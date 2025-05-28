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30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 5

etiket 30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 5

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
28.05.2025 - 10:01

30’larındayken hâlâ eyeliner nasıl çekilir, fondöten mi BB krem mi derdindeysen hiç panik yapma. Makyaj dünyası biraz karışık görünse de doğru ürünlerle her şey o kadar kolaylaşıyor ki, aynada kendine bakıp “Ben bunu nasıl daha önce denememişim?” diyebilirsin. Makyaj çantana güvenle ekleyebileceğin, seni yormadan güzelliğini ortaya çıkaracak ürünlerle geldik. Ne yapayım, nereden başlayayım diyen 30’lar tayfası… Bu öneriler seni ışık hızında “bakımlı ve fresh” kulübüne alır!

30'lu yaşlar makyaj rehberi serimize 5. içerikle devam ediyoruz. Hazırsan başlıyoruz.

Bu içerik 28.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Maybelline New York Tattoo Brow Geçici Kaş Dövmesi

Maybelline New York Tattoo Brow Geçici Kaş Dövmesi

Makyaja yeni başlayanların bile ustalıkla uygulayabileceği, “kendiliğinden şekilli kaşlarım var” hissini veren müthiş bir ürün. Sürüyorsun, biraz sabredip kurumasını bekliyorsun, sonra soyuyorsun… ve işte karşında günlerce silinmeden kalan doğal görünümlü kaşlar! Ne akma derdi, ne simetri krizi… Kaş sabahları artık 3 saniyelik bir iş.

Maybelline New York Tattoo Brow Geçici Kaş Dövmesi

Real Techniques Mini Miracle Concealer Puff Trio

Real Techniques Mini Miracle Concealer Puff Trio

Bu miniklerle sıvı ve krem fondöten ya da kapatıcıyı nokta atışı gibi uygulayabiliyorsun ve sadece tatlı görünmüyor, aynı zamanda vegan ve yeniden kullanabiliyorsun. Yani hem cildine hem doğaya iyi geliyor. Üstelik seyahat boyu! Makyaj çantana koy, çık yola.

Real Techniques Mini Miracle Concealer Puff Trio

Pastel Cream Blush 47 Peachy

Pastel Cream Blush 47 Peachy

Bu allık yanaklara sanki “hafif utanmışsın” gibi içten bir pembelik veriyor. Krem yapısı sayesinde parmakla bile kolayca uygulanıyor, ciltle bütünleşiyor. Ne çok turuncu, ne de pembelikten patlayan… Tam kararında, tam gününü güzelleştirecek bir şeftali tonu!

Pastel Cream Blush 47 Peachy

MISSHA Glow Skin Balm To Go Mist

MISSHA Glow Skin Balm To Go Mist

Hem nemlendiriyor, hem makyajını sabitliyor, hem de o “ışıltıyı içmişim gibi parlıyorum” havasını veriyor. Sprey formuyla da kullanımı kolay, çantada taşıması pratik, ihtiyacın olan her an “pıss pıss” yapıyorsun ve yenileniyorsun. İster makyaj öncesi baz olarak, ister gün içinde tazeleme spreyi olarak kullanabiliyorsun. Işıl ışıl ama asla yağlı görünmeyen bir bitiriş istiyorsan, bu mist tam sana göre!

MISSHA Glow Skin Balm To Go Mist

Maybelline New York The Nudes Far Paleti

Maybelline New York The Nudes Far Paleti

Bu paletle “gölge nasıl verilir?”, “ışıltı nereye sürülür?” gibi sorular dert olmaktan çıkıyor. Renkler öyle uyumlu ki yanlış yapman neredeyse imkânsız. Hem sade bir iş günü makyajı, hem de hızlıca geceye geçiş...Bir paletle her haline ayak uydurmak isteyenler için tam bir joker ürün. 

Maybelline New York The Nudes Far Paleti

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L’Oréal Paris Glotion Doğal Işıltı 902

L’Oréal Paris Glotion Doğal Işıltı 902

Tek başına nemlendirici gibi kullanılabiliyor, fondöten altına baz oluyor, hatta elmacık kemiklerine ışıltı katmak için bile birebir! Cilde filtre takmışsın gibi aydınlık ve canlı bir hava veriyor. Üstelik Glotion, karmaşık teknikler istemiyor, parmakla sür, aynaya bak, içinden “vay be” de!

L’Oréal Paris Glotion Doğal Işıltı 902

NAJ OLEARI Impeccable Eyeliner Vinyl Black

NAJ OLEARI Impeccable Eyeliner Vinyl Black

“Eyeliner çekemem” bahanesi bu ürünle tarihe karışıyor. Fırça ucu ne çok kalın ne çok ince, tam “kontrollü çekeyim ama abartmayayım” kıvamında. İlk denemede bile “bugün güzel oldu be!” dedirtecek cinsten. Suya dayanıklı, yani yaz sıcağı, göz yaşı krizlerine tamamen dayanıklı. İster günlük zarafet, ister akşam dramı… Hepsi senin bir çizgine bakıyor!

NAJ OLEARI Impeccable Eyeliner Vinyl Black

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Vegan Dudak Balsamı

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Vegan Dudak Balsamı

Vegan formülüyle hem besliyor, hem parlatıyor, hem de o yumuşacık hissi gün boyu koruyor. Hafif yapısıyla ister tek başına parlak ve sağlıklı dudaklar için kullanabiliyorsun, ister mat rujların üstüne ışıltı bombası gibi sürebiliyorsun. “Hem renkli olsun hem bakım yapsın hem de dudaklarım dolgun gözüksün” diyorsan, bingo!

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Vegan Dudak Balsamı

COSHINE Makyaj Fırça Seti

COSHINE Makyaj Fırça Seti

Bu fırça seti hem yumuşacık kıllarıyla, hem de şık tasarımıyla kalbini çalıyor. Kıl dökmüyor, sinir bozmuyor, temizlikle uğraştırmıyor. İlk kez fırça kullanacak olanlar için de aşırı kullanıcı dostu!

COSHINE Makyaj Fırça Seti

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

Bu fondöten sadece rengini eşitlemekle kalmıyor, aynı zamanda cildine bakım da yapıyor. Hem kapatıcılık, hem nem, hem de o içten gelen ışıltı tek şişede birleşmiş. İçeriğindeki hyaluronik asit ve E vitamini sayesinde cildi gün boyu nemli tutuyor.“30’larımdayım ama hâlâ doğru fondöteni bulamadım” diyorsan, bu seni hem teninle barıştırıyor hem özgüvenini parlatıyor.

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

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Show By Pastel Transparan Kaş ve Kirpik Maskarası

Show By Pastel Transparan Kaş ve Kirpik Maskarası

Kaşlarını yukarı tarayıp sabitliyor, dökülmeden ya da yapışmadan gün boyu şekilli kalmalarını sağlıyor. Kirpiklerde ise “maskarasız makyaj” günlerinin favorisi oluyor. Transparan formülü sayesinde hem tek başına, hem de renkli ürünlerin üstüne sabitleyici olarak kullanabiliyorsun.

Show By Pastel Transparan Kaş ve Kirpik Maskarası

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

İncecik fırçası en minik kirpiği bile yakalıyor, tek tek ayırıyor, diple uç arası tam dolgunluk ve uzunluk sağlıyor. Sürerken 'topaklanır mı acaba?' stresi yok. Akma, bulaşma derdi de neredeyse sıfır! Üstelik doğal ama etkileyici görünümüyle hem gündüz makyajına hem gece şıklığına cuk oturuyor. 

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı

Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı

“Kırmızı rujdan korkuyorum ama etkisinden de vazgeçemem” diyenler için şahane bir orta yol. Dudaklara cesur bir kırmızılık, içeriğindeki hyaluronik asitle dolgunluk etkisi katıyor. Hem bakım yapıyor, hem hacim veriyor, hem de buğulu bir ışıltı bırakıyor.

Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı

Note Smokey Eye Waterproof Aplikatörlü Göz Kalemi

Note Smokey Eye Waterproof Aplikatörlü Göz Kalemi

Bu göz kalemi hem yumuşacık sürülüyor, hem de arkasındaki aplikatör sayesinde birkaç saniyede dumanlı göz makyajı efekti hazır! Simsiyah tonu, bulaşmayan formülü ve suya dayanıklı yapısı ile gün boyu yerinden oynamıyor. “Eyeliner çekemem ama gözlerim dramatik olsun” diyenler için adeta bir joker. 

Note Smokey Eye Waterproof Aplikatörlü Göz Kalemi

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Butter Gloss

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Butter Gloss

Ne yapış yapış, ne aşırı parlak… Tam kararında ışıltısı ve nefis nude tonu ile her makyajın üstüne “şöyle bir geçeyim” ürünü. Sürerken sanki kremsi bir tatlıyı dudaklarına yayıyormuşsun gibi, hissi o kadar hafif ve keyifli. Tek başına doğal bir parlaklık verirken, rujların üzerine de dudaklara “daha dolgun, daha canlı” bir dokunuş katıyor.

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Butter Gloss

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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