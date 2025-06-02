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Kedilerin Çok Sevdiği İndirimli Ürünler Burada!

etiket Kedilerin Çok Sevdiği İndirimli Ürünler Burada!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 14:55

Kedilerinizin bayılacağı birbirinden güzel indirimli ürünleri özenle seçip sizin için derledik. Lezzetli mamalardan rahat ve kokusuz kedi kumlarına, oyuncaklardan bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede seçenekler hazırladık. Onların mutluluğu ve sağlığı için en iyi ürünleri en uygun fiyatlarla bulmak artık sadece birkaç tık uzağınızda!

Bu içerik 02.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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fitfeed Freeze-Dried Kuru Çiğ Kedi Maması

fitfeed Freeze-Dried Kuru Çiğ Kedi Maması

Kedinize besleyici ve lezzetli bir mama arıyorsanız, Fitfeed Freeze-Dried Kuru Çiğ Kedi Maması’nı deneyebilirsiniz. Tahılsız yapısıyla tam öğün olarak ya da mamaların üzerine topper şeklinde ekleyerek kullanabilirsiniz. Tüm gerekli besinleri içeren bu mama, patili dostunuz için güzel bir seçenek olabilir.

fitfeed Freeze-Dried Kuru Çiğ Kedi Maması

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Proline Aktif Karbonlu Kedi Kumu

Proline Aktif Karbonlu Kedi Kumu

Aktif karbon içeriği sayesinde kötü kokuları hapseder, eviniz daha ferah kalır. Hem sizin hem de kedinizin konforu için güzel bir tercih olacak.

Kullanıcı yorumu;

3 yıldır bu ürünü kullanıyorum. 2 kedim var. Kumlarını 2 günde bir temizlememe rağmen hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Topaklanma gayet güzel. Kum kabına çok miktarda kum döküyorum tekneye yapışma falan da olmuyor. Fiyatına göre kaliteli tavsiye ederim.

Proline Aktif Karbonlu Kedi Kumu

Whiskas Pouch Balık Favorileri Yetişkin Kedi Konservesi

Whiskas Pouch Balık Favorileri Yetişkin Kedi Konservesi

Kedinizin balığa olan ilgisini biliyorsanız, Whiskas Pouch Balık Favorileri’ni mutlaka denemelisiniz. Lezzetli içeriğiyle iştah açar, kolay tüketilen yapısıyla da kedinizin favorisi olmaya aday.

Yetişkin Kedi Konservesi

Biofeline Kısır Kediler İçin Multivitaminli Malt

Biofeline Kısır Kediler İçin Multivitaminli Malt

Kısır kedinizin sağlığını desteklemek isterseniz, Biofeline Multivitaminli Malt’ı deneyebilirsiniz. Özel formülü sayesinde hem sindirim sistemine yardımcı olur hem de tüy sağlığını destekler. Günlük rutinine küçük ama faydalı bir ek olabilir.

Biofeline  Multivitaminli Malt

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Yılmazel Doğal Ahşap ve Seramikten Modern Kedi Köpek Çift Hazneli Mama Su Kabı

Yılmazel Doğal Ahşap ve Seramikten Modern Kedi Köpek Çift Hazneli Mama Su Kabı

Hem şık hem de kullanışlı bir mama-su kabı arıyorsanız, Yılmazel’in doğal ahşap ve seramikten üretilen çift hazneli modeline göz atabilirsiniz. Modern tasarımıyla evinize uyum sağlar, kaliteli malzemesiyle uzun süreli kullanım sunar.

Mama Su Kabı

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Whiskas Ton Balıklı Kedi Maması

Whiskas Ton Balıklı Kedi Maması

Doğal lif içeriğiyle sindirimi destekler, dengeli mineralleriyle de idrar yolu sağlığını korumaya yardımcı olur. Kediniz için hem lezzetli hem de destekleyici bir mama arıyorsanız favoriniz olacak.

Whiskas Ton Balıklı Kedi Maması

Busstier Portatif Kedi Köpek Mama Ve Su Kabı Seyahat Tipi

Busstier Portatif Kedi Köpek Mama Ve Su Kabı Seyahat Tipi

Dış mekanlarda da patili dostunuzun konforunu düşünüyorsanız, Busstier Portatif Mama ve Su Kabı’nı yanınıza alabilirsiniz. Taşınabilir yapısıyla yürüyüşte, tatilde ya da kampta pratik bir çözüm sunar.

Busstier Portatif Kedi Köpek Mama Ve Su Kabı Seyahat Tipi

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Busstier 3'ü 1 Arada Evcil Hayvan Tüy Toplama ve Bakım Fırçası

Busstier 3'ü 1 Arada Evcil Hayvan Tüy Toplama ve Bakım Fırçası

Evcil hayvan bakımını pratik hale getirmek isterseniz, Busstier 3'ü 1 Arada Fırça’ya mutlaka göz atın. Tüy toplama, masaj yapma ve düğüm açma özellikleriyle tam bir bakım yardımcısı. Kendini temizleyen yapısıyla kullanımı hijyenik, ergonomik tasarımıyla da oldukça rahat. 

Busstier 3'ü 1 Arada Evcil Hayvan Tüy Toplama ve Bakım Fırçası

Bestpet Yetişkin Kediler İçin, Taze Hindi Parça Etli Ve Soslu Yaş Mama

Bestpet Yetişkin Kediler İçin, Taze Hindi Parça Etli Ve Soslu Yaş Mama

Kediniz için hem lezzetli hem de besleyici bir yaş mama arıyorsanız, doğal tadıyla kedinizin gönlünü kazanacak, öğünlerine lezzet katacak.

Kullanıcı yorumu;

Ürün gerçekten fiyat yönünden ve kalite yönünden fena değil. Kedim Zeytin severek yiyor. Kargo ve paketleme gayet güzel. Firmaya da teşekkür ederim.

Bestpet Yetişkin Kediler  Soslu Yaş Mama

Pro Plan Yavru Kediler İçin Tavuk Etli Kuru Mama 1.5 Kg + Purina Pro Plan Yaş Yavru Kedi Maması 85 Gram

Pro Plan Yavru Kediler İçin Tavuk Etli Kuru Mama 1.5 Kg + Purina Pro Plan Yaş Yavru Kedi Maması 85 Gram

Yavru kedinizin beslenmesini kolaylaştırmak için Pro Plan’ın tavuk etli kuru maması ve Purina Pro Plan yaş mama paketi tam size göre. Bu ikiliyi avantajlı fiyatıyla birlikte alarak hem kuru hem yaş mama ihtiyacını tek seferde karşılayabilirsiniz.

Kediler İçin Tavuk Etli Kuru Mama

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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