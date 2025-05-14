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Ünlülerin Sokak Stilinden Davet Şıklığına Olay Yaratan Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?

etiket Ünlülerin Sokak Stilinden Davet Şıklığına Olay Yaratan Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 14:10

Moda dünyasında olup biteni anında değiştirebilen bir güç varsa, o da ünlülerin stilleri! Giydikleri ceket bir anda mağazalarda tükeniyor, taktıkları bir gözlük bile trend oluyor. Kıyafetlerinden makyajlarına, saçlarından ayakkabılarına kadar her detay ilham kaynağı.Biz de “vay be!” dedirten o stilleri sizin için derledik. Kimi zaman sınırları zorlayan iddialı görünümler, kimi zaman ise “tam benlik” dedirten sade ama etkileyici seçimler…

Peki senin tarzını en çok etkileyen, “Ben de böyle giyinmek isterim” dediğin o ünlü hangisi?

Bu içerik 14.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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