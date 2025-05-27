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Her Kombine Uyum Sağlayan Tarzıyla Puma’nın Çok Satan Ayakkabı Modelleri

etiket Her Kombine Uyum Sağlayan Tarzıyla Puma’nın Çok Satan Ayakkabı Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 13:44

Puma'nın her kombinle uyum sağlayan, tarzınıza tarz katacak, en çok tercih edilen ayakkabı modellerini siz değerli okuyucularımız için bir araya getirdik. Bu modeller, hem konforu hem de şıklığı bir arada sunarak, Puma'nın en çok satanları arasında yer alıyor. Kendine has tasarımları ve kalitesiyle ön plana çıkan bu ayakkabılar, her tarza hitap edecek.

Bu içerik 27.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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PUMA Anzarun Lite Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

PUMA Anzarun Lite Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

Hem konforu hem de şıklığı bir arada arıyorsanız, PUMA Anzarun Lite Unisex Spor Ayakkabı spor rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday. Hafif yapısı sayesinde adımlarınızı neredeyse hissetmeden atarken, nefes alabilir file kumaşı ayağınızın gün boyu ferah kalmasını sağlar.

PUMA Anzarun Lite Spor Ayakkabı

Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

Minimalist tasarımıyla öne çıkan bu model, günlük şıklığı spor rahatlığıyla birleştiriyor. Yumuşak yastıklama sistemi sayesinde gün boyu konfor sağlarken, esnek yapısı adımlarınıza özgürlük katacak. 

Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

PUMA Erkek/Unisex Roma Basic

PUMA Erkek/Unisex Roma Basic

Retro ruhunu modern konforla birleştiren PUMA Roma Basic, sade ama şık tasarımıyla uzun yıllardır favori modeller arasında yer alıyor. 

Kullanıcı yorumu;

Gerçekten çok güzel bir ürün sanki ayagınızda ayakkabı yokmuş gibi ama var çok rahat.

PUMA Unisex Roma Basic

PUMA Shuffle Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

PUMA Shuffle Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

Unisex tasarımı sayesinde herkese hitap eden bu model, klasik çizgileri ve sade şıklığıyla öne çıkıyor. İster etekle feminen bir dokunuş yaratın, ister eşofman ya da jean ile rahat bir kombin yapın Shuffle, tarzınıza eşlik ederken konforundan da ödün vermez.

PUMA Shuffle Spor Ayakkabı

PUMA ST Runner v3 Mesh Low Boot Unisex Yetişkin

PUMA ST Runner v3 Mesh Low Boot Unisex Yetişkin

Zamana meydan okuyan tasarımıyla PUMA ST Runner siyah spor ayakkabı, klasik şıklıktan vazgeçemeyenlerin favorisi olmaya aday. 

PUMA ST Runner v3 Mesh Low Boot

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Puma Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

Puma Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı, sade ama stil sahibi tasarımıyla günlük kombinlerinize şıklık katarken, yumuşak tabanı sayesinde gün boyu rahat etmenizi sağlar. Temiz ve yalın görünümü, sneaker severlerin gardırobuna kolayca uyum sağlar.

Puma Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

PUMA Caven 2.0 Sneakers Spor Ayakkabı

PUMA Caven 2.0 Sneakers Spor Ayakkabı

Yumuşak iç tabanı ve destekleyici yapısı sayesinde gün boyu konfor sağlarken, dış yüzeyindeki detaylar şıklığı tamamlıyor. İster jean ile sokak stilinizi tamamlayın, ister spor kombinlerinize eşlik etsin Caven 2.0, sadeliği ve tarzı bir araya getiren modellerden biri olarak dolabınızda mutlaka yer almalı.

PUMA Caven 2.0 Sneakers Spor Ayakkabı

PUMA Anzarun Lite Spor Ayakkabı

PUMA Anzarun Lite Spor Ayakkabı

Lite Spor Ayakkabı, üst kısmındaki file tasarımı sayesinde ayağınızın nefes almasını sağlar, terlemeyi azaltır ve hareket halindeyken ekstra rahatlık sunar. Özellikle yürüyüş, koşu ve hafif antrenmanlar için ideal olan bu model, hafifliğiyle adımlarınızı daha dinamik hale getirir.

PUMA Anzarun Lite Spor Ayakkabı

PUMA Caven 2.0 Sneakers Spor Ayakkabı

PUMA Caven 2.0 Sneakers Spor Ayakkabı

Dolgulu bilek kısmı ve yumuşak SoftFoam  iç tabanı sayesinde gün boyu süren rahatlık sunarken, dış yüzeyindeki zarif detaylar da şıklığınızı tamamlar.

PUMA Caven 2.0 Sneakers Spor Ayakkabı

PUMA Court Classic Spor Ayakkabı

PUMA Court Classic Spor Ayakkabı

PUMA Court Classic Spor Ayakkabı, şık siyah tasarımı ve zamansız duruşuyla dolabınızın demirbaşlarından biri olmaya aday. Temiz çizgileri ve sade detayları sayesinde ister spor bir görünüm yaratın, ister daha casual kombinlere zarif bir dokunuş katın.

PUMA Court Classic Spor Ayakkabı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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