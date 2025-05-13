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Her Kombine Uyum Sağlayan Tarzıyla Adidas’ın Çok Satan Ayakkabı Modelleri

etiket Her Kombine Uyum Sağlayan Tarzıyla Adidas’ın Çok Satan Ayakkabı Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 12:48

Adidas'ın her kombine uyum sağlayan, tarzınızı tamamlayan ve en çok tercih edilen ayakkabı modellerini sizler için bir araya getirdik. Her zevke hitap eden bu modeller, hem konforu hem de şıklığı bir arada sunuyor. Kendine has tasarımları ve kaliteli malzemeleri ile ön plana çıkan Adidas, ayakkabı seçiminde iddialı olanları bile kendine hayran bırakıyor. 

Bu içerik 13.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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adidas Galaxy 7 M Spor Ayakkabı Erkek

adidas Galaxy 7 M Spor Ayakkabı Erkek

Adidas Galaxy 7 M, koşu stilinden ilham alan ama günlük tempoya da ayak uyduran rahat mı rahat bir spor ayakkabı. Hem şık, hem de konforlu.

Kullanıcı yorumu;

Çok rahat. Ayağımda tırnak batması sorunu vardı. Bu ayakkabı ile sonunda ayağım rahatladı. Ayrıca biraz ortopedik taban olması sayesinde tüm gün ayakta durmaktan rahatsız olmam azaldı.

adidas Galaxy 7 M Spor Ayakkabı Erkek

Adidas Terrex Daroga Plus H.Rdy Unisex Yetişkin Spor Ayakkabi

Adidas Terrex Daroga Plus H.Rdy Unisex Yetişkin Spor Ayakkabi

Adidas Terrex Daroga Plus H.Rdy, outdoor tutkunuz için ideal bir seçenek. File üst yüzeyi sayesinde ayaklarınız gün boyu serin ve kuru kalır; ister doğada yürüyüş yapın ister şehirde keşfe çıkın!

Adidas Terrex  Spor Ayakkabi

adidas X_PLRPATH Spor Ayakkabı Erkek

adidas X_PLRPATH Spor Ayakkabı Erkek

Adidas X_PLRPATH Erkek Spor Ayakkabı, hafif yastıklama özelliğiyle uzun süreli kullanımlarda bile konforu destekler. Dayanıklı kauçuk dış tabanı, farklı zemin koşullarında güçlü yer tutuşu sağlayarak keşif dolu yolculuklarınızda size sağlam bir adım sunar.

adidas X_PLRPATH Spor Ayakkabı Erkek

adidas Duramo Rc W Spor Ayakkabı Kadın

adidas Duramo Rc W Spor Ayakkabı Kadın

Hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getirerek dolabınızın vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday. Zarif tasarımı, günlük stilinize uyum sağlarken, hafif yapısı sayesinde gün boyu konfor sunar.

Kullanıcı yorumu;

Cok beğendim, kaliteli ve beklentimi karsiladi çok tesekkür ederim.

adidas Duramo Rc W Spor Ayakkabı Kadın

adidas Vs Pace 2.0 Spor Ayakkabı Erkek

adidas Vs Pace 2.0 Spor Ayakkabı Erkek

Adidas VS Pace 2.0 Erkek Spor Ayakkabı, sade ve modern tasarımıyla günlük stilinize şıklık katar. Bileksiz yapısı sayesinde hafif ve rahat. Dış yüzeyde yer alan ikonik 3 bant detayı ayakkabıya karakter kazandırırken, iç kısımdaki perfore 3 bant tasarımı ise nefes alabilirliği artırıyor.

adidas Vs Pace 2.0 Spor Ayakkabı Erkek

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adidas STRUTTER Ayakkabı Erkek

adidas STRUTTER Ayakkabı Erkek

Kalın taban yapısıyla hem dikkat çeker hem de gün boyu konfor sunar. Yumuşak deri saya, dayanıklılığı artırırken kesik detaylar, katmanlı yapı ve ikonik 3 bant tasarımıyla sportif stilinize güçlü bir dokunuş kazandırır.

adidas STRUTTER Ayakkabı

adidas GRAND COURT BASE 2.0 Spor Ayakkabı

adidas GRAND COURT BASE 2.0 Spor Ayakkabı

Kasik siluetiyle zamansız bir stil sunar ve gardırobunuzdaki neredeyse her kombinle kusursuz uyum sağlar. 

Kullanıcı yorumu;

43 numara giyiyorum tam oldu harika bir ayakkabı tereddütsüz alabilirsiniz adidas farkı gerçekten belli.

adidas GRAND COURT BASE 2.0 Spor Ayakkabı

adidas VL Court Base Unisex Spor Ayakkabı

adidas VL Court Base Unisex Spor Ayakkabı

Bu sevilen model zarif ve sade tasarımı, her adımda rahatlık sağlarken, dayanıklı yapısı uzun süreli kullanım için ideal.

adidas VL Court Base Unisex Spor Ayakkabı

adidas Lifestyle Ayakkabı 41.5 Beyaz

adidas Lifestyle Ayakkabı 41.5 Beyaz

Sade beyaz rengi ve şık tasarımıyla hem günlük kullanım hem de stil sahibi bir görünüm sunuyor. Hafif yapısı, rahat adımlar sağlar, kaliteli malzemesi ise uzun süreli kullanımda bile konforu korur.

Kullanıcı yorumu;

Kızıma hediye aldım çok beğendi kalıbı tam oldu çok rahat olduğunu söyledi teşekkür ederim.

adidas Lifestyle Ayakkabı 41.5 Beyaz

adidas Runfalcon 5 W Kadın Koşu Ayakkabısı

adidas Runfalcon 5 W Kadın Koşu Ayakkabısı

Adidas Runfalcon 5 W Kadın Koşu Ayakkabısı, koşu tutkunları için özel olarak tasarlanmış bir model. Hafif yapısı ve şık tasarımıyla hem estetik hem de performans açısından dikkat çeker. 

adidas Runfalcon 5 W Kadın Koşu Ayakkabısı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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