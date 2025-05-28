30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 5
30’larındayken hâlâ eyeliner nasıl çekilir, fondöten mi BB krem mi derdindeysen hiç panik yapma. Makyaj dünyası biraz karışık görünse de doğru ürünlerle her şey o kadar kolaylaşıyor ki, aynada kendine bakıp “Ben bunu nasıl daha önce denememişim?” diyebilirsin. Makyaj çantana güvenle ekleyebileceğin, seni yormadan güzelliğini ortaya çıkaracak ürünlerle geldik. Ne yapayım, nereden başlayayım diyen 30’lar tayfası… Bu öneriler seni ışık hızında “bakımlı ve fresh” kulübüne alır!
30'lu yaşlar makyaj rehberi serimize 5. içerikle devam ediyoruz. Hazırsan başlıyoruz.
Bu içerik 28.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Maybelline New York Tattoo Brow Geçici Kaş Dövmesi
Real Techniques Mini Miracle Concealer Puff Trio
Pastel Cream Blush 47 Peachy
MISSHA Glow Skin Balm To Go Mist
Maybelline New York The Nudes Far Paleti
L’Oréal Paris Glotion Doğal Işıltı 902
NAJ OLEARI Impeccable Eyeliner Vinyl Black
NYX PROFESSIONAL MAKEUP Vegan Dudak Balsamı
COSHINE Makyaj Fırça Seti
L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten
Show By Pastel Transparan Kaş ve Kirpik Maskarası
L’Oréal Paris Telescopic Maskara
Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı
Note Smokey Eye Waterproof Aplikatörlü Göz Kalemi
NYX PROFESSIONAL MAKEUP Butter Gloss
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