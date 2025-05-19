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Bayram Tatilini Deniz Kenarında Geçirecekler İçin 2025 Trendi Bikini ve Mayo Önerileri

etiket Bayram Tatilini Deniz Kenarında Geçirecekler İçin 2025 Trendi Bikini ve Mayo Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 15:31

Deniz kenarında tatil yapmayı planlayanlar için en şık bikini ve mayo önerilerini bir araya getirdik. Cuma bayram tatilinizi renklendirecek bu öneriler, plajda göz alıcı bir görünüm elde etmenizi sağlayacak. Kendinizi en iyi hissettiğiniz ve en rahat ettiğiniz stili bulmanız için çeşitli tasarımlar ve renkler arasından seçim yapabileceksiniz. Bu yazın trendlerini yakından takip ederek, tatilinizi daha da unutulmaz kılabilirsiniz.

Bu içerik 16.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Suwen Leopard Diana Straplez Bikini Üst

Suwen Leopard Diana Straplez Bikini Üst

Bu sezon leopar desenler yine çok moda. Suwen’in Diana straplez bikini üstü de bu trendi şık bir şekilde yansıtıyor.

Suwen Leopard Diana Straplez Bikini Üst

DeFacto Regular Fit Bürümcük Bikini Üstü-Fall in Love

DeFacto Regular Fit Bürümcük Bikini Üstü-Fall in Love

Kahve tonları bu yazın en sevilen renklerinden. DeFacto’nun Regular Fit bürümcük bikini üstü 'Fall in Love' da bu trendi yakalayan şık seçeneklerden biri. Rahat kalıbı ve dokusuyla hem konforlu hem de stil sahibi bir görünüm sunuyor.

DeFacto Regular Fit Bürümcük Bikini Üstü

Koton Bikini Üstü Pencere Detaylı Dokulu

Koton Bikini Üstü Pencere Detaylı Dokulu

Koton’un pencere detaylı, dokulu bikini üstü şık tasarımıyla bu yaz favorileriniz arasına girmeye aday. Hem modern hem de dikkat çekici bir parça arıyorsanız göz atmaya değer!

Koton Bikini Üstü Pencere Detaylı Dokulu

Suwen Noir W Aksesuarlı Detaylı Bikini Üst

Suwen Noir W Aksesuarlı Detaylı Bikini Üst

Suwen Noir W aksesuar detaylı bikini üst, siyah ve sade bir stil arayanlar için harika bir seçenek. Zarif detaylarıyla sade şıklığı sevenlerin favorisi olmaya aday.

Suwen Noir W Aksesuarlı Detaylı Bikini Üst

Suwen Kuşgözlü Korseli Toparlayıcı Mayo

Suwen Kuşgözlü Korseli Toparlayıcı Mayo

Suwen’in kuşgözlü korseli toparlayıcı mayosu, vücudunuzu daha fit ve şekilli göstermek için harika bir tercih. Hem şık hem de destekleyici yapısıyla kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak.

Suwen Kuşgözlü Korseli Toparlayıcı Mayo

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Koton Boyundan Bağlamalı Mayo Pencere Detaylı Parlak

Koton Boyundan Bağlamalı Mayo Pencere Detaylı Parlak

Koton’un boyundan bağlamalı, pencere detaylı parlak mayosu bu yazın ışıltılı favorilerinden. Hem feminen hem de modern bir dokunuş arayanlar için ideal.

Koton Boyundan Bağlamalı Mayo Pencere Detaylı Parlak

Tommy Hilfiger One Piece Mayo Kadın

Tommy Hilfiger One Piece Mayo Kadın

Tommy Hilfiger’ın kadın one piece mayosu, açık sarı tonlarıyla bu sezonun enerjik trendlerini yansıtıyor. Canlı rengiyle plaj stilinize ferah bir dokunuş katacak.

Kullanıcı yorumu;

Mayo çok güzel ve rahat, yapıldığı malzeme iyi.

Tommy Hilfige Mayo Kadın

YÜKSEK BEL BİKİNİ ALT

YÜKSEK BEL BİKİNİ ALT

Yüksek bel bikini altları bu yaz da en çok tercih edilen modeller arasında. Hem rahatlığı hem de vücut hatlarını toparlayıcı yapısıyla öne çıkıyor. Rengine de bayılacağınız bir model.

YÜKSEK BEL BİKİNİ ALT

DeFacto Afra x DeFacto Üçgen Bikini Üstü

DeFacto Afra x DeFacto Üçgen Bikini Üstü

Afra x DeFacto üçgen bikini üstü, sade ve zamansız tasarımları sevenler için harika bir parça. Klasik duruşuyla yaz gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken parçalardan biri.

DeFacto Afra x DeFacto Üçgen Bikini Üstü

Calvin Klein TRIANGLE-RP Bikini Üstü Kadın

Calvin Klein TRIANGLE-RP Bikini Üstü Kadın

Calvin Klein’in TRIANGLE-RP bikini üstü, renkli ve enerjik bir stil arayan kadınlar için güzel bir tercih. Hem canlı tonları hem de şık duruşuyla dikkat çekiyor.

Calvin Klein TRIANGLE-RP Bikini Üstü Kadın

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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