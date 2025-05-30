Beklenen An Geldi! Kimler Geldi Kimler Geçti 2. Sezon Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Bugün sizlerle birlikte Serenay Sarıkaya’nın yeni sezonda “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisindeki muhteşem stilini keşfetmeye çıkıyoruz. Her sahnesi adeta bir podyum şov gibi, kıyafetleri ve aksesuarlarıyla göz kamaştırıyor! Hadi gelin, turuncu blazerlerden desenli elbiselere, zarif kolyelerden rahat kombinlere kadar her detayı inceleyelim. Bu şıklık yolculuğunda bana eşlik edin, favori stilinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın! 👗✨ Hazırsanız başlıyoruz!
Bu içerik 30.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Alo markasına ait olan bu yeşil bodysuite bayıldık doğrusu.
Kahverengi üst ve bej pantolon ikilisi tam bir ahır şıklığı!
Elbisedeki altın zincir detaylar ve kolye, sade ama etkili bir şıklık yaratmış.
Jean kombinleri sevenler için harika bir öneri!
Leyla Taylan'ın intikam takımını merak edenler burada mı?
Kazağın canlı rengi, elbisenin yumuşak tonuyla harika kontrast oluşturmuş.
Bej çizgili takım elbiseye resmen aşık olduk!
Renkli dalgalı elbise tam bir parti kraliçesi parçası!
Veee geldik Leyla Taylan'ın kolyelerine!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın