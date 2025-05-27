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Okuma Listen Hazır mı? 59 TL Altı Sevilen Kitaplar

etiket Okuma Listen Hazır mı? 59 TL Altı Sevilen Kitaplar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 11:44

Kitap severler için harika bir liste hazırladık! Sadece 59 TL ve altı fiyatlarla satın alabileceğiniz, okurlar tarafından büyük beğeni toplayan kitapları sizin için bir araya getirdik. Bu özenle seçilmiş eserler, hem bütçenizi zorlamayacak hem de okuma zevkinizi tatmin edecek. 

Bu içerik 26.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Savaş Sanatı: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

Savaş Sanatı: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

Tarihin en bilge stratejistlerinden Sun Tzu’nun kaleminden çıkan Savaş Sanatı, sadece askeri taktiklerle ilgilenenlere değil, hayatta stratejiyle yol almak isteyen herkese hitap ediyor. Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi’nde özenle yer alan bu eser, sade ve akıcı çevirisiyle okuyucuyu hemen içine çekiyor. 

Savaş Sanatı

İnsan Neyle Yaşar?

İnsan Neyle Yaşar?

Tolstoy’un kaleminden dökülen İnsan Neyle Yaşar?, insan olmanın özünü, merhameti ve yaşamın gerçek anlamını sorgulatan dokunaklı bir yolculuk sunuyor. Her hikâyesiyle kalbinize dokunan bu eser, favoriniz olacak!

İnsan Neyle Yaşar?

Yeraltından Notlar: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Yeraltından Notlar: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Klasiklerin gizemli yüzünü keşfetmek isteyenler için Yeraltından Notlar kaçırılmayacak bir seçenek! Alışılagelmiş kahramanlardan çok uzak, çelişkilerle dolu bir karakterin gözünden dünyaya bakmak seni hem sarsacak hem de düşündürecek.

Yeraltından Notlar

Sevginin Gücü

Sevginin Gücü

Sevmenin, paylaşmanın ve duygularla baş etmenin ne kadar değerli olduğunu sıcacık bir dille anlatan bu kitap, hem öğretici hem de yüreklere dokunan bir hikâye sunuyor.

Kullanıcı yorumu;

İçerik ve kitap kalitesi çok iyi her çocuğun kitapçığını olmalı.

Sevginin Gücü

Genç Werther’in Acıları

Genç Werther’in Acıları

Aşkın en tutkulu, en iç burkan hâlini okumaya hazırsanız, Genç Werther’in Acıları sizi derinden etkileyecek. Goethe’nin bu zamansız klasiği, kalpten kalbe akan duyguların ve karşılıksız aşkın en saf hâlini anlatıyor. 

Genç Werther’in Acıları

37,00TL.

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Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigori Petrov’un kaleme aldığı Beyaz Zambaklar Ülkesinde, yayımlandığı dönemde sadece Balkanlarda değil, genç Türkiye’de de büyük yankı uyandırmış. Kitap, uzun yıllar ulusal kimlikten yoksun kalmış, işgallerle sarsılmış ve toplumsal eşitsizliklerle boğuşan bir toplumun yeniden ayağa kalkış hikâyesini anlatıyor. 

Fiyatı 32,60TL

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

İçimizdeki Şeytan

İçimizdeki Şeytan

Kimi zaman bir bahane, kimi zaman da bastırdığımız korkularla şekillenen iç sesimizi sorgulatan bu eser; vicdan, ahlak, bireysel sorumluluk gibi derin temaları ustalıkla işlerken sizi kendi içinize doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Kullanıcı yorumu;

Sabahatyin Ali 'nin romanlarını övmeme bile gerek yok bence . Sadece alın ve okuyun.

İçimizdeki Şeytan

Babaya Mektup

Babaya Mektup

Kafka’nın babası Hermann Kafka’ya Kasım 1919’da yazdığı, ancak ona asla ulaşamayan Babaya Mektup, yazarın iç dünyasına açılan benzersiz bir kapı. Bu samimi ve cesur itiraflar, sadece Kafka’nın ailesiyle değil, kendi benliğiyle de hesaplaşmasını anlatıyor. 

Babaya Mektup

Otomatik Portakal

Otomatik Portakal

Anthony Burgess’in kült klasiği Otomatik Portakal, çarpıcı kurgusu ve çılgın karakterleriyle sizi farklı bir dünyaya sürüklüyor. İnsan doğasının karanlık yanlarını, özgürlük ve kontrol arasındaki ince çizgiyi sorgulayan bu eser, hem düşündürücü hem de bir o kadar sarsıcı. 

Otomatik Portakal

Tavşancık ve Gece Macerası

Tavşancık ve Gece Macerası

Minik bir tavşanın cesaret dolu yolculuğu...

Tavşancık ve Gece Macerası, çocuğunuzun kalbini kazanacak sımsıcak bir hikâye!

Kullanıcı yorumu;

18 aylık kızımın en sevdiği kitap. Renkler, hikaye, resimler hepsi çok güzel. Her bir sayfa dolu dolu.

Tavşancık ve Gece Macerası

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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michael.elende

59 lira altı deyince sandım ki market kitapları. Bir sürü klasik varmış burada yahu. Kız Cici, gene senin işin mi bu liste?