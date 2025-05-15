onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik , Ev Yaşam
İndirime Girse de Alsak Diye Beklediğimiz Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı

etiket İndirime Girse de Alsak Diye Beklediğimiz Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 13:49

Teknoloji dünyasının büyüleyici ürünlerinden biri olan Eufy Anker Eufy C1 Akıllı Baskül, ilk görüşte sade ve modern tasarımıyla göz dolduruyor. Ancak asıl soru şu: Bu şık tasarımın altında, günlük yaşamınıza değer katacak bir yardımcı mı var? İşte bu noktada, bu ürünün sadece dış görünüşüyle değil, aynı zamanda işlevselliğiyle de öne çıktığını göreceksiniz. Bu baskül, sadece kilonuzu ölçmekle kalmayıp, aynı zamanda sağlıkla ilgili diğer önemli bilgileri de size sunuyor. 

Bu ürünü daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Bu içerik 15.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kilo takibi artık yalnızca rakamlarla sınırlı değil. Günümüzde akıllı basküller, vücudunuzu daha yakından tanımanızı sağlayan dijital sağlık asistanları haline geldi.

Kilo takibi artık yalnızca rakamlarla sınırlı değil. Günümüzde akıllı basküller, vücudunuzu daha yakından tanımanızı sağlayan dijital sağlık asistanları haline geldi.

İşte bu noktada Eufy Anker Eufy C1 Akıllı Baskül, sade tasarımı ve güçlü teknolojisiyle öne çıkıyor.

Eufy C1, sadece kilo ölçmekle kalmıyor; vücut kitle indeksi (BMI), vücut yağı oranı, kas kütlesi, su oranı, kemik kütlesi, bazal metabolizma hızı (BMR) gibi toplamda 12 farklı sağlık verisini detaylı şekilde analiz ediyor.

Eufy C1, sadece kilo ölçmekle kalmıyor; vücut kitle indeksi (BMI), vücut yağı oranı, kas kütlesi, su oranı, kemik kütlesi, bazal metabolizma hızı (BMR) gibi toplamda 12 farklı sağlık verisini detaylı şekilde analiz ediyor.

Yani yalnızca kaç kilo olduğunuzu değil, bu kilonun vücudunuzda nasıl dağıldığını da anlamanıza yardımcı oluyor.

Bluetooth bağlantısı sayesinde tartıya çıktığınız an, verileriniz EufyLife mobil uygulamasına senkronize ediliyor.

Bluetooth bağlantısı sayesinde tartıya çıktığınız an, verileriniz EufyLife mobil uygulamasına senkronize ediliyor.

Üstelik bu uygulama hem iOS hem de Android uyumlu. Böylece ister sabah uyanınca, ister spor sonrası nerede olursanız olun  vücut verilerinizi takip etmek oldukça kolay ve zahmetsiz hale geliyor.

Kullanıcı dostu bir başka özelliği de otomatik kullanıcı tanıma sistemi. Birden fazla kişi aynı tartıyı kullanabiliyor ve cihaz, kimin tartıldığını otomatik olarak ayırt edebiliyor. Böylece aile üyeleri ya da ev arkadaşlarıyla birlikte rahatça kullanılabilir.

Kullanıcı dostu bir başka özelliği de otomatik kullanıcı tanıma sistemi. Birden fazla kişi aynı tartıyı kullanabiliyor ve cihaz, kimin tartıldığını otomatik olarak ayırt edebiliyor. Böylece aile üyeleri ya da ev arkadaşlarıyla birlikte rahatça kullanılabilir.

Ayrıca, 180 kiloya kadar taşıma kapasitesiyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

eufy Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı

Hepsiburada güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hem teknolojik hem estetik bir cihaz arıyorsanız, Eufy C1 beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak. Anker eufy Akıllı Bluetooth Tartıya gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Hem teknolojik hem estetik bir cihaz arıyorsanız, Eufy C1 beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak. Anker eufy Akıllı Bluetooth Tartıya gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Fiyat performansı açısından iyi bir ürün karanlık alanlarda rakamların ısıklı olması güzel olmuş.

  • Hep aynı yerdeki fayans üzerinde tartılıyorum peş peşe tartıldığımda aynı sonuç çıkıyor tartılma esmasında öne arkaya eğilmemek gerekiyor sabit durmak gerekiyor gayet güzel bir tartı.

  • 2 seneye yakın bir süredir kullanıyorum. Çok da memnunum. Telefonuma uygulamasını indirdim, bluetooth ile rahatlıkla bağlanabiliyorum.

  • Bu tartı harika. Düşünmeyin alın. Parasının hakkını fazlasıyla veriyor. Su içince, yemek yiyince, WC ye gidince değerleri değişiyor. Vücudunuza ait çok fazla değeri görebiliyorsunuz. Su içmeyi arttırdık eşimle. Eşimin iç organları çevresinde yağlanma varmış onu düzeltmeye çalışıyor.

  • Aile fertlerinin verilerini ayrı ayrı kaydedip takip edebiliyorum. Biz her cumartesi ağırlık, vücut kitle endeksi, vücut yağ yüzdesi, su yüzdesi, kas kütlesi yüzdesi, kemik kütlesi yüzdesi, bazal metabolizma hızı, viseral yüzdesi, yağsız vücut kütlesi, vücut yağ kütlesi, kemik kütlesi, kas kütlesi verilerini bu ürünle takip ediyoruz. Duruma göre su miktarını, spor süresini artırıyoruz. Ürün gayet güzel görünüyor ve ürünün üzerinde sadece kilonuzu görebiliyorsunuz. Diğer verileri ürün bluetooth aracılığıyla telefondan görebiliyorsunuz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın