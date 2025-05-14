Ünlülerin Sokak Stilinden Davet Şıklığına Olay Yaratan Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Moda dünyasında olup biteni anında değiştirebilen bir güç varsa, o da ünlülerin stilleri! Giydikleri ceket bir anda mağazalarda tükeniyor, taktıkları bir gözlük bile trend oluyor. Kıyafetlerinden makyajlarına, saçlarından ayakkabılarına kadar her detay ilham kaynağı.Biz de “vay be!” dedirten o stilleri sizin için derledik. Kimi zaman sınırları zorlayan iddialı görünümler, kimi zaman ise “tam benlik” dedirten sade ama etkileyici seçimler…
Peki senin tarzını en çok etkileyen, “Ben de böyle giyinmek isterim” dediğin o ünlü hangisi?
Bu içerik 14.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Demet Özdemir, denimden tasarlanmış korse tarzı üst giysisini, beyaz bir gömlekle birleştirerek göz alıcı bir şıklık oluşturmuştur.
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Nesrin Cavadzade'nin elbisesini beğendiniz mi?
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Güzel şarkıcı Melike Şahin'in tarzını beğendiniz mi?
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Sıla Türkoğlu, şıklığını ve spor tarzını bir arada sunarak, sweatshirt'ünü kumaş mini etekle kusursuz bir şekilde birleştirmiş.
Yetenekli oyuncu Müjde Uzman ev tarzıyla karşımızda. Nasıl buldunuz?
Ceren Karakoç, kapri kot şortunu zarif bir yelekle birleştirerek kendi yorumunu katmış. Turuncu çantası ile de kombinasyonuna enerjik bir dokunuş eklemeyi unutmamış.
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