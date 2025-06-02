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2025 Yılının Oyuncu Babalarına Özel Babalar Günü Hediye Önerileri

etiket 2025 Yılının Oyuncu Babalarına Özel Babalar Günü Hediye Önerileri

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 12:31

Kimi baba sabah haberlerini kaçırmıyor, kimi bulmacayı çözüp güne öyle başlıyor. Ama bir de elinden mouse’u bırakmayan, oyun indirimlerini herkesten önce fark eden, “şu boss’u keseyim geliyorum” diyen babalar var: Oyuncu Babalar! Eğer senin baban da yıllar geçse de gamer ruhunu kaybetmediyse ya da bu yaşta hâlâ “konsol mu PC mi?” tartışmalarında tarafını belli ediyorsa, bu Babalar Günü’nde klasik gömlek-parfüm ikilisini bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Gel, birlikte 2025’in en eğlenceli, en teknolojik, en “baba bu tam senlik!” dedirtecek oyuncu baba hediyelerine göz atalım. Hazırsan başlıyoruz! 

Bu içerik 02.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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ASUS TUF GAMING VG249Q3A

ASUS TUF GAMING VG249Q3A

Baban oyun oynarken hâlâ eski monitörle boğuşuyorsa, onu bu Babalar Günü’nde gerçekten mutlu edecek şeyi buldun. ASUS TUF monitör,180Hz yenileme hızıyla babanın kalbini ilk bakışta çalacak cinsten. FreeSync desteğiyle yırtılma, kasma, sinir krizi tarihe karışıyor. Üstelik VESA uyumlu, ister masasına koysun ister duvara assın. Bu monitör sadece bir ekran değil, babanın oyun dünyasına açılan yepyeni, tertemiz bir pencere.

ASUS TUF GAMING VG249Q3A

Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

Bel destekli, yumuşacık minderli, ayarlanabilir kolçaklı bu koltuk, babanın saatlerce oynadığı o efsane oyun maratonlarını hem sırtına hem ruhuna iyi gelecek hale getiriyor. Babanın hem oyun performansına hem bel sağlığına yatırım yapabilirsin. 

Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı

HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı

Baban oyun oynarken “Ben sesleri duyamıyorum ki ya!” diye kendi kendine söyleniyor mu? Bu kulaklık, sesin en net, en pürüzsüz halini sunuyor. Kulak yastıkları yumuşacık, uzun saatler boyunca kafada rahatsızlık hissi yaratmıyor. Ses kalitesi mi? Her adımı, her patlamayı, her diyalogu net alıyor. Bu kulaklık sadece bir aksesuar değil, babanın oyun dünyasına bir VIP geçiş bileti diyebilirim.

HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı

SteelSeries Apex 3 TKL

SteelSeries Apex 3 TKL

SteelSeries Apex 3 TKL ile babanın elleri artık sadece tuşlara değil, performansa da hükmediyor. Sessiz tuşlar sayesinde gece oyun oynarken kimseyi uyandırmıyor, baban gönül rahatlığıyla “bir el daha” diyebiliyor. Suya dayanıklı yapısıyla “çay döküldü, klavye gitti” kabusu da mazide kalıyor. RGB aydınlatma mı? 8 bölgeli ışıl ışıl bir görsel şölen sunuyor! 

SteelSeries Apex 3 TKL

HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G Oyuncu Mikrofonu

HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G Oyuncu Mikrofonu

Baban oyun oynarken ya da takım arkadaşlarıyla konuşurken sesi biraz cızırtılı mı geliyor? İşte tam da bu yüzden HyperX SoloCast sahnede yerini alıyor. Mini ama etkili, kullanımı kolay, ses kalitesiyle rakipleri titretecek türden bir mikrofon.

HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G Oyuncu Mikrofonu

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Logitech G G305 LIGHTSPEED

Logitech G G305 LIGHTSPEED

Eğer baban hâlâ kablolarla boğuşuyor, eski mouse’uyla nişan almaya çalışırken sağa sola söyleniyorsa ona ışık hızında bir oyun deneyimi hediye edebilirsin. Bu Babalar Günü’nde babana sadece bir mouse değil, reflekslerine saygı, eline konfor, oyununa seviye atlatma hediyesi veriyorsun! 

Logitech G G305 LIGHTSPEED

SteelSeries Aerox 3 Gaming Mouse

SteelSeries Aerox 3 Gaming Mouse

Sadece 66 gramlık süper hafif yapısıyla, baban saatlerce oyun oynarken bile eli yorulmuyor, refleksleri zirvede kalıyor. Suya dayanıklı ve dayanıklı tasarımıyla, kablosuz ve kablolu kullanım imkanıyla, konforu ve esnekliği bir arada sunuyor.

SteelSeries Aerox 3 Gaming Mouse

ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP167 Dizüstü Bilgisayarı

ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP167 Dizüstü Bilgisayarı

Baban dizüstü bilgisayarıyla oyun oynarken “Yavaş yavaş açılıyor, donuyor biraz…” diye söyleniyorsa, ona bu performans canavarı laptop'ı hediye etmenin tam zamanı diyebilirim. Çünkü bu laptop babanın oyun dünyasında hem hız hem de kalite arıyorsa, en doğru seçim!

ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP167 Dizüstü Bilgisayarı

Klasse Longteng Huoyun Special Edition Tiger Mousepad

Klasse Longteng Huoyun Special Edition Tiger Mousepad

Hem boyutuyla hem de tarzıyla fare hareketlerinde sınır tanımıyor, her hamle rahat ve özgür hissettiriyor. 4 mm kalınlığı ise saatlerce oyun oynarken konforunu garantiliyor. Hassasiyetiyle oyundaki reflekslerini desteklerken, altındaki kaymaz taban sayesinde yerinden oynamıyor.

Klasse Longteng Huoyun Special Edition Tiger Mousepad

SteelSeries Qck Edge XL Gaming Mousepad

SteelSeries Qck Edge XL Gaming Mousepad

Bu mousepad, sadece mouse’un değil klavyenin de altına seriliyor. Dayanıklı kenar dikişleri sayesinde zamanla yıpranmıyor, sökülmüyor. Üst yüzeyi pürüzsüz, altı kaymıyor. Yani baban mouse'u ne hızla hareket ettirirse ettirsin, bu pad yerinden milim kıpırdamıyor. Bu Babalar Günü’nde babana alacağın en güçlü destek bu olabilir. Çünkü bazen zaferi getiren şey, o küçük detaylardır.

SteelSeries Qck Edge XL Gaming Mousepad

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ASUS TUF Gaming GT502 Panoramik Temperli Cam Bilgisayar Kasası

ASUS TUF Gaming GT502 Panoramik Temperli Cam Bilgisayar Kasası

Babanın oyun canavarını sakladığı kutu hâlâ eski, sıradan ve sıkıcıysa ona içindeki donanımı gösteren bu şık ve aydınlatmalı kasayı hediye etme zamanı geldi! Beyaz rengiyle de masaya ferahlık, enerji katıyor. USB Type-C girişiyle teknoloji çağında olduğunu hatırlatıyor, fanlarıyla ise donanımı serin tutarken babanın oyun maratonlarını da kesintisiz kılıyor. Oyuncu ruhunu ve bilgisayarını birlikte taçlandıracak harika bir hediye arıyorsan, ASUS TUF GT502’yi kesinlikle listeye eklebilirsin.

ASUS TUF Gaming GT502 Panoramik Temperli Cam Bilgisayar Kasası

MSI GeForce RTX 4060 Gaming X 8GB Ekran Kartı

MSI GeForce RTX 4060 Gaming X 8GB Ekran Kartı

FPS mi düştü, oyun mu donuyor? Bu Babalar Günü’nde ona MSI RTX 4060 gibi bir canavar hediye etmek lazım. 8GB GDDR6 belleğiyle grafikler öyle pırıl pırıl, detaylar öyle keskin ki, baban oyun dünyasında adeta yeni bir boyuta geçiyor. DX12 desteğiyle hem performans hem görüntü kalitesi tavan yapıyor. Üç DisplayPort ve bir HDMI çıkışıyla çoklu ekran şovlarına da hazır :)

MSI GeForce RTX 4060 Gaming X 8GB Ekran Kartı

Sony DualSense Kablosuz Kumanda

Sony DualSense Kablosuz Kumanda

Babanın PlayStation 5’te hâlâ klasik kumandası mı var? Ona modern, şık ve konforlu bir kumanda hediye etmenin tam zamanı! DualSense teknolojisi sayesinde her dokunuş, titreşimle, basınçla yepyeni bir his yaratıyor. Yani baban artık sadece oyun oynamıyor, oyunla birlikte yaşıyor.

Sony DualSense Kablosuz Kumanda

Xbox Wireless Controller Velocity Green

Xbox Wireless Controller Velocity Green

Bu kumanda ile oyunlar artık daha da keyifli, çünkü ergonomik yapısı sayesinde saatlerce oynarken bile eli yormuyor, tutuşu tam tutuyor. Kablosuz özgürlük sayesinde kablo karmaşasına son veriyor. Artık baban istediği köşede, istediği pozisyonda tam gaz oyun oynayabilir. Oyun seanslarının vazgeçilmezi olmaya aday!

Xbox Wireless Controller Velocity Green

PlayStation 5 Pro Oyun Konsolu

PlayStation 5 Pro Oyun Konsolu

PlayStation 5 Pro ile babanın oyun dünyası bambaşka bir boyuta taşınıyor. Daha hızlı yükleme süreleri, daha çarpıcı grafikler ve akıcı performansıyla, artık her oyunda “İşte bu!” dedirtiyor. 4K çözünürlük desteği ve geliştirilmiş donanımıyla, oyunlar adeta gerçek gibi gözüküyor, her detay daha canlı, her aksiyon daha heyecan verici!

PlayStation 5 Pro Oyun Konsolu

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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