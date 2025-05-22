onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
İndirime Girse de Alsak Diye Beklediğimiz Haustier Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı Özellikleri ve Yorumları

etiket İndirime Girse de Alsak Diye Beklediğimiz Haustier Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı Özellikleri ve Yorumları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 14:14

Haustier QQ005 Dual Kameralı Akıllı Kedi ve Köpek Otomatik Mama Kabını sizin için mercek altına aldık!

Evcil dostlarımızın konforu ve sağlığı bizler için ne kadar önemliyse, günlük bakım süreçlerini kolaylaştırmak da bir o kadar kıymetli. Peki bu akıllı mama kabı, hem patili arkadaşınıza hem de size ne gibi avantajlar sunuyor? Gelin, birlikte keşfedelim!

Bu içerik 22.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haustier QQ005-Dual otomatik mama kabı sayesinde evcil hayvanınızın beslenme rutini artık çok daha pratik ve düzenli!

Haustier QQ005-Dual otomatik mama kabı sayesinde evcil hayvanınızın beslenme rutini artık çok daha pratik ve düzenli!

Kutu içeriğinde hem tekli hem de çiftli mama kabı bulunması, özellikle birden fazla kedi ya da köpek besleyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Böylece aynı anda iki patili dostunuzu ayrı kaplardan, hijyenik ve kontrollü bir şekilde besleyebiliyorsunuz.

Haustier QQ005-Dual akıllı kedi köpek otomatik mama kabı, günlük beslenme düzenini sizin yerinize titizlikle takip ediyor!

Haustier QQ005-Dual akıllı kedi köpek otomatik mama kabı, günlük beslenme düzenini sizin yerinize titizlikle takip ediyor!

İsterseniz günde 10 öğüne kadar besleme planı oluşturabilirsiniz. Her bir porsiyon ortalama 7-9 gram aralığında olup, tek bir öğün için tam 20 porsiyona kadar ayarlama yapma imkânınız bulunuyor. Bu da, hem minik patilerin ihtiyacına göre esneklik sağlıyor hem de porsiyon kontrolünü kolaylaştırıyor.

6 litrelik geniş mama haznesi sayesinde, belirlediğiniz düzene göre bir haftadan uzun süre boyunca otomatik besleme sağlanabiliyor.

6 litrelik geniş mama haznesi sayesinde, belirlediğiniz düzene göre bir haftadan uzun süre boyunca otomatik besleme sağlanabiliyor.

Bu da özellikle seyahatlerinizde ya da yoğun geçen günlerde size büyük bir rahatlık sunuyor.

Kilitli kapak sistemi ve entegre kızılötesi sensör ise mamaların tazeliğini korurken, aşırı dolum gibi istenmeyen durumların da önüne geçiyor. Kısacası, hem sizin hem de evcil dostunuzun içi tamamen rahat!

Haustier QQ005 Dual akıllı mama kabı, entegre kamerası ve hoparlörüyle uzakta olsanız bile evcil dostunuzla bağınızı koparmıyor!

Haustier QQ005 Dual akıllı mama kabı, entegre kamerası ve hoparlörüyle uzakta olsanız bile evcil dostunuzla bağınızı koparmıyor!

İnternet bağlantısı sayesinde, cihazın kamerası üzerinden minik dostunuzu dilediğiniz an canlı olarak izleyebilirsiniz. Üstelik tek yönlü ses iletimi özelliği sayesinde ona seslenebilir, alışık olduğu sesinizi duyarak kendini daha güvende hissetmesini sağlayabilirsiniz. 

Her türlü seyahat, iş gezisi , yoğun iş temposunda evcil hayvanınızı düşünmenize artık gerek kalmadı!

Haustier QQ005-Dual Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı

Kısacası, hem sizin hem de evcil dostunuz için müthiş bir konfor sağlayacak! Haustier Dual Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabına gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Kısacası, hem sizin hem de evcil dostunuz için müthiş bir konfor sağlayacak! Haustier Dual Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabına gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • İki kediniz varsa alabileceğiniz en iyi otomatik alet anlık olarak. Telefon üzerinden de kontrol etmek çok kolay.

  • Fiyatına göre oldukça başarılı. Beklentimi karşıladı açıkçası. Kamera mama kalıp kalmadığını kontrol etme konusunda işe yarıyor. Uygulama üzerinden kontrol de gayet basit. Tavsiye ederim. Dışarıdayken aklım evde değil.

  • İyi ki var mama verme derdim bitti sesini duyunca koşarak gidiyorlar :)

  • Ürünü 1 haftadır kullanıyorum. Çok memnunum. Pille çalıştırmayı tercih ettim. Kamera ve ses gayet iyi. Ürün boyutu ideal. Tam zamanında döküyor. 2 kedimiz var. 8 porsiyon mama yaklaşık 46gr geliyor. 23-23 bölüyor. Sadece evde değilsem cihaz çevrimdışına dönüyor ve kamera takibi yapamıyorum, ama mama dökmeye devam ediyor. (pille çalışıyorsa bu durum oluyor). Prize takılıyken ve wifiide sorun yoksa yurtdışından bile izleyebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın