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Her Yerde ve Her Durumda Terleyenler İçin Üretilmiş 10 Şey

etiket Her Yerde ve Her Durumda Terleyenler İçin Üretilmiş 10 Şey

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 12:16

Terlemekten muzdarip olanlar için çözüm sunan 10 farklı ürünü sizler için bir araya getirdik. Soğutucu yastıklardan el vantilatörlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler derledik.  İster yoğun bir iş gününde, ister sıcak bir yaz gününde olsun, bu ürünler terlemeyi en aza indirgemek için mükemmel çözümler sunuyor.

Bu içerik 23.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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iEGrow El vantilatörü

iEGrow El vantilatörü

iEGrow El Vantilatörü, özellikle yaz aylarında sürekli terleme sorunu yaşayanlar için oldukça pratik bir çözüm sunuyor. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir. Şarj edilebilir lityum pili sayesinde kabloya bağlı kalmadan kullanılabilir.

iEGrow El vantilatörü

Zeeful Taşınabilir Boyun Fanı

Zeeful Taşınabilir Boyun Fanı

Boyna takılan ergonomik tasarımı sayesinde ellerinizi meşgul etmeden serin kalabilirsiniz ister yürüyüşte olun, ister temizlik yapıyor olun, hatta mutfakta yemek hazırlarken bile rahatlıkla kullanılabilir. 

Zeeful Taşınabilir Boyun Fanı

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

Yaz sıcağında sürekli terliyorsanız ve serin kalmanın pratik bir yolunu arıyorsanız, Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak tam bir hayat kurtarıcı olabilir. 1.18 litrelik geniş hacmi sayesinde bol miktarda soğuk suyu uzun süre buz gibi muhafaza edebiliyor.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3L

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3L

Sıcak havalarda sadece içeceğinizi değil, yiyeceklerinizi de serin tutmak istiyorsanız Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu tam size göre! 28.3 litrelik geniş iç hacmi sayesinde kamp, piknik ya da plaj günlerinde hem içeceklerinizi hem de bozulmaya müsait gıdalarınızı uzun süre soğuk tutar. 

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28.3L

Soub Sleep Sogutucu Jelli Ortopedik Visco Yastık

Soub Sleep Sogutucu Jelli Ortopedik Visco Yastık

Sıcak havalarda uyumak tam bir işkenceye dönüşüyorsa, Soub Sleep Soğutucu Jelli Ortopedik Visco Yastık Seti size adeta cennetten bir serinlik sunabilir. 

Kullanıcı yorumu;

Bu ürünü 6 aylık kızımın diş dönemi için aldım. Çünkü sıcak sevmiyor, sürekli başı ateşleniyor. Soğutucu özelliği o kadar güzel ki, kızım daha başını yastığa koyar koymaz diğer yastıkla arasındaki farkı fark edip, bakıyor.

Soub Sleep Sogutucu Jelli Ortopedik Visco Yastık

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DIKER Mıknatıslı kapı sinekliği

DIKER Mıknatıslı kapı sinekliği

Her giriş çıkışta zahmetsizce açılıp kendiliğinden kapanan manyetik sineklik kapısıyla, yaz boyunca hem ferahlığın hem de sineksiz bir ortamın keyfini çıkarabilirsiniz. Otomatik kapanma özelliğine sahip bu pratik tasarım, güçlü mıknatıs şeritleri sayesinde siz geçtikten sonra anında kapanarak sinek, böcek gibi istenmeyen misafirlerin içeri sızmasını önler. 

DIKER Mıknatıslı kapı sinekliği

Kumtel Juniper Portatif Taşınabilir Klima Kmpac-7

Kumtel Juniper Portatif Taşınabilir Klima Kmpac-7

Taşınabilir yapısı sayesinde evin farklı odalarına kolayca taşınabilir; sabit klima montajı derdi olmadan serinliği ayağınıza getirir. Kompakt tasarımı, yer kaplamadan maksimum verim sunarken, güçlü soğutma kapasitesiyle yazın kavurucu günlerinde ferah bir ortam sağlar.

Kumtel Juniper Portatif Taşınabilir Klima Kmpac-7

Dervivea İnci siyah saç pençe

Dervivea İnci siyah saç pençe

Yaz sıcağında terledikçe saçlarınızın şekli bozuluyorsa, Dervivea İnci Siyah Saç Pençesi tam bir kurtarıcı olabilir. İster topuz yapın ister sadece enseyi açıkta bırakacak şekilde toplayın konforlu kullanımı sayesinde saçınızı hem serin hem de düzgün tutabilirsiniz.

Dervivea İnci siyah saç pençe

Anthelios Uvmune SPF+50

Anthelios Uvmune SPF+50

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak hassas ciltler için ekstra önem taşırken, terlemeyle birlikte etkisini yitiren bir kremle uğraşmak tam bir kabusa dönüşebilir. Neyse ki Anthelios Uvmune SPF 50+ Renkli Yüz Güneş Kremi, hem yüksek koruma sağlıyor hem de tere karşı dayanıklı formülüyle gün boyunca cildinizde kalıcılığını koruyor.

Anthelios Uvmune SPF+50

Driclor Terlemeye Karşı Antiperspirant Roll-On 20 ml

Driclor Terlemeye Karşı Antiperspirant Roll-On 20 ml

Aşırı terleme günlük hayatınızı zorlaştırıyorsa, Driclor Antiperspirant Roll-On küçük boyutuna rağmen etkili bir çözüm sunuyor. 20 ml’lik bu güçlü formül, ter bezlerini geçici olarak yavaşlatarak terlemeyi belirgin şekilde azaltır ve gün boyu kuru kalmanıza yardımcı olur. 

Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Driclor Terlemeye Karşı Antiperspirant Roll-On 20 ml

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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