Tarzlarıyla Ön Plana Çıkan ve İddialı Kombinlerle Göz Dolduran Ünlü İsimlerden Senin Favorin Hangisi?

Moda dünyasında trendlerin yönünü bir anda değiştirebilecek bir güç varsa, o kesinlikle ünlülerin stilleri! Giydikleri bir ceket anında raflardan siliniyor, taktıkları gözlük sosyal medyada yeni bir akıma dönüşüyor. Kıyafetlerinden makyajlarına, saç stillerinden ayakkabı tercihlerine kadar her detay, adeta birer ilham haritası.

Biz de bu “vay be!” dedirten görünümleri sizin için derledik.

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