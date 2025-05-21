Tarzlarıyla Ön Plana Çıkan ve İddialı Kombinlerle Göz Dolduran Ünlü İsimlerden Senin Favorin Hangisi?
Moda dünyasında trendlerin yönünü bir anda değiştirebilecek bir güç varsa, o kesinlikle ünlülerin stilleri! Giydikleri bir ceket anında raflardan siliniyor, taktıkları gözlük sosyal medyada yeni bir akıma dönüşüyor. Kıyafetlerinden makyajlarına, saç stillerinden ayakkabı tercihlerine kadar her detay, adeta birer ilham haritası.
Biz de bu “vay be!” dedirten görünümleri sizin için derledik.
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Hande Erçel'in büyüleyici ve derin dekolteli gece elbisesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ceren Yalazoğlu, kare desenli uzun elbisesiyle dikkat çeken bir günlük tarz sergilemiş. Bu rahat ve şık elbise, onun günlük yaşamında hem konforu hem de stil sahibi bir görüntüyü bir arada sunuyor.
Güzel oyuncu Müjde Uzman'ın stilini beğendiniz mi?
Evrim Alasya günlük tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekmiş. Şık kot eteğini basic bir tişört ve rahat spor ayakkabılarla tamamlayarak hem sade hem de enerjik bir kombin yakalamış.
Sibil Çetinkaya'nın stilini beğendiniz mi?
Sıla Türkoğlu, modern eteğini zarif bir ceketle buluşturup şıklık dozunu artırmış. Kombinine uyumlu kemer detayıyla da ince bir dokunuş yaparak görünümünü tamamlamış. Ortaya ise hem zarif hem de sofistike bir stil çıkmış.
Duygu Özaslan’ın bu modern tarzına gerçekten hayran kalmamak elde değil!
Defne Samyeli, bu sezonun gözdesi transparan elbisesini spor ayakkabılarla kombinleyerek hem trendleri yakalamış hem de rahatlıktan ödün vermemiş.
Nesrin Cavadzade'nin elbisesindeki sırt dekoltesinde biz bayıldık. Siz beğendiniz mi?
Özge Yağız’ın balon model, rengiyle göz kamaştıran elbisesi adeta ona özel tasarlanmış gibi gerçekten çok yakışmış! Elbisesinin altına tercih ettiği bant detaylı topuklu ayakkabılar ise kombine zarif bir dokunuş katmış.
Yetenekli oyuncu Demet Özdemir'in tarzını beğendiniz mi?
Güzel şarkıcı Simge Sağın’ın sahne kombini yine çok konuşulacak türden! Cesur ama zarif detaylarıyla dikkat çeken bu kombini, onun enerjik sahne duruşuna da tam anlamıyla uyum sağlamış.
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