyla herkese hitap ediyor hem de neredeyse her kombinle uyum yakalayarak gardırobun joker parçası olmayı başarıyor.

Vans Old Skool Unisex Günlük Ayakkabı

Vans MN Ward Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Vans MN Ward Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Vans MN Ward, rahatlığı ve stilinden ödün vermeyenler için birebir! Orijinal waffle desenli dış tabanıyla hem sağlam bir tutuş sunuyor hem de Vans ruhunu her adımda hissettirecek.

Vans MN Ward Erkek Günlük Spor Ayakkabı

UA Old Skool Platform Kadın Bileksiz Platformlu Ayakkabı

UA Old Skool Platform Kadın Bileksiz Platformlu Ayakkabı

UA Old Skool Platform, yüksek taban şıklığını tarzıyla buluşturuyor! Platform ayakkabı tutkunlarının favorisi olmaya aday bu model, hem duruşuyla iddialı hem de her adımda konforlu.

UA Old Skool Platform Kadın Bileksiz Platformlu Ayakkabı

Vans Ua Sk8-Low Unisex Günlük Ayakkabı

Vans Ua Sk8-Low Unisex Günlük Ayakkabı

Vans UA Sk8-Low, klasik çizgilere modern bir dokunuş katıyor. Farklı tasarımıyla sıradan kombinleri anında yükseltecek, tarzına karakter katmak isteyenler için birebir!

Vans Ua Sk8-Low Unisex Günlük Ayakkabı

Vans MN Filmore Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Vans MN Filmore Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Vans MN Filmore, sade şıklığı ve konforuyla günlük kullanım için ideal bir tercih. Gün boyu rahatlık arayanların favorisi olmaya aday!

Kullanıcı yorumu;

Çok rahat ve şık bir ayakkabı.

Gayet iyi , numara tam.

Vans MN Filmore Erkek Günlük Spor Ayakkabı

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Vans Wm Filmore Decon Kadın Siyah Sneaker

Vans Wm Filmore Decon Kadın Siyah Sneaker

Vans WM Filmore Decon, yumuşacık tabanı ve konforlu tasarımıyla ilk giydiğiniz andan itibaren favoriniz olmaya aday. Günlük stilinize hem rahatlık hem de cool bir dokunuş katacak!

Kullanıcı yorumu;

Kaliteli ve rahat bir ayakkabı... Kendi numaramı aldım. Tam kalıp 👍🏻

Vans Wm Filmore Decon Kadın Siyah Sneaker

Vans MN Filmore Lacivert Erkek Sneaker

Vans MN Filmore Lacivert Erkek Sneaker

'Vans MN Filmore’un lacivert tonu, klasik siyah-beyazın dışına çıkmak isteyenler için şahane bir alternatif! Özellikle beyaz ağırlıklı kombinlerle harika bir uyum yakalayarak stilinize fresh bir hava katıyor.

Vans MN Filmore Lacivert Erkek Sneaker

Vans Ua Classic Slip-On Gri Unisex

Vans Ua Classic Slip-On Gri Unisex

Vans UA Classic Slip-On’un sade gri tonu ve bağcıksız tasarımı, hem pratikliği hem de şıklığı bir araya getiriyor. Unisex yapısıyla herkesin dolabında yer bulabilecek bu model, özellikle zamansız parçalardan hoşlananlar için ideal!

Vans Ua Classic Slip-On Gri Unisex

Vans MN Atwood Siyah Erkek Sneaker

Vans MN Atwood Siyah Erkek Sneaker

Vans MN Atwood, siyahın asaletiyle sokak stilini buluşturuyor. Rahat yapısı ve sade tasarımıyla hem günlük kombinlere kolayca uyum sağlıyor hem de şıklığından ödün vermek istemeyenler tercih edebilir.

Vans MN Atwood Siyah Erkek Sneaker

Vans Caldrone Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Vans Caldrone Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Vans Caldrone, ekstra konfor ve destek isteyenler için tasarlanmış! Yaka ve dil kısmındaki bol dolgularla adım attığınız her anda rahatlığı hissettiriyor. Çok panelli üst yapısı ise hem tarz hem de dayanıklılık katıyor.

Vans Caldrone Erkek Günlük Spor Ayakkabı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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