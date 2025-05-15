İndirime Girse de Alsak Diye Beklediğimiz Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı
Teknoloji dünyasının büyüleyici ürünlerinden biri olan Eufy Anker Eufy C1 Akıllı Baskül, ilk görüşte sade ve modern tasarımıyla göz dolduruyor. Ancak asıl soru şu: Bu şık tasarımın altında, günlük yaşamınıza değer katacak bir yardımcı mı var? İşte bu noktada, bu ürünün sadece dış görünüşüyle değil, aynı zamanda işlevselliğiyle de öne çıktığını göreceksiniz. Bu baskül, sadece kilonuzu ölçmekle kalmayıp, aynı zamanda sağlıkla ilgili diğer önemli bilgileri de size sunuyor.
Bu ürünü daha yakından incelemeye ne dersiniz?
Bu içerik 15.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kilo takibi artık yalnızca rakamlarla sınırlı değil. Günümüzde akıllı basküller, vücudunuzu daha yakından tanımanızı sağlayan dijital sağlık asistanları haline geldi.
Eufy C1, sadece kilo ölçmekle kalmıyor; vücut kitle indeksi (BMI), vücut yağı oranı, kas kütlesi, su oranı, kemik kütlesi, bazal metabolizma hızı (BMR) gibi toplamda 12 farklı sağlık verisini detaylı şekilde analiz ediyor.
Bluetooth bağlantısı sayesinde tartıya çıktığınız an, verileriniz EufyLife mobil uygulamasına senkronize ediliyor.
Kullanıcı dostu bir başka özelliği de otomatik kullanıcı tanıma sistemi. Birden fazla kişi aynı tartıyı kullanabiliyor ve cihaz, kimin tartıldığını otomatik olarak ayırt edebiliyor. Böylece aile üyeleri ya da ev arkadaşlarıyla birlikte rahatça kullanılabilir.
Hem teknolojik hem estetik bir cihaz arıyorsanız, Eufy C1 beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak. Anker eufy Akıllı Bluetooth Tartıya gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇
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