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Beklenen An Geldi! Kimler Geldi Kimler Geçti 2. Sezon Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket Beklenen An Geldi! Kimler Geldi Kimler Geçti 2. Sezon Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 18:28

Bugün sizlerle birlikte Serenay Sarıkaya’nın yeni sezonda “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisindeki muhteşem stilini keşfetmeye çıkıyoruz. Her sahnesi adeta bir podyum şov gibi, kıyafetleri ve aksesuarlarıyla göz kamaştırıyor! Hadi gelin, turuncu blazerlerden desenli elbiselere, zarif kolyelerden rahat kombinlere kadar her detayı inceleyelim. Bu şıklık yolculuğunda bana eşlik edin, favori stilinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın! 👗✨ Hazırsanız başlıyoruz!

Bu içerik 30.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Alo markasına ait olan bu yeşil bodysuite bayıldık doğrusu.

Alo markasına ait olan bu yeşil bodysuite bayıldık doğrusu.

Yeşilin yumuşak tonu ve pantolonun rahat kesimi, Serenay’a bohem bir şıklık katmış. Örgü saçlar ve kolye detayıyla doğal bir vibe yaratmış.

Benzeri burada

Kahverengi üst ve bej pantolon ikilisi tam bir ahır şıklığı!

Kahverengi üst ve bej pantolon ikilisi tam bir ahır şıklığı!

Üstteki fiyonk detayı çok tatlı, pantolonun kesimiyle de dengelenmiş. Bu kombinin benzerini Hepsiburada'dan bulabilirsiniz. 

Benzerlerini buradan bulun.

Elbisedeki altın zincir detaylar ve kolye, sade ama etkili bir şıklık yaratmış.

Elbisedeki altın zincir detaylar ve kolye, sade ama etkili bir şıklık yaratmış.

Bu tarzı uygun fiyata benzer tonlarda bulabilirsiniz, ayrıca takılarla zenginleştirip akşam davetlerine bile uyarlayabilirsiniz. Minimal ama çarpıcı!

Elbisenin aynısını bulamadık ama benzeri burada

Jean kombinleri sevenler için harika bir öneri!

Jean kombinleri sevenler için harika bir öneri!

Denim kot ceketi ve şortu Mavi markasından. Kot şort hala satışta, fiyatı 1.199 TL. Burada

Büstiyeri Pia markasına ait,

Çantası Bottegaveneta,

Çizmeleri ise Fendi.

Kombinin benzeri burada

Leyla Taylan'ın intikam takımını merak edenler burada mı?

Leyla Taylan'ın intikam takımını merak edenler burada mı?

Mavi blazer ve etek seti ofis şıklığına bayıldık! Blazer’in kesimi çok modern, altına giydiği gömlekle de profesyonel bir hava katmış.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Leyla’nın giydiği takım Meltem Özbek markasına ait.

Gömlekli yeleği 18.500 TL, pantolonu 12.000 TL.

Benzerleri burada.

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Kazağın canlı rengi, elbisenin yumuşak tonuyla harika kontrast oluşturmuş.

Kazağın canlı rengi, elbisenin yumuşak tonuyla harika kontrast oluşturmuş.

Bu tarzı İpekyol'da bulabilirsiniz, günlük kombinleriniz için mükemmel bir seçim olacak.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Leyla’nın giydiği uzun kırmızı hırka H&M eski sezondan.

Benzeri burada

Bej çizgili takım elbiseye resmen aşık olduk!

Bej çizgili takım elbiseye resmen aşık olduk!

Blazer ve pantolonun uyumu harika, hem modern hem de zamansız bir şıklık sunuyor. Serenay’ın bu iş kadını havası çok güçlü, altına giydiği beyaz üstle de sadeliği bozmamış. Çanta detayı da kombini tamamlamış, tam bir güç kombini!

Benzerleri burada

Renkli dalgalı elbise tam bir parti kraliçesi parçası!

Renkli dalgalı elbise tam bir parti kraliçesi parçası!

Kırmızı, mor, mavi tonlarının dansı adeta göz kamaştırıyor. Elbisenin kesimi hem eğlenceli hem de sofistike, Serenay’ın enerjisiyle harika bir uyum yakalamış. Yaz davetlerinde dikkat çekmek isteyenler için süper bir seçim. Kolye ve küpelerle tamamlanmış, bayıldık!

Elbise Emiliopucci markasına ait. 

Benzeri burada.

Veee geldik Leyla Taylan'ın kolyelerine!

Veee geldik Leyla Taylan'ın kolyelerine!

Fotoğraftaki kolye tam bir dikkat çekici! İnce altın zincirlerin üstündeki mavi taşlı detay, sade beyaz crop top ile harika bir kontrast oluşturmuş. Taşın derin mavi tonu hem sofistike hem de modern bir hava katıyor. Serenay’ın bu aksesuarla şehir sokaklarında bile parlaması şaşırtıcı değil!

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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