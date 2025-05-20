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İnceleyenlerin Sonsuza Dek Kullanacağını Söylediği Güzellik Ürünleri

etiket İnceleyenlerin Sonsuza Dek Kullanacağını Söylediği Güzellik Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 10:07

Güzellik denilince akla gelen birçok ürün var ancak bazıları var ki, bir kez denedikten sonra vazgeçilmez oluyor. Dudak bakımından saç bakımına, her türlü ihtimale karşı sizin için bir araya getirdiğimiz bu ürünler, güzellik rutininizin vazgeçilmez bir parçası olacak. 

Bu içerik 17.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Vıchy Purete Thermale Tonıque Pnm Normal Ve Karma Ciltler İçin Tonik

Vıchy Purete Thermale Tonıque Pnm Normal Ve Karma Ciltler İçin Tonik

Vichy Purete Thermale Tonique, normal ve karma ciltler için tam bir ferahlık bombası! Cildini hem nazikçe arındırıyor hem de günlük bakım rutinine minik ama etkili bir dokunuş katıyor. Bir kere denedikten sonra favorin olmaması imkânsız!

Vıchy Purete Tonik

Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

Saçların yorulup kendini bıraktığında imdadına yetişiyor. İçeriğindeki hidrolize keratin ve argan yağıyla cansız, mat ve nemini kaybetmiş saçlara adeta hayat üflüyor. Kısacası, saçlarının hak ettiği bakımı tamamını sağlayacak.

Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

L'Oréal Paris True Match fondöteni denediğinde farkı hemen anlıyorsun. Hem cilt tonuna uyum sağlıyor hem de içinde E vitamini, hyaluronik asit gibi cilt bakımına iyi gelen içerikler var. Yani sadece kapatıcılık değil, aynı zamanda bakım da yapıyor.

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

Bioderma Atoderm Intensive Eye Kuru ve Atopi Eğilimli Göz Çevresi Bakım Kremi

Bioderma Atoderm Intensive Eye Kuru ve Atopi Eğilimli Göz Çevresi Bakım Kremi

Göz çevren ekstra kuruysa ya da atopiye yatkınsa, Bioderma Atoderm Intensive Eye tam bir kurtarıcı. Hem nemlendiriyor, hem hassasiyeti yatıştırıyor, hem de kaşıntı gibi rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı oluyor. Üstelik gündüz-gece kullanıma uygun.

Bioderma Atoderm Göz Çevresi Bakım Kremi

Garnier C Vitamini Parlak Aydınlatıcı Göz Kremi

Garnier C Vitamini Parlak Aydınlatıcı Göz Kremi

Sabahları aynaya baktığında yorgun bir bakışla karşılaşıyorsan, Garnier’in C Vitamini içeren bu göz kremi tam ihtiyacın olan şey olabilir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde göz altındaki koyu halkaları aydınlatmaya yardımcı oluyor, cildine daha enerjik ve canlı bir görünüm kazandırıyor.

Garnier C Vitamini Parlak Aydınlatıcı Göz Kremi

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Eda Taşpınar Dark Self Tanning Güneşsiz Bronzlaştırıcı

Eda Taşpınar Dark Self Tanning Güneşsiz Bronzlaştırıcı

Sadece bir saat içinde tenin, sanki tropik bir adadan yeni gelmişsin gibi doğal ve ışıltılı bir bronzluğa bürünüyor. Kolay uygulanır, ciltte yapış yapış his bırakmaz ve kısa sürede etkisini gösterir. Bronz ama sağlıklı bir görünüm arayanlar için kesinlikle favori olmaya aday!

Eda Taşpınar Dark Self Tanning Güneşsiz Bronzlaştırıcı

neutrogena norveç formülü nasırlaşmış ayaklar için ayak kremi

neutrogena norveç formülü nasırlaşmış ayaklar için ayak kremi

Gün boyu ayakta kalmaktan yorulan, sertleşmiş ve nasırlaşmış topuklara çözüm arıyorsanız, Neutrogena’nın Norveç Formülü’ne bir şans verebilirsiniz. Yoğun nemlendirici yapısıyla sert bölgeleri yumuşatıyor, düzenli kullanımda ayaklara bebeksi bir his kazandırıyor. 

Kullanıcı yorumu;

Kuru cildime enn iyi gelen ayak kremi. Bittikce yenisini aliyorum, cok memnunum.

neutrogena norveç formülü ayak kremi

CeraVe Moisturising Lotion - Nemlendirici Losyon

CeraVe Moisturising Lotion - Nemlendirici Losyon

Cildin hem nemlensin hem de bariyerini güçlendirsin istiyorsan, CeraVe’nin bu nemlendirici losyonu tam size göre. Cildi gün boyu nemli tutuyor ama asla ağırlaşmıyor. Özellikle hassas ya da kurumaya meyilli ciltler için tam bir günlük kurtarıcı!

CeraVe Moisturising Lotion

Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

Gözenek görünümünü anında yok etmişsiniz gibi pürüzsüz bir ten hayal ediyorsanız, Maybelline Baby Skin tam sizlik! Hafif yapısıyla cildi asla boğmuyor ama bir o kadar da etkili. 

Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

Blistex Medplus Kuru ve Çatlamış Dudaklara Onarıcı ve Ferahlatıcı Dudak Bakım Kremi

Blistex Medplus Kuru ve Çatlamış Dudaklara Onarıcı ve Ferahlatıcı Dudak Bakım Kremi

Dudak bakımını da ihmal etmemek lazım.  Yoğun ama ferahlatıcı yapısıyla hem anında rahatlatıyor hem de onarıcı etkisiyle dudaklarını yumuşacık yapıyor. Çantanın demirbaş ürünü olmaya aday!

Blistex Medplusı Dudak Bakım Kremi

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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